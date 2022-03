Jānis Žagars: Elektroniskās vai parastās cigaretes? Ko saka zinātne?

Zinātne, pētījumi, statistika aizvien vairāk kļūst par moderna mūsdienu cilvēka dzīves sastāvdaļu. Sava loma tajā ir bijusi gan pandēmijai, gan milzīgajam dažādu viltus ziņu daudzumam, gan nereti agresīvajiem mārketinga paņēmieniem.

Pateicoties pandēmijai un diskusijām par un ap vakcīnām, daudzi no mums zina pat tādu vārdu kā "Lancet" un citu zinātnisko žurnālu nosaukumus, lasa rakstus, kurus agrāk būtu izvēlējušies vienīgi ģimenes ārsti.

Diskusijās sociālajos tīklos un pat draugu lokā ļoti bieži sarunas biedri viens otram pieprasa atsauces uz pētījumiem vai avotiem, kas apstiprinātu to vai citu viedokli. Kur tu to ņēmi, kādi pētījumi to apstiprina – šādi jautājumi ir kļuvuši par normālu sarunas sastāvdaļu.

Šādos apstākļos mani ļoti pārsteidz tas, cik reizēm tomēr nekritiski, pašiem to neapzinoties, uzķeroties uz industrijas lobiju sagatavotām ziņām, publiski tiek diskutēts par dažādu jauno smēķēšanas veidu iespaidu uz veselību.

Droši vien neviens mūsdienās neiebildīs tam, ka tradicionālo tabakas izstrādājumu (parasto cigarešu) smēķēšana ir ieradums, kas nodara milzīgu kaitējumu veselībai, izraisa vēzi un daudz citu nāvējošu un briesmīgu slimību, kuru ārstēšana cita starpā smagi gulstas uz slimnīcu noslodzi un veselības sistēmas budžetu. Par ļaunumu, ko nodara smēķēšana, ir rakstīts uz katras cigarešu paciņas. Absolūti viennozīmīgās zinātnes atziņas par to ir novedušas pie tā, ka parasto cigarešu smēķēšana tiek dažādi ierobežota teju visā pasaulē. Tā ir skaidra, saprotama un zinātnē balstīta politika. Tradicionālās tabakas ražotāji, milzīgas globālās kompānijas, gadiem ir cīnījušies pret šiem ierobežojumiem, bet neveiksmīgi. Vienlaikus, neskatoties uz visiem ierobežojumiem, parasto cigarešu ražotāji ir saglabājuši zināmu tirgus daļu. Cilvēki vēl aizvien smēķē, lai arī daudz mazāk nekā agrāk.

Šobrīd parastajām cigaretēm ir parādījies apdraudējums, kas tām ir vēl bīstamāks par visiem valdību noteiktajiem ierobežojumiem. Tās ir dažādas elektroniskās smēķēšanas ierīces. Iemesls tam ir vienkāršs – beztabakas smēķēšanas produktu ražotāji apgalvo, ka šo cigarešu lietošana ir mazāk kaitīga veselībai, palīdz atbrīvoties no parasto cigarešu smēķēšanas un tādējādi nodara mazāku kaitējumu veselībai.

Parasto cigarešu ražotāji ar visu savu miljardiem lielo jaudu un gadu desmitiem ilgo pieredzi lobēt, ietekmēt sabiedrisko domu un likumdošanu ir metušies apgalvot, ka tas tā nav, visādi noliegt beztabakas produktu mazāku kaitīgumu un piespiest valdības iznīcināt un aizliegt šos produktus.

Kā tad ir patiesībā? Es uzskatu, ka, gluži tāpat kā attiecībā uz vakcīnām, medikamentiem vai novājēšanas tabletēm, mums ir jāskatās vienīgi uz pētījumiem, uz zinātniski apstiprinātiem datiem un jāpieņem savi lēmumi, vienīgi balstoties uz tiem. Mums nevajadzētu vienkārši nekritiski uzklausīt kādu viedokli (tajā skaitā manu), bet pašiem iepazīties ar zinātniskajām atziņām šajā jomā. Īpaši jau to vajadzētu darīt žurnālistiem un viedokļu līderiem, kas izsakās, raksta vai pieņem lēmumus par šo tēmu.

Es piedāvāju pētījumu sarakstu, kas man šķiet ievērības cienīgi un visai skaidri sniedz atbildi uz to, kas ir vai nav mazāk kaitīgas veselībai – parastās vai elektroniskās cigaretes, un attiecīgi ļauj ikvienam pieņemt informētu lēmumu par saviem ieradumiem un to maiņu.

Manis piedāvātajā sarakstā ir pētījumi no visas pasaules, tostarp Lielbritānijas valdības pasūtīti.

Aicinu ikvienu, arī tos, kuri nepiekrīt man, nākt klajā un publicēt pētījumus, uz kuriem balstās viņi, bet tas, ko, manuprāt, nevajadzētu darīt, ir jaukt cilvēkiem galvu, maldināt viņus, balstoties vienīgi uz parasto cigarešu ražotāju biznesa interešu lobiju.

Pandēmijas laiks mums visiem, šķiet, iemācīja, cik svarīgi ir nepieņemt sasteigtus, datos un pētījumos nebalstītus lēmumus un rūpīgi nodalīt to, ko mēs patiešām zinām, no tā, par ko mums tikai šķiet, ka mēs zinām, pat nepārbaudot, no kādiem avotiem šīs zināšanas nāk.

Dati un zinātne skaidri rāda, ka elektroniskās cigaretes pilnīgi noteikti nav lielāks ļaunums par parastajām cigaretēm, tieši otrādi, to nodarītais kaitējums veselībai ir mazāks, un tās ir efektīva stratēģija, lai atmestu parasto, daudz kaitīgāko cigarešu smēķēšanu. Šo faktu ignorēšana tikai un vienīgi sniedz atbalstu parasto cigarešu industrijai un nav pamatojama ar rūpēm par sabiedrības veselību un interesēm.