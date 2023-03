Jānis Taukačs: VID iet pēc naudas, ne noziedzniekiem

Kā tas izpaužas praksē, kur ir problēma, ko par to saka nodokļu teorētiķi un ko ar to visu darīt?

Tipisks gadījums no prakses

Darījumu ķēde. Kādā no tās posmiem izkrāpts PVN. VID audits ar PVN uzrēķinu ir visām iesaistītajām pusēm. Ķirsītis uz putukrējuma ir blēdis, kurš liecinieka statusā atnāk uz tiesu liecināt par pārējo personu saistību ar lietu un pēc liecināšanas mierīgi dodas mājup. VID vislielākā interese ir par lielo uzņēmumu darījumu ķēdes galā, kurā gan jau kādam no vadības vajadzēja zināt par šo PVN afēru.

Pavisam traks izklausījās kāda prokurora kriminālprocesā paustais apgalvojums, ka pircējs ieguva no paaugstināta priekšnodokļa darījumā ar nesaistītu pārdevēju, kaut arī pārdevējs iemaksāja šo PVN valsts budžetā.

Kur ir problēmas?

Nemaz nerunājot par VID apātiju pret blēžu ķeršanu, te rodas virkne ne mazāk nopietnu problēmu.

Netaisnīga iedzīvošanās

Vai valstij nebūs PVN netaisnīga iedzīvošanās (unjust enrichment) pārkāpums, ja tā PVN piedzīs no vairākiem darījumu ķēdes posmiem?

Neitralitāte

Turklāt, šādos gadījumos ir runa par visu PVN, jo grēkāzis jau tādējādi maksā visu PVN, nevis par savu darījuma posmiņu, kā tam pēc PVN neitralitātes teorijas jābūt. Tātad, uzņēmums ne vien iemaksā budžetā no pircēja saņemto PVN (output), bet arī VID aprēķināto priekšnodokli par iegādātajiem izejmateriāliem (input).

Dubultā sodīšana

Lietu dalībniekiem nevajadzētu aizmirst vērtēt - vai nereti pēc administratīvā procesa sekojošais kriminālprocess nepārkāpj dubultās sodīšanas aizliegumu?

Izvairīšanās vs. organizētas grupas

PVN tiesību profesore Rita de la Feria rakstā Krāpšana nodokļu jomā un selektīva likuma izpilde pauž viedokli, ka jānošķir un atšķirīgi jāsoda izvairīšanās no PVN (evasion) no izkrāpšanas organizētās grupās. Viņa uzskata, ka pēdējie nemaz necenšas piegādāt preces vai pakalpojumus, bet tikai zīmē papīrus un veido uzņēmumu tīklus. Vairums izvairīšanās gadījumu ir t.s. pazudušie tirgotāji, kas izmanto 2 galvenos PVN sistēmas trūkumus:

laika atstarpi starp PVN atmaksāšanu no budžeta un iemaksāšanu tajā, un

principu, ka eksportam nepiemēro PVN un priekšnodoklis tādējādi ir atprasāms no valsts.

PVN izkrāpšanas izmaksas

Ik gadu publiski pieejama statistika par PVN plaisu. Taču ne tik publiski izskan arī informācija par citām būtiskām PVN izkrāpšanas blaknēm, kas visas galu galā gulstas uz mūsu - patērētāju pleciem (maciņiem). Tās ir administrēšanas un tiesvedības izmaksas (pagaidām mans rekords ir ap 100 sējumiem papīrā kādā lietā), kā arī blaknes godīgajiem biznesiem vismaz sekojošos veidos:

izkrāpēji cenšas atrast godīgos, kam pārdot;

izkrāpēji kropļo tirgu, jo pārdod lētāk;

godīgie nereti atturas veikt darījumu, jo pastāv izkrāpšanas aizdomas;

(compliance) uzņēmumiem jāveido smagnējas iepirkumu procedūras, lai nenokļūtu izkrāpēju nagos vai jāalgo ārējos konsultantus, ja ir aizdomas par kādu darbinieku iesaistīšanos.

Ko darīt?

Biznesa vide noteikti ilgtermiņā iegūs, ja VID ķers noziedzniekus, pat ja izkrāpto naudu no viņiem neatgūs. Tas atgūtu godīgā biznesa uzticēšanos vienādiem spēles noteikumiem visiem tirgus dalībniekiem nozarē. Tomēr, kamēr VID vairāk interesējas par rezultātu uzrādīšanu ar tūlītējiem iekasēšanas panākumiem, tikmēr ātrā atbilde nāk prātā viena - darījumu online deklarēšana. Tādējādi tiksim vaļā ne vien no kases aparātiem un to nevajadzīgajiem sertificētājiem, bet arī samazināsies PVN shēmu efektivitāte, jo visi darījumi (ne vien virs EUR 150) būs VID rīcībā tajā brīdī, kad tie notiek. VID varēs pavilkt pārmaksu atmaksu līdz brīdim, kad PVN būs ienācis budžetā.

Tam, protams, būs jēga tikai tad, ja..

VID tiks galā ar saviem caurā duršlaka un mafiozo kadru reputācijas riskiem, izmantos mākslīgo intelektu, lai modernizētu savas IT sistēmas un vienotu tās kopējā valsts pārvaldes IT sistēmā (nevis dažādās, kā šobrīd) un atlaidīs lielu daļu savu darbinieku.

Kamēr likumi vai tiesu prakse nav mainījušies

Jāsūdzas. Par neitralitāti un netaisnīgu iedzīvošanos - Eiropas komisijā (tur, gan, papildus izaicinājums būs nodemonstrēt, ka tā ir izplatīta prakse valstī, nevis viens nejaušs gadījums). Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai vismaz no sākuma tiesībsargam - par dubultās sodīšanas aizlieguma principa pārkāpumiem. ECT un ST jau ir izveidojusies samērā plaša tiesu prakse šajā jautājumā.

Turpinājums sekos - par PVN izkrāpšanas mehānismiem un tiem piemērojamiem principiem, kā arī apdraudējumu tiesiskumam.