Jānis Taukačs: Kā dzīvot Londonā un nemaksāt nodokļus, tostarp par darījumiem Latvijā?

Daudzi pēdējā laikā arvien biežāk pamanījuši Lielbritānijas (UK) medijos redzamos virsrakstus par turienes t.s. "non-dom" nodokļu režīmu, kas UK pastāv nu jau vairāk nekā 200 gadu. Vienkāršiem vārdiem, "non-dom" ir cilvēki, kas kļūst par UK (ne)rezidentiem. Sistēma paredz, ka "non-dom" statusa cilvēki maksā nodokļus tikai par UK avota ienākumiem, kuru viņiem parasti tur nav. Tātad par ārzemēs esošiem īpašumiem un darījumiem UK nodokļi nav jāmaksā. Bankas konts ārzemēs ir OK, bet konts UK nav OK nodokļu piemērošanas vajadzībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas jādara, lai kļūtu par "non-dom" UK?

Sākumā ir jāpaziņo UK nodokļu administrācijai, ka es uz kādu laiku pārceļos padzīvot uz UK. Ja, piemēram, bankas konts ir kādā eksotiskā valstī, kas ne ar vienu negrasās dalīties ar informāciju, tad viss, kas nepieciešams, ir šīs bankas izdota kredītkarte, un – uz Londonu! Nekādi ārzemēs esošie īpašumi vai tēriņi no šī konta nebūs apliekami UK, ja vien PVN, kā jau visiem. Vien pēc 7 gadu uzturēšanās UK "non-dom" sāk maksāt 30 tūkstošus GBP gadā, bet pēc 12 gadiem – 60 tūkstošus. Ko pēc tam? Vienmēr jau iespējams izbraukt no UK uz kādu brīdi un pēc tam "iebraukt uz laiku" atkal. Sīkāk to visu brīnišķīgi ironiskā tonī aprakstījis savā blogā izcils UK nodokļu advokāts Dens Neidle. Starp citu, kādā citā blogā Dens ar labiem piemēriem skaidro, kādēļ UK nodokļu rezidenta režīms varētu būt izdevīgāks vienkāršiem cilvēkiem, "non-dom" režīmu atstājot vien turīgākajiem, kam gada ienākumi ir vismaz sešciparu skaitlis.

Kur ir atšķirība ar "parasto" sistēmu, piemēram, Latvijas?

Latvijas nodokļu rezidentam tiek aplikti visas pasaules ienākumi. Piemēram, ja Latvijas rezidentam kontā eksotiskas valsts bankā rodas procenti, tie būtu apliekami Latvijā. UK "non-dom" režīms paredz, ka tiem, kas pārceļas dzīvot uz UK, nav pat jādeklarē pārējā pasaulē esošie īpašumi, nemaz nerunājot par to aplikšanu ar nodokli.

Pag... Tad kur šie ārpus UK esošie ienākumi tiek aplikti?

Iespējams, ka cilvēkam, kas kļuvis par UK "non-dom", ārpus UK radušies ienākumi netiek aplikti nekur. Ja es pārceļos no Latvijas padzīvot kādu gadiņu uz UK, tad UK neapliek ar nodokli manus ārvalstīs (piemēram, Latvijā) radušos ienākumus, tad gan jau tos apliks Latvijā, vai ne? Atkarībā no tā, kādi ienākumi Latvijā man būs.

Paliekot par Latvijas nodokļu rezidentu, Latvijā tiek aplikti mani visas pasaules ienākumi. Tikai Latvijas nodokļu rezidences noteikumi ir tik vienkārši apejami (atšķirībā no citām valstīm), ka atliek vien padzīvot ārpus Latvijas vairāk par pusgadu un nedeklarēt te pastāvīgo dzīvesvietu, lai es vairs nebūtu Latvijas nodokļu rezidents. Tā kā Latvijas likums atzīst, ka es šajos apstākļos vairs neesmu Latvijas nodokļu rezidents, uz nodokļu konvenciju nemaz nav jāskatās. Citas valstis, piemēram, paredz ilgāku laika periodu pēc valsts pamešanas, kad persona kļūst par pamestās valsts nodokļu rezidentu. Jā, nodokļu konvencija var tā vietā noteikt citas valsts nodokļu rezidenci, bet šāda norma aizlāpa caurumu, kad persona nav nevienas valsts nodokļu rezidents.

Latvija patiesībā ir nodokļu Eldorado!

Tātad mani ienākumi Latvijā vairs netiek aplikti ne UK, ne Latvijā! Piemēram, ja Latvijas rezidentam briest kāds lielāks darījums, iespējams taču uz kādu gadiņu pārcelties uz kādu eksotisku valsti, piemēram, UK, un pārdot visu, kas ir "ārzemēs" (Latvijā) pārdodams, un tad pēc laiciņa braukt atpakaļ. Nevajadzētu vienīgi aizrauties ar nekustamā īpašuma darījumiem šādā veidā, jo tie vienmēr tiek aplikti pēc atrašanās vietas neatkarīgi no pārdevēja rezidences. Arī darba attiecībām un biznesa ienākumiem ir daudz citu noteikumu.

Taču pieņemsim, ka man ir kapitāla daļas kādā uzņēmumā un es tās vēlos pārdot. Kapitāla pieaugumu neapliks ne UK (jo esmu tur "non-dom"), ne arī Latvijā, jo neesmu vairs tās nodokļu rezidents!

Tomēr, līdzīgi kā "Kaukāza gūsteknē" bija spārnotā frāze par humāno tiesu, tā var teikt arī par Latvijas nodokļu sistēmu. Te nereti nav jāmaksā ne IIN, ne UIN – Latvijas nodokļu likumos ir vairāk caurumu nekā sierā, kā jau rakstīju iepriekš. Laikam valdībai valsts funkciju finansēšanai padomā kādi nesen uzieti naftas urbumi, par kuriem pārējie vēl nezina.