Jānis Eglītis: Hipokrāta zvēresta paradokss

Ja publiskās saziņas telpā kāds apgalvo, ka priekšlikumi saņemt (papildu) valsts finansējumu jaunām, daudz efektīvākām (kas ir klīniski pierādīts fakts) zālēm dažādām un pirmkārt onkoloģiskām diagnozēm ir farmācijas industrijas savtīgo interešu aizstāvība, tad varu uzdot pretjautājumu: vai jūs varat nosaukt jebkādu citu līdzekli, kas ļautu šiem pacientiem ja ne pilnībā izārstēties, tad būtiski paildzinātu viņu mūžu un ļautu komfortabli un produktīvi turpināt dzīvi? Atbilde uz šo jautājumu ir viena un saprotama un skaidri deklarē, kāpēc valstij ir jāfinansē efektīvas zāles onkoloģijas pacientiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Efektīvi kompensējamie medikamenti, protams, nav vienīgais efektīvais līdzeklis. Komfortablas un mūsdienīgas ārstniecības iestādes, atrašanās kurās sagādā emocionālu komfortu, nevis nomāc un pastiprina diagnozi, ir ļoti būtiskas. Tikpat būtiska ir mūsdienīga un piemērota izmeklēšanas aparatūra, kas, jā, maksā miljoniem eiro, bet – savlaicīgi un precīzi izmeklējumi ļauj ietaupīt ievērojamus līdzekļus ārstniecības procesā.

Ārstu, medmāsu un sanitāru algas jeb atalgojuma pakete ir vēl būtiskāka. Šī tēma ietver Latvijas praksē pastāvošo Hipokrāta zvēresta paradoksu. Proti, politiskie lēmēji apzinās un labi saprot, ka ārsti (un ne tikai ārsti) pildīs savu pienākumu pat par velti, jo abas puses apzinās, ka to paredz Hipokrāta zvērests. Taču tāda nav Hipokrāta zvēresta jēga. Šāda pieeja ir pilnīgi un galīgi aplama un ir kopš padomju laikiem iesakņojusies tradīcija. Šāda pieeja par atlīdzību ārstiem un citiem medicīnas darbiniekiem korelē un atklāj cilvēka dzīvības un dzīves vērtību sabiedrībā. Tādēļ augsti novērtēts ārstu, medmāsu un sanitāru darbs nav pateicība (no valsts puses) viņiem, bet pilnvērtīgs Hipokrāta zvēresta izpildījums.

Ārsts var Hipokrāta zvērestu izpildīt tikai tad, ja viņam ir objektīvi nepieciešamie instrumenti: 1) zāles, aparatūra un instrumenti, ar ko ārstēt; 2) slimnīcas, ambulances, kur ārstēt; 3) atbilstoša atlīdzība, par ko ārstēt; 4) personāls, kas pacientiem un ārstiem palīdz un viņus atbalsta (medmāsas, sanitāri utt.).

Otrs stereotips un reizē arī paradokss, kas pat neapzināti pavada lēmējus: onkoloģijas diagnoze nolemj pacientu priekšlaicīgai nāvei. Lai gan Latvijā pēdējo 3–5 gadu laikā ir panākti būtiski uzlabojumi onkoloģisko pacientu aprūpē, tomēr kāda jēga ieguldīt naudu medikamentos, izmeklējumos utt., ja joprojām valda stereotips, ka pārsvarā onkoloģiskās diagnozes ir "mirstamā kaite"? Respektīvi, ieguldīt naudu medikamentos un šo pacientu pienācīgā, augstvērtīgā aprūpe ir nelietderīga līdzekļu tērēšana.

Atbilde uz šo paradoksu ir jāmeklē citur – ārpus veselības aprūpes sistēmas. Jāsāk ar to, ka onkoloģisko pacientu skaitam Latvijā (un visā Rietumu pasaulē) ir tendence palielināties, turklāt onkoloģiskās diagnozes aptver visas sabiedrības grupas. To ir ļoti svarīgi uzsvērt, jo efektīva medikamentoza ārstēšana nozīmē dot iespēju šiem cilvēkiem iegūt izglītību, sākt vai atgriezties darba tirgū, būt sociāli un ekonomiski aktīviem valsts pilsoņiem.

Šajā sakarā vēlreiz jāatgādina viens no onkoloģisko saslimšanu ārstēšanas pamatiem: jo agrīnākā stadijā atklāj vēzi, jo lielākas iespējas ir to izārstēt un tātad – pacientam ilgāk un pilnvērtīgāk dzīvot. Onkoloģisko saslimšanu diagnosticēšana obligātā kārtā nav iespējama, bet ir iespējama un ir ļoti nepieciešama visas sabiedrības informēšana par nepieciešamību veikt pārbaudes par onkoloģisko saslimšanu klātbūtni no valsts puses. Sabiedrības izglītošana un izpratnes vairošana par onkoloģijas jautājumiem un nepieciešamību pašiem brīvprātīgi veikt šādas pārbaudes ir valsts ieguldījums sabiedrības labklājībā – turklāt ļoti konkrēts un izmērāms. Tieši sabiedrības izpratne un iekšējs pamudinājums veikt pārbaudes (tas attiecas uz jebkuru diagnozi) ir arī personības brieduma rādītājs un iedarbīgas valsts iestāžu komunikācijas rezultāts. Ar ļoti skaidru fiskālu (budžeta) ieguvumu.

Jā, ne visos gadījumos zāles izārstē onkoloģiskās kaites, bet noteikti paildzina (un būtiski) cilvēka mūžu. Ja pēc efektīva ķīmijterapijas (un ne tikai) kursa pacients var atgriezties darba tirgū, tas nozīmē, ka šis pacients valstij kļūst atkal fiskāli lietderīgs, jo maksā (vai par viņu maksā) nodokļus. Respektīvi, valsts budžeta ieguldījums zālēs kā investīcija cilvēku veselībā ļoti bieži dod atdevi vismaz darbaspēka (un ne tikai, protams) nodokļu veidā.

Valsts finansējums kompensējamajiem medikamentiem, it īpaši jaunākās paaudzes, ir ļoti pārdomāta investīcija, kas dod skaidru atdevi – darbaspēka pieejamības un nomaksāto nodokļu pieaugumā, kā arī dzīvildzes rādītāju uzlabojumā. Kā piemēru var minēt cukura diabēta slimniekus, kur daudzi ārsti, sabiedriskie darbinieki šo diagnozi vairāk sliecas uzskatīt par cilvēka dzīvesveidu, ievērojot noteiktas prasības, bet valsts finansējums zālēm (daļējs finansējums citiem medikamentiem) dod atdevi nomaksāto nodokļu veidā. Pirms insulīna izgudrošanas un ieviešanas praksē šāda situācija nebija pat iedomājama, bet tieši medikamenti ļāva ne tikai šiem pacientiem dzīvot, bet būt sociāli un ekonomiski aktīviem cilvēkiem. Ciniski sakot, būt ekonomiski lietderīgiem pilsoņiem katras valsts budžetam.

Ar onkoloģiskajām diagnozēm ir līdzīgi: tā nav letāla saslimšana, bet diagnoze, kurai ir iespējama efektīva ārstēšana, kas ļauj cilvēkam neatkarīgi no vecuma un dzimuma iegūt izglītību, nodarboties ar uzņēmējdarbību, strādāt vai baudīt vecumdienas.

Tātad jautājums ir: vai valsts nodrošinās labākos un efektīvākos medikamentus, lai tas notiktu? Jo šī nav naudas tērēšana, šī ir gudra investīcija cilvēkkapitālā.