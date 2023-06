Jēkabs Straume: Iekšējās drošības akadēmija – tramplīns jaunajiem korupcijas apkarotājiem

Spēja kritiski un analītiski domāt, ass prāts un aizrautība – šīs ir dažas komponentes, kuras nepieciešamas profesionāliem korupcijas apkarotājiem, kas veic operatīvo darbību vai pirmstiesas izmeklēšanu. Īpaši nozīmīga komponente ir mūsdienu mainīgajiem apstākļiem atbilstoša, kvalitatīva izglītība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Operatīvais darbinieks un izmeklētājs, kas ikdienā savus pienākumus veic koruptīvu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā, ir specifiski amati. Tie ne tikai pieprasa noteiktas rakstura iezīmes, bet arī konkrētas akadēmiskās zināšanas, tostarp padziļinātu izpratni par tiesību zinātnes apakšnozarēm, kriminālprocesuālajiem un operatīvās darbības aspektiem.

Latvijas tiesībaizsardzības un drošības institūcijas jau ilgstoši cēlušas trauksmi par kvalificētu operatīvo darbinieku un izmeklētāju trūkumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nav izņēmums, un birojs kā vadošā pretkorupcijas iestāde ir saskāries ar izaicinājumiem šādu speciālistu atlasē un piesaistē. Viens no šī izaicinājuma iemesliem ir Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšana 2010. gadā un līdzvērtīgas mācību iestādes vai studiju programmas nepiedāvāšana.

Lai arī vairākas izglītības iestādes pēc Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas piedāvā iegūt juridisko izglītību, ne katrs profesionālis ir atbilstošs izmeklētāja vai operatīvo darbību veicēja amatam. Līdz ar to Latvija ir nonākusi situācijā, kad, no vienas puses, darba tirgū ir liels skaits juristu un, no otras puses, tiesībaizsardzības iestādes izjūt katastrofālu izmeklētāju un operatīvo darbinieku trūkumu. Turklāt šīs iestādes savstarpēji konkurē par pieredzējušiem profesionāļiem.

Pieredzējušajiem speciālistiem, kam jau ir nepieciešamā zināšanu bāze amata pienākumu veikšanai, jaunas nozares apgūšana prasa daudz īsāku laiku. Tomēr nepieciešama un vienlaikus laikietilpīga investīcija institūcijas kapacitātē un valsts iekšējās drošības stiprināšanā ir jauno profesionāļu piesaiste un apmācīšana. Lai tas notiktu pilnvērtīgi un atbilstoši tiesībaizsardzības un drošības institūciju aktuālajām prasībām, šī gada jūlijā sāksies pieteikšanās jaunizveidotās Iekšējās drošības akadēmijas studiju programmām.

Iekšējās drošības akadēmija ir iespēja gan vidusskolas absolventiem, gan jau darba tirgū praktizējošiem speciālistiem apgūt sešas pilna vai nepilna laika studiju programmas, kas saistītas ar tiesībaizsardzības un iekšējās drošības institūciju darbības jomām un kas veidotas ar Latvijas un ārvalstu nozares ekspertu un praktiķu aktīvu iesaisti. Iekšējās drošības akadēmiju var uzskatīt par valsts sabiedroto cīņā pret korupciju un tramplīnu jaunajiem korupcijas apkarotājiem, lai tie iegūtu nepieciešamās zināšanas operatīvo darbību vai pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai un savas prasmes tālāk attīstītu praksē jau KNAB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

KNAB vairāk nekā 20 gadu ilgā darbība apliecina, ka līdz ar paaudžu maiņu samazinās korupcijas loma sabiedrībā un korupcijas izplatības mērogi. Pērn KNAB veica sabiedriskās domas aptauju, kas atklāja – ja iedzīvotāji saskartos ar korupciju, tie aizvien biežāk izšķirtos par labu ziņošanai KNAB. Šādas aktīvas rīcības pieaugums novērojams visu respondentu vidū, taču īpaši iepriecinoša tendence skar tieši gados jaunākos ekonomiski aktīvos iedzīvotājus. Proti, jo gados jaunāks ekonomiski aktīvais respondents, jo augstāka viņa gatavība vērsties pret korupciju.

KNAB ieskatā, jauniešu gatavība ziņot par korupcijas gadījumiem ir veids, kā skaidri demonstrēt savas paaudzes vērtību sistēmu un pasaules redzējumu – dzīvi bez korupcijas. Iekšējās drošības akadēmija paver iespēju jauniešiem paust savu pārliecību daudz nopietnākā veidā, proti, iesaistīties valsts drošības stiprināšanā un ar augsti apveltītu misijas apziņu kļūt par nākamajiem konkurētspējīgajiem profesionāļiem, kas iegulda savu laiku un zināšanas cīņā pret visas sabiedrības labklājības ienaidnieku – korupciju.