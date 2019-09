Jānis Reirs: FKTK darbs pārmaiņu periodā nodrošināts ļoti labi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piedzīvo pārmaiņu laiku. Katras pārmaiņas prasa pielāgošanos, bet svarīgākais ir mērķis, kāpēc tās tiek veiktas. Mums ir viena no līdz šim ambiciozākajām finanšu sektora reformas programmām Eiropā, un tā pierāda, ka Latvija ir apņēmusies nodrošināt stabilu un caurspīdīgu finanšu sektoru kā pamatu ilgtspējīgai izaugsmei un labklājībai visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Pārmaiņu posmā FKTK darbs ir nodrošināts teicami. FKTK darbs ne brīdi nav pārtraukts, pilnvērtīgi īstenojot visas funkcijas gan licencēšanas, gan uzraudzības, gan finanšu noziegumu novēršanas, gan arī sankciju ievērošanas jomā.

Par darba nepārtrauktību liecina arī nesenais AS "PNB Banka" gadījums, kad, ņemot vērā atbildīgo institūciju pieņemtos lēmumus, FKTK apturēja bankas finanšu pakalpojumu sniegšanu un pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību. FKTK vadībā ir nodrošināta operatīva un saskaņota Latvijas institūciju rīcība bankas darbības apturēšanas nodrošināšanai, īstenojot arī produktīvu sadarbību ar Eiropas institūcijām – Eiropas Centrālo banku un Eiropas Vienotā noregulējuma valdi.

Vienlaikus FKTK ātri un profesionāli izstrādāja kārtību garantētās atlīdzības izmaksai AS "PNB Banka" klientiem, kompetenti sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm. Atlīdzības jau tagad ir saņēmusi vairāk nekā puse bankas klientu. Lai gan šoreiz, ņemot vērā mērķauditoriju – lielu skaitu senioru – pensiju saņēmēju, garantēto atlīdzību izmaksas process bija jāizstrādā īpaši rūpīgi, iepriekš paredzot dažādus sarežģītus apstākļus, tas tika izdarīts profesionāli un maksimāli ātri, meklējot starpinstitucionālus risinājumus un pilnveidojot procesus izmaksu laikā. Komisija nodrošināja arī individuālu pieeju, ja tāda nepieciešamība radās. Uzrauga darbs ir profesionāls un labi organizēts.

Svarīgi bija tiesai iesniegt argumentētu pamatojumu, lai tā pieņemtu lēmumu par bankas maksātnespēju. Latvijas Noguldījumu garantiju fonds, kas no saviem līdzekļiem nodrošināja garantētās atlīdzības izmaksu AS "PNB Banka" klientiem, maksātnespējas procesā būs kreditors, pretendējot uz visu izmaksāto līdzekļu atgūšanu. AS "PNB Banka" situācijā FKTK bija un arī turpmāk ir jūtams skaidrs redzējums un izpratne par veicamajām darbībām, lai visi procesi noritētu atbilstoši normatīvajiem aktiem un starptautiskajai praksei.

Būtiski ir uzlabojusies informācijas apmaiņa, gan sadarbībā ar Latvijas iestādēm, gan arī starptautiskajiem partneriem un institūcijām. Tas ir īpaši svarīgi Moneyval rekomendāciju ieviešanā, informācijas sagatavošanā un Latvijas progresa skaidrošanā starptautiskajām institūcijām. Jāatgādina, ka Moneyval rekomendāciju ieviešana ir viena no galvenajām valdības prioritātēm, tāpēc darbs, kas paveikts pēdējo gadu laikā pie finanšu risku mazināšanas un to pārvaldības stiprināšanas ir augstu vērtējams. FKTK vadībā veikti būtiski pasākumi banku iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanai un stiprināšanai, kā arī riska līmeņa mazināšanai. Tāpat būtiski stiprināta uzraudzība, un veikto pasākumu rezultātā finanšu tirgus dalībnieku sektorā vērojams būtisks paaugstināta riska klientu kredīta apgrozījuma kritums, ievērojami samazinājies tādu klientu skaits, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kā arī čaulas kompāniju skaits.

Finanšu sektora sakārtošana un turpmākais darbs finanšu noziegumu novēršanas jomā nebūtu iespējams bez visu iesaistīto pušu ieguldītā darba. Latvijas finanšu nozari veidojošās institūcijas ir apņēmības pilnas turpināt ievērojamo progresu, kas panākts līdz šim, un veiksmīgi ieviest Moneyval rekomendācijas, rūpējoties par valsts un tās iedzīvotāju labklājību.