ASV 60. gadu sākumā iznāca politiskās fantastikas romāns "Septiņas dienas maijā" (Seven Days in May), kas vēlāk pārtapa Holivudas filmā ar tādu pašu nosaukumu. Romānā un filmā attēlots it kā militāra apvērsuma mēģinājums pret fiktīva ASV prezidenta samierniecisko politiku iepretī Padomju Savienībai. Dažādiem politiķiem un no sazvērniekiem atkritušajiem militāristiem septiņu dienu gaitā steidzami rīkojoties politiskajos kuluāros un aizkulisēs, izdodas apvērsumu novērst. Prezidents tomēr paraksta un Kongress ratificē iecerēto kodolatbruņošanās līgumu ar Maskavu.

Latvijā tāda līmeņa drāma diez vai varētu notikt, taču valdības krēslus nodrebināja Saeimas balsojums, kas burtiski skāra "četras dienas maijā", proti, atļaut ēdināšanu āra terasēs jau no 7. maija, negaidot 11. maiju, kad valdība varētu lemt (vai arī nelemt) par pandēmijas ierobežojumu mīkstināšanu. Lēmumu apsveica restorānu nozare, tiesa, priekšlaicīgi priecājoties – neskaidrībā par to, vai āra terasēs varēs tirgot alkoholu.