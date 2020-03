Jānis Vitenbergs: Lauki, Brisele un mazo zemnieku kā trešā tēva dēla stāsts Latvijā

Nesen Briselē mūsu un kaimiņvalstu lauksaimnieki protesta akcijā pievērsa uzmanību nevienlīdzīgajai, pat diskriminējošajai Eiropas attieksmei pret tiešmaksājumiem. Jāsaka, ka Latvijā ir ļoti spēcīgas lauksaimnieku organizācijas, turklāt gandarījums, ka tās ar savu pietiekami skaļo balsi spēj aizstāvēt viedokli arī Briseles mūros. Rēķinot tiešmaksājuma lielumu uz hektāru, Latvija ir atstāta vienā no pēdējām vietām starp visām Eiropas valstīm.

Bet šajā stāstā ir divas puses, kā jau jebkurai medaļai. Viens ir cīņas lauks par vienlīdzīgu attieksmi un iespējām Briselē, bet otrs – attieksme tepat Latvijā. Kā Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs un cilvēks, kas ir uzaudzis laukos tepat Tukuma puses Zentenē, uzskatu, ka lauksaimniecība ir nozīmīgs mūsu tautsaimniecības mugurkauls, kas nodrošina asinsriti un dzīvību laukos. Un šeit es nedomāju tikai lielās zemnieku saimniecības. Svarīgas ir arī mazās un vidējās saimniecības, kuru intereses spēcīgā lielo zemnieku lobija dēļ ir vairāk vai mazāk atstātas starp mazāk svarīgām valsts prioritātēm lauksaimniecībā.

Tiešmaksājumu sāga un Eiropas attieksme velkas jau gadiem – no laikiem, kad vēl tikko sāku studēt, – līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gadā un startu kopējā lauksaimniecības politikā. Latvijas princips "nauda seko hektāram" nozīmē, ka tiešmaksājumu atbalsts vairāk koncentrējas tieši lielajās saimniecībās, – to apstiprina arī raidījums "De facto", kas aprēķināja, ka aptuveni četras piektdaļas jeb vairāk nekā divsimt miljoni eiro no visa tiešmaksājumu apjoma aiziet vien aptuveni 15% saimniecību. Turklāt miljonus saņēmušas zemnieku saimniecības ar ārvalstīs reģistrētu kapitālu, kas nozīmē, ka tiešmaksājumu atbalsts netiešā veidā nonāk pie dāņiem, holandiešiem u. tml. Ar Zemkopības ministriju jau esam uzsākuši sarunas par to, kā veicināt, lai lauksaimniecības zeme būtu vietējo zemnieku resurss, nevis ārvalstu.

Fakts, ka lielākoties tiešmaksājumi koncentrējas lielo saimniecību rokās, paplašina stāstu par tiešmaksājumiem – no vienas puses, mums kopā ar lauksaimniekiem ir jācīnās Briselē, bet, no otras puses, ir jāsakārto politika tepat mājās. Uzskatu, ka ir jāmaina domāšana un tiešmaksājumu izmaksu sistēma lauksaimniekiem, lai tā vairāk sasniegtu vidējās un mazās zemnieku saimniecības un ļautu tām daudz veiksmīgāk attīstīties. Turklāt tiešmaksājumu griestu apmērs, manuprāt, ir jānosaka 100 tūkstoši eiro. Lielās zemnieku saimniecības ir svarīgas, bet tikpat nozīmīgi ir mazie un vidējie zemnieki. Līdzšinējā lauksaimniecības politika, kura veidota par labu lielajām saimniecībām, veicinājusi darbvietu trūkumu un iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionos, kam lavīnas efektā seko arī skolu slēgšana. Lielāks atbalsts ģimeņu saimniecībām ļautu laukiem atdzīvoties.

2018. gada beigās Latvijā bija aptuveni 78 tūkstoši lauku saimniecību, kuru vidējais lielums bija 38,2 hektāri. Vienlaikus pēdējo gadu statistika apliecina faktu, ka vidējais zemes lielums pieaug, kamēr zemnieku saimniecību skaits sarūk. Tas ļauj secināt, ka mūsu lauksaimniecības zeme arvien vairāk koncentrējas lielo saimniecību rokās.

Ja mēs vēlamies, lai cilvēki paliek dzīvot laukos, tad nedrīkstam paši radīt un uzturēt sistēmu, kas tiem liek tos pamest. Ir jāmaina ilgus gadus mērķtiecīgi veidotā valsts politika, kas atstājusi trešā bāleliņa lomā tieši mazos un vidējos lauksaimniekus. Ir jādomā par mūsu situācijai atbilstošu tiešmaksājumu griestu uzlikšanu, un tas ir jādara nevis tādēļ, lai izpildītu minimālās Eiropas prasības, bet gan lai dotu iespējas arī mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem.

Arī Eiropas Komisija uzsākusi diskusijas par "griestu" piemērošanu tiešmaksājumiem, lai ierobežotu situāciju, kad tos saņem vien neliela daļa lauksaimnieku. Vārds "vienlīdzība" šoreiz neatbilst "taisnīgumam". Briseles politika ir mainījusies, un šobrīd var izjust daudz lielāku interesi par mazām un vidējām zemnieku saimniecībām un atbalstu to attīstībai.

Diskusijas daudzgadu budžeta kontekstā ir sākušās gan Latvijā, gan arī Briselē. Katrā ziņā kā Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs rūpīgi sekošu līdzi šī jautājuma attīstībai arī kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2021. gada kontekstā, pie kuras izstrādes šobrīd notiek darbs Zemkopības ministrijā. Ir jāpanāk Eiropā lielāko tiešmaksājumu apjomi un jāmaina valsts politika, veidojot taisnīgāku lauksaimniecības politiku Latvijā.

Nobeigumā Briseles kontekstā vēlos pievērst uzmanību kādam būtiskam faktam. Tas, ka jaunajā Eiropas Parlamenta sasaukumā neviens no Latvijā ievēlētajiem eiroparlamentāriešiem nepārstāv mūsu intereses Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā (AGRI), mazina mūsu lauksaimnieku iespējas tikt sadzirdētiem, it īpaši šajā brīdī, kad Briseles koridoros tiek izstrādāta virkne grozījumu, kas īpaši negatīvi ietekmēs lauksaimniecību Latvijā. Šis fakts ir ļoti nozīmīgs un mācība mums visiem uz nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai nepieļautu situāciju, ka balsojam pēc "atpazīstamības" un nevis pēc "satura".