Jānis Krievāns: Metaverss – izaicinājums Latvijas izglītības sistēmai

Metaverss. Nākotnes internets. Miksēta realitāte. Interneta revolūcija. Digitālais visums. Jaunākās paaudzes uzņēmējdarbības forma. Digitālās un reālās pasaules līdzāspastāvēšana. Jauna paralēla kibertelpa. Fiziskās, virtuālās un papildinātās realitātes sajaukums. Transformējoša platforma. To var saukt, kā vien vēlas, taču metaverss ir tikpat neizbēgami tuva realitāte kā fakts, ka pēc nakts vienmēr seko rīts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas sācies kā izklaide, ātri vien kļūst par jaunu uzņēmējdarbības iespēju tiem, kas gatavi spert soli nezināmajā un atklāt jaunās realitātes sniegtās iespējas.

Domājot, ka nekas vairs nevar pārsteigt, jo, šķiet, viss jau ir redzēts, viss jau ir bijis, mēs maldamies. Vienmēr būs jauni atklājumi, kas mainīs esošo pasaules kārtību. Cik salīdzinoši nesen internets šķita nereāls un drīzāk zinātniskās fantastikas iedvesmots, tik salīdzinoši tuvu jau esam metaversa uzvaras gājienam. Kamēr daudzi par metaversa iespējām vai par tā eksistenci vēl neaizdomājas, tikmēr citi – futūristi – jau būvē savas nākotnes uzņēmējdarbības vīzijas.

Metaverss - vārdu meta un universs salikums - iezīmēs paralēlu pasauli, kurā satiksies reālais ar virtuālo, esamību pārnesot arī uz paralēlo virtuālo pasauli. Tas padarīs iespējamu pavisam jaunu - klātesamības –pieredzi. Veicot visdažādākās nodarbes metaversa platformā, tas sniegs pavisam citas sajūtas un iespējas, nekā to dara internets, kur pieredzi gūstam ar telefona, datora, planšetes ekrānu starpniecību.

Fiziskās, virtuālās un papildinātās realitātes apvienotajā formā varēsim izklaidēties, atpūsties, iepirkties, strādāt, mācīties utt. utml. Un te, domājot par mācīšanās iespējām metaversā, mani pārņem zināms satraukums. Kāpēc?

Metaverss izglītības jomu un jaunu zināšanu apguves procesu pacels pavisam citos augstumos. Tas pavērs jaunus apvāršņus un šobrīd škietami nereālo pārvērtīs ikdienišķi ierastā realitātē. Metaverss ļaus ceļot laikā un telpā. Tas ļaus profesijas apgūt, izmantojot dažādus veidpalīgus, piemēram, virtuālās brilles, kuras sniegs jau pavisam citu - praktisku mācīšanās pieredzi. Mācības būs interaktīvas, to apguve – pavisam jauns izglītības modelis, kur radošumam un fantāzijai nebūs robežu un šķēršļu.

Taču - ko tas nozīmē Latvijas izglītības sistēmai? Jāatzīst, ka mana līdzšinējā pieredze apliecina mūsdienu izglītības sistēmas nespēju uzņemt tik strauju attīstības tempu, kāds ir digitalizācijai un jaunajām tehnoloģijām. Īpaši, ja mēs skatāmies uz finanšu pratību un uzņēmējdarbību. Tās ir nozares, kas mainās dinamiski un ievērojami strauji tieši pēdējos gados. Mēs redzam rodamies daudz jauna tipa uzņēmumus un dzimstam jauna tipa uzņēmējdarbības principus. Un viens no tiem ir daudziem, īpaši vecākā gadagājuma paaudzei netveramā nozare – metaverss.

Metaverss iekļauj ļoti plašas jomas uzņēmējdarbību, kas nav tik vienkārši saprotama bez mācīšanās un iedziļināšanās. Jā, tā ir sarežģīta tēma, iespējams, vēl grūtāk mācāma viela. Taču nedrīkstam to apzināti neredzēt un ignorēt, lai cik liels izaicinājums tā apgūšana šobrīd arī šķistu.

Uzskatu, ka metverss kā obligāta nākotnes apguves viela jāparedz kā skolēniem un studentiem, tā mācībspēkiem, pedagogiem. Šī nākotnes zinātne jāmācās ne vien skolēniem, kuri to dara jau pašapguves veidā, bet jāskolojas arī pasniedzējiem. Jāsāk ar to, ka mums ir jāapzinās, ka metaverss mūsu visu dzīvēs ienāks uz palikšanu, kā reiz to darījuši visi lielie sasniegumi.

Jauniešu uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē "Uzdrīksties Uzvarēt" ar šī gada nosaukumu "Atklāj jauno realitāti", kas notiks 16.novembrī starptautiskajā izstāžu centrā "Ķīpsala" un kā virstēma ir panākumi biznesā un iespējas metaversā, no veiksmīgākajiem Latvijas un ārvalstu ekspertiem būs iespējams uzzināt, kādi izaicinājumi un, protams, kādas iespējas paveras metaversa apguvei Latvijā. Daloties ar pieredzi un viegli uzskatāmiem piemēriem, būs iespējams šo lielo nezināmo – metaversu – pieradināt, padarīt to sev kaut mazliet pazīstamāku un līdz ar to mazāk biedējošu.

Šobrīd Latvijas mācību iestādēs tiek mācīta veco laiku ekonomika. Jēdziens metaverss ir svešs, tāpēc tiek ignorēts, kas nozīmē, ka stagnējam. Stāvam uz vietas. Taču ir jāsaprot, ka no tā, cik proaktīvi un aktīvi iesim līdzi tehnoloģiju attīstības ritumam, būs atkarīgi ne vien mūsu jauniešu panākumi globālu virsotņu sasniegšanai šajā nākotnes nozarē, bet arī mūsu kā valsts ekonomiskā attīstība un izaugsme. Veco laiku uzņēmējdarbības pamati nav jāaizmirst, taču ir jāatbrīvo vieta jaunai elpai, jauniem sasniegumiem, jaunai pasaules kārtībai, kur īstenība būs nesaraujami saistīta ar virtuālo pasauli un papildināto realitāti.