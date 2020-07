Jurģis Kalniņš: Kas ir Tavas privilēģijas?

Kopā ar savu dzīves partneri Jūs staigājat pa pilsētas centru, sadotām rokām. Pavisam vienkārši, vai ne? Ja Tu esi gejs vai lezbiete, doma vien par to var šķist neērta, biedējoša, bieži vien traumējoša. Ja Tu esi heteroseksuāls un pie sevis nodomā "Nu, nevar taču būt tik traki!", Tu izbaudi privilēģijas, kas izriet no Tavas heteroseksualitātes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Privilēģija ir tas, kas mums katram palīdz virzīties uz priekšu dzīvē neatkarīgi no tā, vai mēs par to esam individuāli cīnījušies vai nē. Privilēģiju klātesamība mūsdienās izriet no piederības kādai sabiedrībā dominējošai grupai, un ir kā kulminācija gadsimtiem ilgstošām etniskām, dzimumu un ekonomiskām netaisnībām. Piemēram, no šodienas skatupunkta raugoties, lai arī latviešu sieviete nevar izbaudīt tās privilēģijas, kas pieejamas vīriešiem, viņa tomēr ir latviete. Līdzīgi, lai arī gejs, kas ir latvietis, nevar izbaudīt privilēģijas, kas saistāmas ar heteroseksualitāti, viņš tomēr ir arī vīrietis, kā arī latvietis.

Kopš brīža, kad pats sev iznācu no skapja trīs gadus atpakaļ, 21 gada vecumā, manī labu laiku dzīvoja netaisnības sajūta. Netaisnības sajūta par to reizi, kad tiku piekauts Nacionālās bibliotēkas priekšā par krāsotām acīm. Netaisnības sajūta par to, ka man un manam puisim ir jāmaksā divreiz vairāk nodokļu, jo citas iespējas nav. Bezcerības sajūta ikreiz, kad kādā Eiropas indeksā par LGBT+ personu līdztiesību ievēroju Latviju rēgojamies pēdējās vietās. Bezpalīdzības sajūta par to, ka šī manas identitātes šķautne nav kaut kas, ko es brīvprātīgi izvēlējos vai ko var mainīt.

Apzinoties, ka zaudēt jau vairs īsti nav ko, bet tikai iegūt, es nekaunoties kļuvu par aktīvistu. Vai tā ir publiska telpa vai individuāla saruna ar kādu, es vienmēr daru visu, lai LGBT+ kopienas tiesību pretinieku viedoklis nav vienīgais skaļi izskanējušais viedoklis. Es sadzirdu, uzklausu un izglītoju, un apmēram divus gadus dzīvoju ar moto "Tev nav jābūt sunim, lai zinātu, kā suņi rej. Tev nav arī jābūt gejam, lai izprastu, kā geji jūtas." Ar šo moto gāju dzīvē uz priekšu cerībā, ka arī citi sadzirdēs un uzklausīs manu stāstu.

Tikai pēc tam, kad pusotru gadu izmantoju virkni iespēju pabružāties apkārt pa pasauli, rezultātā satiekot daudz cilvēku ar visdažādākajiem dzīvesstāstiem, es sapratu, ka šo moto ne reizi nemaz neesmu attiecinājis uz sevi. Es taču esmu balts latviešu vīrietis, kas uzaudzis divu vecāku ģimenē. Es dzirdu, es redzu, es varu uzkāpt augšā pa kāpnēm. Jā, es arī esmu gejs, bet man tomēr ir arī virkne citu šo priekšrocību – šo privilēģiju –, kas man ļauj veiksmīgi virzīties dzīvē uz priekšu. Tāpēc esmu sapratis, ka ir pienācis laiks arī citas balsis padarīt skaļākas un padarīt dzirdamas.

Dibinot biedrību "Safe Space", to arī nospraudu kā mērķi – cīnīties ar sabiedrībā dzīvojošām stigmām, kas pavada visu Latvijā mazāk aizsargāto grupu personas ik uz soļa. Vai tās būtu sievietes, LGBT+ kopienas pārstāvji, romu tautības personas, cilvēki ar invaliditāti, krievvalodīgie un citas etniskās minoritātes.

Lai īstenotu šo mērķi, mēs esam uzsākuši darbu pie "Empātijas spēļu" projekta, kura gaitā paredzēts izveidot 9 video, kuros tiks aplūkots, cik sociāli un ekonomiski atšķirīgās pozīcijās ir dažādas sabiedrības grupas. Zemāk ir pieejams "Privilēģiju pastaigas" video, kas ir pirmais šajā sērijā. Lai arī dalībnieku vidū ir tikai 10 cilvēki, video izgaismo skaudro Latvijas realitāti, kur atsevišķas cilvēku grupas ārēju apstākļu dēļ atrodas nelabvēlīgākos apstākļos pret pārējiem un pretēji. Vienīgi iztirzājot šos aspektus, mēs kā sabiedrība un arī indivīdi varam rast veidus, kā izmantot savas privilēģijas, lai kļūtu empātiski un strādātu sociālā taisnīguma labā. Kā atzīst viena no dalībniecēm: "Jo mēs vairāk zināsim, jo mēs vairāk sapratīsim, jo mēs vairāk spēsim uztvert to, kas ir mana privilēģija, un ka, iespējams, Tev šīs privilēģijas nav. Bet es varu darīt kaut ko, lai Tu arī kļūtu priviliģētāks. Un tā mēs sniegsim roku, un sniedzot roku otram, mēs paši augam, un mēs spējam attīstīties gan kā cilvēks, gan kā jau valsts līmenis."

Es zinu, cik grūti un lielākoties neērti ir runāt par ar identitāti saistītiem jautājumiem, tāpēc aicinu arī Tevi noskatīties "Privilēģiju pastaigas" video, ļaut tam runāt pašam par sevi un likt aizdomāties, kur Tu atrodies mūsu sabiedrībā. Video un arī privilēģiju izgaismošanas mērķis nebūt nav kādam likt justies vainīgam par savām privilēģijām, vai tieši otrādi – nepilnvērtīgam par to neesamību. Vissvarīgākais ir saprast, kur mēs katrs atrodamies, lai tālāk zinātu, kā rīkoties, lai padotu palīdzīgu roku tiem, kas mums ir blakus, bet tomēr aiz muguras.