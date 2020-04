Jevgeņijs Kasperskis: Koronavīrusa komplikācijas tiešsaistē

Vispirms novēlu visiem lasītājiem veselību un atgādinu ķēniņam Zālamanam piedēvētos vārdus: "Viss pāriet, pāries arī šis."

Mēs, nenoliedzami, piedzīvojam vienu no lielākajām starptautiskajām krīzēm pēdējos simt gados. Grūti ir visiem: pirmkārt, protams, tiem, kurus tieši skārusi slimība, bet arī uzņēmējiem un viņu uzņēmumiem, kas tagad atrodas uz izdzīvošanas robežas, ikvienam, kurš ir spiests pilnīgi pārkārtot savu dzīvi un palikt četrās sienās. Bet esmu ievērojis, ka pašreizējā situācijā mēs demonstrējam arī neredzētu solidaritāti. Ļaudis ir gatavi atbalstīt nelaimē nonākušos, uzņemas iniciatīvu, mobilizējas, cenšas visādi palīdzēt cits citam. Šīs saliedētības galvenais līdzeklis un rīks, protams, ir internets.

Lai noturētos virs ūdens, daudziem uzņēmumiem nācās ātri pielāgoties jaunajām reālijām un pārcelt tiešsaistē ierastos bezsaistes procesus. Mūsu firma nav izņēmums – vairums darbinieku tagad strādā no mājām, un arī es esmu viņu vidū.

Pati iespēja ātri pārslēgties tiešsaistes režīmā ir liela mūslaiku veiksme un ieguvums, taču ar šo iespēju ir saistīti arī riski. Mēs novērojam kibernoziedznieku darbības pastiprināšanos – atšķirībā no lielākās daļas krietno iedzīvotāju viņi neievēro karantīnu. Gluži otrādi – kiberļaundari tagad aktīvi izmanto mūsu neaizsargāto stāvokli: haotisko informāciju un paniku, ļaužu bailes no nezināmā un ziņkāri.

Krāpnieki ar prieku uzņēma jaunos pikšķerēšanas e-vēstuļu izsūtīšanas tematus. Piemēram, viņi atsaucas uz preču piegādes kavēšanos no Ķīnas un lūdz cenas ražojumiem, kas minēti pievienotajā datnē. Datnes vietā atveras ļaunprātīgs pielikums – Trojas zirgs vai lūka –, kas noziedzniekiem nodrošina pilnīgu piekļuvi jūsu datoram. Šī ir tikai viena no shēmām, ko pašlaik izmanto krāpnieki.

Arī banku Trojas zirga "Ginp", ko mēs atradām pagājušā gada nogalē, izstrādātāji nesēž rokas klēpī salikuši un ir nolēmuši gūt peļņu, izmantojot koronavīrusa izraisīto paniku. Ļaunprogrammatūra pēc komandas var atvērt vietni ar nosaukumu "Coronavirus Finder" (koronavīrusa meklētājs). Vietne parāda it kā ar koronavīrusu inficēto ļaužu skaitu jūsu dzīvesvietā un piedāvā par niecīgu samaksu parādīt viņu precīzu atrašanās vietu. Jūs ievadāt kredītkartes datus, kas pa taisno nonāk pie krāpniekiem. Protams, nekādu informāciju par inficētiem kaimiņiem jums neatsūta, taču var viegli aptīrīt karti.

Cenšoties pēc iespējas ātrāk noregulēt komercdarbības procesus un nezaudēt peļņu, uzņēmumi visā pasaulē drudžaini steidzās pievienoties jauniem pakalpojumiem, kas nodrošina videokonferences, pārcēla saraksti uz dažādām ziņapmaiņas lietotnēm, bet datus – uz mākoņkrātuvēm. Taču ne visi nopietni pievērsās šo jauno piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju pārbaudei.

Diemžēl ne visi uzņēmumi, kas kļuvuši tik populāri pandēmijas laikā, pietiekami rūpīgi izturas pret savu resursu drošību, bet sekas jūsu uzņēmumam var būt diezgan bēdīgas.

Tomēr manī vislielāko sašutumu izraisa pastiprinātie uzbrukumi medicīnas iestādēm visā pasaulē. Uzbrukt visneaizsargātākajām organizācijām, kuru raita darbība ietekmē simtiem tūkstošu dzīvību, ir atbaidoši amorāli, bet diemžēl kibernoziedznieki nekad nav izcēlušies ar paaugstinātu morālo atbildību. Tieši tāpēc mēs nolēmām atbalstīt ārstus un tagad jebkurai medicīnas organizācijai visā pasaulē sniedzam mūsu aizsardzības risinājumu pusgada licenci par brīvu.

Tāpat kā no jebkuras krīzes, arī no šīs situācijas pasaule izies citāda. Žēl, protams, ka trakojošais vīruss nav datorvīruss, jo tad mēs viegli tiktu ar to galā. Kamēr cīnāmies, es aicinu visus nekrist panikā, saudzēt sevi un tuviniekus, kā arī nopietni izturēties pret savu drošību bezsaistē un tiešsaistē. Un, pats galvenais, ja iespējams, palikt mājās!