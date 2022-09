Jānis Trēgers: Spēle bez limitiem un noteikumiem ir mīts

Azartspēles ir viens no daudziem izklaides veidiem, kas pieejami cilvēkiem. Daļa izklaižu lielākā vai mazākā mērā ir valsts regulētas un uzraudzītas. Piemēram, bāru apmeklēšana un alkohola lietošana ir iespējama tikai no zināma vecuma, bāru un restorānu īpašniekiem ir jāsaņem licences, jāmaksā akcīzes nodokļi utt. Savukārt kino apmeklētājiem jārēķinās ar vecuma ierobežojumiem, kas tiek noteikti filmu auditorijai, – ir filmas, kuru seansus nevar apmeklēt skatītāji, kas jaunāki par 14, 16 vai 18 gadiem. Tomēr visvairāk regulētā izklaides joma ir azartspēles.

Azartspēles ir izklaide, kuru ir izvēlējusies visai neliela daļa iedzīvotāju, tāpēc pārējā – lielākajā – sabiedrības daļā par tām veidojas dažādi mīti. Viens no tiem – tikt pie spēlēšanas var pilnīgi jebkurš un darīt to bez jebkādiem limitiem. Tikai nedaudz cilvēku zina, cik patiesībā daudzas procedūras un pārbaudes ir jāiziet cilvēkam, kurš nolēmis spēlēt azartspēles. Jāuzsver, ka visas šīs pārbaudes un procedūras ir obligātas pie Latvijā licencētiem interaktīvo azartspēļu operatoriem, proti, tādiem, kas Latvijā saņēmuši licenci, maksā nodokļus valsts budžetā un ievēro visas likumu prasības un atbildīgas spēles principus.

Pie licencēta operatora var spēlēt tikai reģistrējies klients

Reģistrācijas procesā klients pie konkrētā operatora veido savu kontu, savukārt operators par klientu saņem šādu informāciju: vārdu un uzvārdu; personas kodu un arī vecumu; e-pastu un tālruņa numuru; bankas konta numuru. Reģistrējoties spēlētājam arī jānorāda savs maksimālais vienas likmes limits vai maksimālais kopējo likmju lielums 24 stundu laikā.

Anonīma spēle nav iespējama

Pirms katras spēles tiek pārbaudīta klienta identitāte, un anonīma spēlēšana pie Latvijā licencēta operatora nav iespējama. Turklāt, katru reizi pieslēdzoties licencētajai vietnei, klients tiek pārbaudīts pašatteikušos personu reģistrā – ja konstatē, ka cilvēks sevi tajā ir iekļāvis, spēle viņam tiek liegta.

Azartspēļu operators uzrauga spēles vēsturi

Klientam uzsākot spēli, operators redz viņa iemaksu un izmaksu vēsturi; likmju un laimestu vēsturi; katras transakcijas laiku; spēles sesijas ilgumu; uzsāktas, bet neveiksmīgas transakcijas – iemaksas, izmaksas; klienta bonusus; izmantotos atbildīgas spēles instrumentus. Sasniedzot likumā noteikto pārbaudes slieksni, spēlētājam jāaizpilda NILLTFN anketa (nodarbošanās, ienākumu līmenis, PEP statuss).

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas un atkarību prevencija

Interaktīvo azartspēļu operatori pēc būtības ir augstu tehnoloģiju uzņēmumi, kas izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Ar tām tiek iedarbināti atbildīgas spēles rīki, uzraudzīti riski un izmaiņas spēlētāju uzvedībā. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu maksimālu atkarību prevenciju, jo nozare ir ieinteresēta, lai spēle būtu izklaide, kas tiek patērēta samērīgi un saprātīgi. No tā atkarīga nozares ilgtspēja – jo mazāk atkarību gadījumu, jo lielāka nozares ilgtspēja, un otrādi, jo vairāk atkarību gadījumu, jo lielāks apdraudējums visai nozarei.

Izmaiņas spēles paradumos var novest pie konta slēgšanas

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB) biedri – licencētie interaktīvo spēļu operatori – katru gadu atjauno un paraksta nozares atbildības kodeksu. Tajā operatori apņemas ieviest atbildīgas spēles rīkus un ievērot atbildīgas spēles principus, kas ir vēl plašāki nekā tie, kurus nosaka valsts normatīvais regulējums. Šāgada sākumā LIAB biedri vienojās ieviest vienotus spēlētāju uzvedības monitoringa principus, proti, ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek sekots līdzi spēlētāju paradumiem, un pie noteiktām izmaiņām uzsāk tiešo komunikāciju ar konkrēto klientu.

Vienoti prevencijas principi

Visi LIAB biedri no šāgada 1. jūlija monitorē šādus uzvedības kritērijus: spēlē pavadītais laiks jeb spēles ilgums; klienta veikto iemaksu summas; klienta veikto iemaksu biežums; nesekmīgas klienta iemaksas; klienta zaudējumu apmērs; klienta komunikācijā ar operatoru un tās maniere. Ja kāda spēlētāja uzvedība atbilstoši šiem kritērijiem sāk ievērojami mainīties, seko operatora atbilstoša rīcība.

Par problēmām var liecināt spēlētāju iemaksu nobīde no normas – vēsturiskās šā konkrētā spēlētāja iemaksu plūsmas. Arī izmaiņas spēļu biežumā, spēlēšana nakts stundās vai neveiksmīgas iemaksas/izmaksas no konta. Atkarībā no izmaiņām spēlētājs var saņemt paziņojumu vai brīdinājumu spēles konta vidē; saņemt paziņojumu vai brīdinājumu elektroniskā pasta vēstulē; operatora klientu servisa pārstāvji var sazināties ar spēlētāju telefoniski vai čatā. Savukārt augstu risku gadījumos notiek spēlētāja konta iesaldēšana vai slēgšana.

Pārmērīgs regulējums mudina spēlētājus izvēlēties nelegālas un nedrošas vietnes

Kā redzams, lai uzsāktu izklaidi licencētajās azartspēļu vietnēs, spēlētājam ir jāizpilda dažādi priekšnosacījumi. Apgalvojums, ka ikviens var kļūt par spēlētāju šajās vietnēs, ir mīts.

Būtiski piebilst, ka gan pašatteikušos personu reģistrs, gan atbildīgas spēles rīki un preventīvas darbības strādā tikai un vienīgi Latvijā licencētu azartspēļu operatoru vietnēs. Nelegālajās vietnēs ikviens ir pakļauts atkarību riskam un pie spēles tiek pat tas, kurš ir iekļāvis sevi pašatteikušos reģistrā. Tāpēc ir būtiski no valsts puses nodrošināt stingru, bet samērīgu regulējumu, lai licencētie operatori varētu būt konkurētspējīgi uz nelegālo vietņu fona. Pārmērīgs regulējums un restrikcijas liek spēlētājiem izvēlēties nelegālās vietnes, kas savukārt nozīmē spēlētāju mazāku aizsardzību un atkarību prevenciju.