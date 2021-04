Jānis Taukačs: Cik reāls ir 21% globālais minimālais UIN?

Pagājušajā nedēļā visus pasaules lielākos medijus pāršalca ziņa par šādu ASV iniciatīvu. Tas darīts cerībā, ka ASV lielie uzņēmumi vairs nebāzēsies Īrijā u. c. valstīs ar zemākām uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likmēm, jo ASV tāpat būtu jāpiemaksā starpība. Cik reāls ir šis ASV ierosinājums, un vai tas ir tikai deklaratīvs?

Izskanējusi jau prognoze panākt politisku vienošanos jau līdz gada vidum. Eiropas Komisija jau paziņojusi, ka tā konceptuāli atbalsta šo ideju, bet Pasaules Banka ir brīdinājusi, ka likmei nav jābūt pārlieku lielai, lai nenogalinātu nabadzīgāko valstu iespējas piesaistīt investīcijas. Ideja ir reāla, jo tā nav jauna – tā saskan ar OECD līdzšinējo iniciatīvu.

Prognoze

Tomēr pagaidām šo priekšlikumu vērtēju kā deklaratīvu, kamēr vien valstis nevienosies arī par to, kādi būs ar UIN apliekamās minimālās bāzes principi, jo efektīvā UIN likme var daudz kur būt pavisam atšķirīga no nominālās. No otras puses, ieviešanas mehānisms vairs nešķiet tik nereāls, jo lielajām starptautiskajām kompānijām (ar apgrozījumu virs 750 miljoniem eiro) jau pastāv t.s. "country-by-country" ziņojums, ar kuru šiem uzņēmumiem jāpaziņo visām valstīm, kurās tie atrodas, visa finanšu informācija, tai skaitā par aktīviem, darbiniekiem utt. – sadalījumā pa valstīm. Ja minimālā globālā nodokļa ideja caur lielajiem uzņēmumiem izrādīsies veiksmīga, to diezgan ātri varēs piemērot arī mazākiem.

Problēmas sakne

To, visticamāk, sapakos ar OECD otru iniciatīvu, kas paredz nodokļa piemērošanu lielajam digitālajam biznesam atkarībā no tā klientu atrašanās vietas, kaut arī attiecīgajā valstī uzņēmumam nav fiziskas klātbūtnes. Tomēr "cīņa nav galā un nebeigsies", jo neviens publiski nerunā, kā tiks galā ar galveno strīdus ābolu – kā sadalīt, cik daudz ir apliekams valstī, kur peļņa radusies (kur ir R&D, IP utt.), un patēriņa valstī.

Vai Latvija ir Eiropas ofšors?

Līdz šim mazāk ir bijis vairāk. Īrijas 12,5% UIN likme bijusi pietiekami pievilcīga, lai pat pēc visām OECD t.s. BEPS (pretizvairīšanās) iniciatīvām trīskāršotu UIN maksājumus pēdējo 8 gadu laikā līdz pat 12 miljardiem eiro, kas ir vairāk nekā Latvijas budžets kopumā.