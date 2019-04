Jānis Vētra: Palīgs vai šķērslis?

Tautsaimniecības nodrošināšana ar atbilstoša profila, skaita un kompetences speciālistiem ir viens no augstākās izglītības sistēmas uzdevumiem. Taču to iespējams izpildīt tikai tad, ja studijas ir pieejamas visiem, kuriem ir studijām nepieciešamās spējas, iepriekšējā sagatavotība un adekvāta motivācija. Proti, pieejamību neierobežo finansiāli, teritoriāli (ģeogrāfiski), sociāli vai kā citādi diskriminējoši faktori.

Sistēma, kurā daļai studējošo studiju izmaksas 100% apmērā sedz valsts, bet citiem 100% apjomā par studijām jāmaksā pašiem, ir pretdabiska Eiropas vienotajai augstākās izglītības telpai. Šāda sistēma pastāv tikai dažās Eiropas valstīs – Rumānijā, Bulgārijā, Lietuvā un Latvijā. Dzīvojot atvērtā, globalizētā pasaulē, šāds augstākās izglītības finansēšanas modelis nav ilgtspējīgs.

Tautsaimniecības attīstībai ir vienlīdz svarīgi, lai augstākās izglītības ieguvēji būtu gan nodarbināti atbilstoši savai kvalifikācijai un interesēm, gan arī paši veidotu jaunus uzņēmumus, biznesu, darbvietas, nodarbotos ar inovācijām. Statistikas dati nepārprotami rāda, ka cilvēkiem ar augstāku izglītības līmeni ir arī augstāki ienākumi, tāpat izglītība nodrošina spēju piemēroties mainīgajai nodarbinātības situācijai – augstākās izglītības institūciju absolventu vidū bezdarba rādītāji ir ievērojami zemāki.

Līdzšinējā studiju/studējošo kreditēšanas sistēma, kas ietver gan valsts atbalstu kredītprocentu maksājumu segšanā, gan iespējas pretendēt uz kredīta dzēšanu pēc studiju absolvēšanas, kopumā ir bijusi pietiekami efektīva, lai nodrošinātu, ka tie, kuriem nav citu iespēju ar studijām saistīto izmaksu segšanai, var pretendēt (un aptuveni 70% gadījumu arī saņemt) uz studiju vai studējošā kredītu. Taču dati rāda, ka studiju vai studējošo kredīts nav Latvijas studentu pirmā izvēle, meklējot finanšu nodrošinājumu savām studijām. Tas varētu būt skaidrojams ar vairākiem šķēršļiem kredītu saņemšanā.

Pirmkārt, absolūtajam vairākumam studējošo, uzsākot studijas, jau ir atvērts konts kādā no bankām, taču valsts galvoto kredītu var saņemt tikai vienā bankā, kas piedalās studiju un studējošo kredītu sistēmas īstenošanā. Otrkārt, studējošajam ir nepieciešams otrs galvotājs, kuram jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Taču daudzu studējošo vecāki vai citi radinieki jau ir ar lielām kredītsaistībām, zemiem ienākumiem, bezdarbnieki, pensionāri utt. Treškārt, laiks, kas vajadzīgs kredīta saņemšanai nepieciešamo dokumentu nokārtošanai, mērāms vairāku mēnešu garumā, bet par studijām jāsāk maksāt jau pirms to uzsākšanas. Tas nozīmē, ka jāizmanto ietaupījumi, jāaizņemas citur vai jāņem komerckredīts, kura nosacījumi kredītņēmējam ir ievērojami neizdevīgāki. Turklāt studiju kredīta apjomam ir noteikti "griesti", t. i., maksimālais apjoms, kas nereti liedz saņemt kredīta veidā visu nepieciešamo summu studiju maksas segšanai.

Augstskolas un koledžas izprot studentu objektīvās un subjektīvās grūtības finanšu resursu mobilizācijā, lai varētu veikt iemaksas studiju uzsākšanai, taču, pieredzes mācītas, nekādas atlaides nedod. Toties studiju maksas grafiki pēdējos gados ir kļuvuši ievērojami elastīgāki, piemērojoties studējošo iespējām. Līdz ar to var rezumēt, ka, lai arī pastāv šķēršļi studiju/studējošo kredīta saņemšanai, tie pamatā ietekmē studējošos, bet neatstāj būtisku ietekmi uz augstākās izglītības institūciju darbību. Šķiet, ka būtiskākā ietekme uz kvalitāti saistīta ar maksimālās summas ierobežojumiem studiju kredītam. Proti, augstskolām un koledžām studiju programmās, kurās dominē maksas studenti, nākas pielāgot savus izdevumus kredītu "griestu" radītajiem ierobežojumiem, kas, pirmkārt, vistiešākajā veidā atsaucas uz studentu un docētāja kontaktstundu skaitu studiju procesā, otrkārt, uz docētāju atlasi un iespējām veltīt laiku tieši konkrētajiem studējošajiem. Visticamāk, kaut kādiem ierobežojumiem maksimālā studiju kredīta apjomā vajadzētu pastāvēt, lai profilaktiski novērstu negodprātīgu praksi, pieprasot no studentiem neadekvāti augstas studiju maksas. Taču tā ir tikai hipotētiska piebilde, jo šobrīd un tuvākajos gados finansējums, ar kādu Latvijas augstākās izglītības institūcijām jāīsteno studiju process, ir izteikti nepietiekams.

Runājot par studiju programmas izvēli, galvenokārt to ietekmē fakts, vai studiju programmā ir valsts budžeta finansētas studiju vietas. Kreditēšanas sistēmas ietekme uz studiju programmas izvēli ir sekundāra, lai arī visnotaļ nozīmīga. Tomēr nav pamata apgalvot, ka studējošie masveidā izvēlētos studēt sev netīkamās studiju programmās. Par to liecina studentu skaita sadalījums pa studiju tematiskajām jomām, kas Latvijā ļoti būtiski neatšķiras, piemēram, no Ziemeļvalstīm, kur visas studijas ir valsts finansētas.

Taču studiju kvalitāti un absolventu kompetenci būtiski ietekmē kāda cita ļoti nevēlama tendence. Proti, viens no iemesliem, kāpēc studiju kredītus līdz šim ņem tikai 10–15% no to studējošo skaita, kam pašiem jāmaksā par savām studijām, ir tas, ka vairāk nekā 80% studējošo paralēli studijām strādā, pelnot līdzekļus gan iztikai, gan studiju maksas segšanai. Tas nozīmē, ka izvēle tiek izdarīta par labu naudas pelnīšanai uz studijām atvēlētā laika un enerģijas rēķina. Manuprāt, būtu nepamatoti sagaidīt, ka jebkādi uzlabojumi studiju kreditēšanas sistēmā varētu šo tendenci mainīt. Vienīgā izeja ir jau vistuvākajā laikā Latvijā nodrošināt visiem pilna laika studējošajiem valsts budžeta finansētas studiju vietas.

Tas gan nemaina nepieciešamību pēc ilgtspējīgas un efektīvas studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas – vēl jau paliks daļlaika studijas un citas studiju formas mūžizglītības ietvaros un studējošajiem būs nepieciešami iztikas līdzekļi, nestrādājot algotu darbu studiju laikā.