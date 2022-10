Jurģis Priedītis: Vai digitalizācija ir mūsdienu biznesa panākumu atslēga?

Viena no jēdziena “digitalizācija” definīcijām skaidro, ka tas ir process, kurā informācija tiek pārveidota digitālā formātā. Raugoties no biznesa attīstības viedokļa, digitalizācija un digitālā transformācija patiešām ir process, kam ir būtiska ietekme efektivitāti. Tas ir veids, kā uzņēmums var pielāgoties un īstenot mainīgās tirgus prasības, optimizēt un padarīt biznesa procesus efektīvākus, kā arī uzlabot gan lietotāju, gan klientu pieredzi.

Norēķinus starp uzņēmumiem un tā klientiem mūsdienās aizvien grūtāk iedomāties bez SWIFT maksājumiem jeb pārskatījumiem, kas ļauj veikt maksājumu jebkurā valūtā uz jebkuru banku un valsti visā pasaulē. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ir standarta starptautisko banku informācijas apmaiņas tīkls, kuru izmantojot iespējams nosūtīt darījumu rīkojumus bankām dažādās valstīs. SWIFT maksājumu īstenošanā notiek globāla pārveide no viena ziņojuma veida uz citu. Ja bankas, finanšu institūcijas un uzņēmumi vēlas būt konkurētspējīgi, ir jāspēj pielāgoties šīm pārmaiņām. Un tieši digitālā transformācija spēj palīdzēt pielāgoties.

Vēl viena lieta, ko iespējams paveikt, pateicoties digitalizācijai, ir biznesa procesu optimizācija. Izvērtējot, kā veiksmīgāk uzlabot uzņēmuma darbību, mēs rūpīgi analizējam visus biznesa procesa soļus, pētot, kāpēc katra gadījumā tiek veikti tieši šādi soļi, vai un kāda ir to pievienotā vērtība. Šāda veidā iespējams atklāt arī nevajadzīgas darbības, ko iespējams izslēgt no procesa, kā arī saprast, kurus soļus iespējams digitalizēt, un kā to veiksmīgāk paveikt. Tas ļauj uzņēmējam koncentrēties uz svarīgo.

Digitālā transformācija nozīmē arī uzlabotu lietotāju pieredzi. Ja lietotājs ikdienā izmanto konkrētas sistēmas, mobilās lietotnes vai programmatūru, tam ir jānotiek ērti un maksimāli vienkārši, citādi tam nav jēgas. Digitalizācijas mērķis ir padarīt ierastās darbības ātrākas, ērtākas, samazinot laiku un citus resursus, ko līdz šim esam tām veltījuši. Patīkama lietotāju pieredze digitālajā pasaulē ir būtisks pamats, lai piesaistītu jaunus klientus un nostiprinātu attiecības ar jau esošajiem. Lai uzlabotu lietotāju pieredzi, ir ļoti svarīgi izprast lietotāju vajadzības un atcerēties, ka tieši tām jābūt darbības centrā. Būtisks digitalizācijas aspekts ir arī personalizētas klientu pieredzes veidošana. Lai saprastu, cik ļoti digitālā transformācija atvieglo šo uzdevumu, iedomāsimies pasauli, kurā, pasūtot preci internetā, klientam nepienāk neviens paziņojums vai atgādinājums, un ir vienkārši jāgaida, kad kādā dienā pasūtījums pienāks. Pateicoties digitālajiem risinājumiem, klients saņem informāciju par katru soli – kad prece ir izvēlēta, maksājums ir veikts, pirkums ir apstiprināts, izsūtīts, kad tuvojas piegādes diena un visbeidzot, kad pirkums ir sasniedzis pasūtītāju. Šādi risinājumi palīdz uzņēmumam komunicēt ar klientu, neveltot tam cilvēkresursus, bet vienlaikus klientam nav šaubu, ka uzņēmums par viņu rūpējas. EasyFS risinājumi būtībā nozīmē šīs pašas iespējas bankām un finanšu sektora uzņēmumiem.

Lai bankas un finanšu pakalpojumu uzņēmumi varētu sekot līdzi tirgus attīstības tendencēm, nepieciešamas maksājumu sistēmas, faktoringa un līzinga sistēmas u.tml. Veiksmīgai to darbībai, tāpat kā citās nozarēs, nepieciešama rūpīga klientu vajadzību analīze, kas nav iedomāja bez klienta un programmatūras vai sistēmas izstrādātāja sadarbības. Bieži vien viena un tā pati sistēma nederēs diviem vai vairākiem nozares uzņēmumiem, tāpēc jāņem vērā katras kompānijas atšķirības un maksimāli jāpielāgo risinājumi. Tikai šādā gadījumā mēs varam runāt par sekmīgu digitālo transformāciju.

Lai digitalizācija kļūtu par biznesa panākumu atslēgu, ir būtiski apzināties, ka tas ir nepārtraukts process un secīgi uzlabojumi, kas tiek veikti pēc rūpīgas darbības analīzes. Tas ietver orientēšanos uz klientu un izpratni, kas klientam patiešām ir vajadzīgs, kā arī pielāgošanos tirgus vajadzībām, ar to saprotot gan vietējās, gan globālās izmaiņas (likumi, noteikumus, kas saistoši finanšu iestādēm u.tml.). Rezultātā digitālā transformācija sniedz uzņēmumam elastību un iespēju salīdzinoši viegli mainīt attīstības plānus, pamatojoties uz biznesa vajadzībām.