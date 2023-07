Jānis Vība: Latvijas kapitāla tirgus neizmantotais potenciāls

Attīstītam kapitāla tirgum kā naudas aprites veicinātājam ir būtiska loma valsts ekonomikas stiprināšanā. Uzņēmumiem tas dod iespēju diversificēt un izmantot jaunus finansēšanās avotus, savukārt, privātpersonām tā ir iespēja investēt uzņēmumos un kļūt par to līdzīpašniekiem, saņemot dividendes vai citus labumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Biržā kotēto Latvijas uzņēmumu kopējā vērtība (kapitalizācija) šobrīd sastāda mazāk nekā 3% no valsts IKP. Salīdzinājumam – Lietuvā šis rādītājs pārsniedz 9%, Igaunijā 17%, savukārt, Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir virs 50%. Tas nozīmē, ka Latvijas kapitāla tirgus neizmantotais potenciāls pašlaik ir ļoti būtisks, tāpēc jācer, ka valdības definētais mērķis tuvāko gadu laikā panākt Latvijas tirgus kapitalizāciju 9-10% apmērā no valsts IKP (aptuveni 4 miljardi eiro) tiešām tiks sasniegts ar konkrētām darbībām, piemēram, uzsākot vismaz dažu valsts uzņēmumu kotāciju biržā, nevis paliks tikai sarunu līmenī.

Dzīve pēc IPO – ko rāda "Virši" pieredze?

Neskatoties uz salīdzinoši zemo Latvijas kapitāla tirgus attīstības līmeni, 2020. gada nogalē "Virši" izlēma uzsākt ceļu uz uzņēmuma akciju kotāciju biržā un nepilnu gadu vēlāk, 2021. gada 11. novembrī, uzņēmums savu mērķi sasniedza. Sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) rezultātā par "Virši" līdzīpašniekiem kļuva Latvijas kapitāla tirgum rekordliels investoru skaits – nepilni 10 000 investori, nodrošinot uzņēmumu ar papildu kapitāla piesaisti 7,8 miljonu eiro apmērā.

Kotēta uzņēmuma statusā esam pavadījuši nu jau vairāk nekā pusotru gadu un varam secināt, ka šī ceļojuma ieguvumi ir ievērojami pārsnieguši izdevumus. Bez minētās kapitāla piesaistes un finansējuma avotu diversifikācijas, kā būtiskus labumus ir jāmin arī uzņēmuma konkurētspējas un atpazīstamības veicināšana, kā arī klientu bāzes palielināšana ar daudziem tūkstošiem jauno akcionāru, kuri šobrīd kļuvuši par aktīviem uzņēmuma klientiem.

Pirms aicināt ciemos, jāizpilda mājasdarbi

Lai nonāktu līdz sākotnējā publiskā piedāvājuma izteikšanas investoriem, ļoti būtisks ir sagatavošanās posms. Šis posms ir mazāk redzama IPO "aisberga" daļa, kas uzņēmuma komandai prasīja mērķtiecīgu un intensīvu darbu aptuveni gada garumā. Ceļā uz biržu pilnveidojām uzņēmuma korporatīvo pārvaldību, stiprinājām virkni procesu juridiskajos un finanšu jautājumos, kā arī nodrošinājām kapitāla tirgum nepieciešamo atklātību un caurredzamību.

Lielu uzmanību pievērsām arī investoru intereses piesaistei, veicinot "Virši" stāsta atpazīstamību un strādājot pie ilgtspējīga biznesa modeļa izstrādes. Mēs lepojamies ar savām saknēm un to ceļu, ko esam izgājuši no deviņdesmito gadu "startapa" līdz lielākajam pašmāju energoresursu tirgotājam ar ambicioziem attīstības plāniem. Uzņēmuma pārdomātais stratēģiskais stāsts tandēmā ar spēcīgu finanšu rādītāju un tirgus daļu attīstību sasniedza rezultātu – IPO uzrādīja Latvijā līdz šim kapitāla tirgos nepieredzēto investoru aktivitāti, piesaistot teju 10 000 investorus, kuri kļuva par uzņēmuma akcionāriem. Īpašs prieks, ka lielai daļai no investoriem šī bija pirmā pieredze kapitāla tirgos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pareizais attīstības vektors

Veiksmīgais IPO vingrinājums mums deva iespēju atsvaidzināt skatījumu uz uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiju no darbinieku, partneru, klientu un akcionāru skatu punkta. Rezultātā spējām spert nākamo soli uzņēmuma attīstībā, stiprinot savu ģeogrāfisko pārklājumu Latvijā ar jaunām stacijām, pilnveidojot alternatīvo degvielu piedāvājumu tirgū, kā arī turpinot biznesa modeļa diversifikāciju, attīstot elektrības tirdzniecības segmentu.

Akciju iegāde vienā mirklī padarījusi teju 10 000 privāto investoru par nelielas uzņēmuma daļas īpašniekiem, kas veicināja viņu interesi un tādējādi arī potenciālu kļūt par aktīviem "Virši" klientiem. Stiprinot saikni ar investoriem, esam izstrādājuši akcionāru lojalitātes programmu ar ļoti praktiskiem un ikdienā noderīgiem labumiem. Mūsu panākumus investoru attiecību jomā augstu novērtēja arī biržas eksperti, savā ikgadējā apbalvošanas ceremonijā Nasdaq Baltic Awards 2023 izceļot "Virši" labo praksi ar pirmo vietu nominācijā "Labākās investoru attiecības First North akciju tirgū".

Maratons, nevis sprints

Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka gan gatavošanās dalībai, gan pati dalība kapitāla tirgū ir jāuztver kā maratona skrējiens – tā ir pārbaude uzņēmuma ilgtermiņa "psiholoģiskajai" un "fiziskajai" veselībai. No tā, cik zinoša, motivēta, saliedēta un stresa noturīga ir uzņēmuma komanda un cik elastīgs un pārmaiņām gatavs ir pats uzņēmums, būs atkarīgi ne tikai IPO rezultāti, bet arī uzņēmuma attīstība pēc tam. Sākotnēji varētu šķist, ka akciju sākotnējais piedāvājums ir sprints un jāgatavojas īsas distances skrējienam – mērķis ir skaidrs, vēlamie rezultāti definēti, atliek kārtīgi sagatavoties un sagaidīt "starta" signālu, lai dotos uz finiša punktu, kurā rakstīts IPO. Taču tagad skaidri redzam, ka arī pēc IPO nekas nebeidzas. Birža sniedz jaunus instrumentus uzņēmuma attīstībai, taču tieši pārdomāta šo instrumentu turpmāka izmantošana ir pamats uzņēmuma konkurētspējas tālākai stiprināšanai.