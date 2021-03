Jānis Taukačs: Noliekot malā emocijas...

To patiesībā ir grūti izdarīt, mēģinot iedomāties, ko pārdzīvo Ventspils baseinā noslīkušā bērna ģimene. Tomēr gribētos šo situāciju, par ko vakar ziņoja "Nekā personīga"1, aplūkot tīri no juridiskās puses. Vai tagad valsts plāno likt aiz restēm visus, kuriem ir laikus VID nedeklarēti ar nodokli neapliekami ienākumi, piemēram, dāvinājumi starp radiniekiem vai dzīvokļa pārdošana, kurā persona dzīvojusi lielāko daļu dzīves? Un kur šajā gadījumā palicis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) proponētais "Konsultē vispirms"?

Vai vispār noticis pārkāpums?

Pēc publiski pieejamās informācijas, šķiet, jā. Raidījumā minētie trīs gadi ir paredzēti vien deklarācijas korekcijām. Tātad deklarēšanas termiņš ir nokavēts, bet, kamēr VID "nav pieķēris", jebkuram ir tiesības veikt deklarācijā korekcijas trīs gadu laikā. Pazīmes par summām ir divas – 10 tūkstoši eiro, ar IIN neapliekami ienākumi, kas ir jādeklarē gada deklarācijā.

Kā ar labas pārvaldības principu?

VID par šo tēmu uzrakstījis arī vadlīnijas. Tajās minēts, ka VID pašam jau IIN deklarācijā būtu jānorāda tā rīcībā esošā informācija. VID diezin vai šāda gadījuma nianses ir ienākušas prātā, rakstot attiecīgās tiesību normas, bet arī no labas pārvaldības principu viedokļa vienas personas (valsts) ietvaros informācijai tomēr vajadzētu cirkulēt (no policijas uz VID), neapgrūtinot privātpersonas. To arī pats VID ir deklarējis kā prioritāro virzienu – IIN deklarācijas datu automatizēšana.

Kas tālāk?

Sižetā norādīts, ka lietu izmeklējis VID inspektors. VID līdz šim bijis liberāls, sākumā bieži informējot par nodokļu pārkāpumiem "Konsultē vispirms" ietvaros, nemaz nerunājot par nedeklarētiem ar IIN neapliekamiem ienākumiem. Tādēļ izskatās, ka vai nu inspektors pārcenties, piemērojot likuma burtu, ne garu, vai arī ir bijis kāds īpašs motīvs virzīt tālāk tieši šo lietu.

Tomēr – vai jābūvē cietums tiem, kas nav deklarējuši ar IIN neapliekamos ienākumus?

Visticamāk, runa ir par "gļuku" VID iekšējā sistēmā – "Konsultē vispirms" ietvaros strādā "parastais" VID, bet šajā gadījumā, cik var saprast, iesniegums nonācis pa taisno uz VID Nodokļu un muitas policijas (NMP) galda. Pie VID NMP lietas no VID nonāk, kad administratīvais process netiek galā vai ir aizdomas par ļaunprātību. VID NMP tad lemj, vai uzsākt kriminālprocesu, nepazīstot "Konsultē vispirms" procedūru savā ikdienas darbā. Šajā gadījumā, formāli vērtējot, pārkāpums ir noticis. Kriminālatbildība paredzēta par lieliem apmēriem pārkāpuma brīdī (šobrīd – 25 000 eiro).

Vai VID NMP bija tiesības neierosināt kriminālprocesu?

Tehniski – nē. Tomēr VID NMP nav pienākuma pieturēties vien pie likuma burta, ja kāds mēģinātu iedziļināties, kādiem gadījumiem paredzēta attiecīgā likuma norma. Turklāt kādā 2019. gada krimināllietā Senāts arī ir skaidri definējis – ja lietā nekādi valsts ieņēmumi nav paredzami, procesa virzītājiem ir visas iespējas ātri reaģēt (nav objekta). Un vispār – kriminālprocesu veic sabiedrības interesēs. Vai sabiedrības interese konkrētajā gadījumā varētu būt sodīt bērna dzīvību zaudējušos vecākus par saņemto kompensāciju?

Vai tagad katrs varēs "likt mīksto" pienākumam deklarēt ar IIN neapliekamos ienākumus?

Diez vai. Daļai par sevi atgādinās VID ar lūgumu deklarēt nedeklarēto. Ļaunprātībām joprojām iespējams administratīvais un kriminālprocess. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka par nedeklarētu ar IIN neapliekamu ienākumu VID pie katra nāks ar rokudzelžiem.

Likumā "Par nodokļiem un nodevām":

16 (1) Nodokļu maksātājiem ir tiesības: 6) iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits).

23 (1) Nodokļu administrācija pēc nodokļu revīzijas (audita) nosaka vai precizē nodokļu un informatīvo deklarāciju sastāvdaļās norādāmās summas, apliekamos ienākumus (zaudējumus), nodokļu (nodevu) aprēķinus atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, uzliek soda naudu triju gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa.

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iin_neapliekami_ienakumi08.02.2021.pdf

"Aizpildot gada ienākumu deklarāciju pēc vienkāršotiem noteikumiem, fiziskajai personai deklarācijā nav jānorāda informācija, kura jau ir VID rīcībā."

KL 219.(1): Par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, –

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Lēmums lietā SKK-95/2019: "Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma tiešais objekts ir tautsaimniecības interešu apdraudējums valsts ieņēmumu sfērā."