Jānis Palkavnieks: Siļķe T-kreklā jeb pirmo reizi biznesā

Kad mācījos pamatskolā, atbilde uz jautājumu "Par ko tu gribi kļūt?" bija: "Par biznesmeni." Biznesmenis – tas bija jauns vīrietis žaketē ar zelta ķēdi ap bītleni. Viņam bija lielizmēra mobilais un masīvs džips, lai spētu ātrāk kārtot savas "biznesa lietas".

Lai arī šodien daļai cilvēku vārds "bizness" saistās ar mirkļbirku #daudznaudas, citiem bizness ir iespēja darīt to, ko gribi, un ar to nopelnīt. Pelnīt ar to, kas pašam patīk, nav viegli, taču labā ziņa ir tā, ka uzņēmējdarbību nekas nevar apturēt – ne karš, ne mēris.

Lasīju atziņu par cīņu ar globālo pandēmiju – ka mūsu senčiem lika iet karā, bet mums, redz, lūdz tikai sēdēt mājās dīvānā. Es uzskatu, ka labāk sēdēt dīvānā, nevis tranšejā, turklāt uz dīvāna var arī strādāt.

Piedāvāju nelūgtus padomus, kā no dīvāna noslaucīt drupačas un pandēmijas laikā uzsākt "savas" biznesa lietas.

Tu labi izskaties šovakar. Varbūt siļķi kažokā?

Latvijā dzīvo un strādā bārmenis Andris Reizenbergs, kurš ar savu kokteili "You Look Wonderful Tonight" īstenoja savu sapni un ieguva zelta medaļu 2019. gada pasaules kokteiļu čempionātā.

Drīz pēc tam sākās pandēmija. Goda vārds, man acīs sariesās asaras, skatoties uz Andra bildēm, kur viņš "Balzāmbārā" pie skaisti klātiem galdiem sēž viens. Pēc tam Andris ielika citas bildes, paziņojot, ka uzsācis biznesu "SilkeKazoka.lv" un piegādā mājās gatavotu siļķi kažokā un citus gardumus.

Rakstīju Andrim, kāpēc tieši siļķe kažokā. Izrādās, tas ir viņa firmas ēdiens. Ģimenē pirms dižķibeles pat esot jokojuši, ka jāver tik vaļā interneta veikals un jātirgo. Pienāca īstais laiks, un Andris tā arī darīja, izmantojot vienkāršo bezmaksas rīku "Mozello".

Veikals strādā – Andris gatavo garšīgi un veic piegādes ļoti rūpīgi. Pavisam negaidot viņš šajos juku laikos ir īstenojis vēl vienu sapni.

Esmu drošs, ka katram ir viena lieta, kas sanāk izcili. Kāpēc nepamēģināt to tirgot internetā? (Ja tas ir izcils rasols, garantēju palīdzēt piesaistīt pirmos 100 klientus.)

Nav vairs van Goga laiki

Pasākumi nenotiek, kultūras iestādes ir ciet. Ko darīt mūziķiem, fotogrāfiem un citiem māksliniekiem?

Fotogrāfs Alvis Rozenbergs uztaisījis sirsnīgu "Instagram" projektu "Var dzīvot". Ikviens var pieteikties, lai pie viņa loga atlidotu ar dronu un uztaisītu skaistu bildi, kurai pievienot atziņu vai vēlējumu. Alvis stāsta, ka to dara, lai "kamera neierūsē". Manuprāt, projekts ir arī solis pretī jauniem, vēl radošākiem izaicinājumiem.

Ja esi "ideju cilvēks", laiks tās īstenot – publikai nekad neapniks skaisti foto, interesants dizains un laikmetīgi saukļi. Un vairs nav jābūt "nabadzīgajam māksliniekam". Lai ar mākslu nopelnītu, jāapvieno talants ar ikdienišķo.

Ikdienišķais ir viss, kam cilvēki pieķeras, – plakāti, krūzītes, somas, džemperi un tā tālāk. Ar tādiem pakalpojumiem kā mūsu pašu "Printful" izveidot savu dizaina produktu sēriju internetā vairs neprasa lielus ieguldījumus.

Piemēram, pagājušajos valsts svētkos "Printful" komanda izveidoja interneta veikalu ar asprātīga dizaina apģērbiem par godu Latvijas kulta dabas labumiem: kartupeļiem, sēnēm un papardes ziedam. Papildu iedvesmai iesaku ielūkoties "Printful" blogā un "YouTube" kanālā.

Beidzot vairāk laika zināšanu apmaiņai

Vairāki uzņēmumi Latvijā jau piedāvā apmeklēt virtuālos seminārus, kuri lielākoties ir bez maksas. Piemēram, "Swedbank" jau uzsākusi tiešraižu sēriju, veltītu e-komercijai, un "Tet" stāstīs, kā notiek IT pakalpojumu transformācija Covid-19 krīzes laikā. Pašmāju "jūtubere" Beta Beidz (Beāte Bērziņa) savā jaunākajā projektā "Garšīga kompānija" arī diskutēs par e-komerciju, aicinot dalīties pieredzē interneta uzņēmējus.

Ja internets un e-komercija ir kā tavas otrās mājas, tad izmanto šo laiku, lai palīdzētu draugam vai radiniekam viņa "offline" biznesu pārcelt "online". Palīdzi izveidot mājaslapu un sameklēt resursus tās uzturēšanai, padalies ar savām mārketinga zināšanām un palīdzi izveidot satura un reklāmas stratēģiju. Un, ja tu vēlies šādu palīdzību saņemt, sāc to meklēt. Kas zina, varbūt atradīsi biznesa partneri. Ja ne, tad iegūsi kontaktus un pieredzi nākotnei.

Bet arī tad, ja zini daudz, nav par lieku mācīties – iesaku pakavēties Latvijas Reklāmas asociācijas "YouTube" kanālā, kur mārketinga dižgars Māris Naglis sarunājas ar spēcīgiem industrijas pārstāvjiem un sniedz vērtīgus padomus.

"Bet ko tad man darīt?"

Jaunuzņēmumu dibinātāji un interesenti man mēdz lūgt padomu, kurā nozarē pašlaik labāk taisīt biznesu ("labāk", t.i., lai ātri un viegli nopelnītu). "Kriptovalūta, ja?" "Nē", es atbildu, "jādara tas, kas sirdij tuvs." Un vienā sekundē viņu acīs no mentora pārvēršos par vecu opi.

Andra siļķe kažokā vai Alvja drona foto ir veiksmes stāsti, kas neatbilst konsultantu shēmām "kā nopelnīt miljonu internetā". Veiksmīgie "Printful" klienti vadās pēc savām vēlmēm, nevis slepeniem aprēķiniem – viņi dara to, kas viņiem patīk vai sanāk. Un no sirds.

Kā tad darīt? Ja bizness, kuru domā uzsākt, tev jau ideju līmenī liek justies slikti, nemaz nesāc. Meklē to, kas liek justies labi, un strādā ar atdevi. Tad cilvēki slavēs tava darba kvalitāti un klienti paši tevi atradīs.

Aicini savus draugus un radus kļūt par pirmajiem klientiem, izprasi sīkumos, ko vajadzētu uzlabot, eksperimentē, un, iespējams, tu mazbērniem varēsi stāstīt (cerams, ne videozvanā), kā toreiz – tajā trakajā 2020. gadā – tu sēdēji dīvānā un nolēmi mainīt savu dzīvi.