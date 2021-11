Juris Kaža: Covid-19 Latvijā – pēc 'sienāzīšu vasaras' braucam melnā tunelī

Kopš jau vairākus gadu desmitus dzīvoju Eiropas ziemeļos, vienā ziņā ziemu saredzu kā garu, tumšu tuneli, kurā "iebraucam" novembrī, bet saredzam gaismu tuneļa galā kaut kad martā. Pa vidu pāris "gaišu brīžu" – valsts svētki un Ziemassvētki. Šogad šīs sajūtas piedzīvoju kā "tuneli tunelī" – visaptverošais "tunelis", kas mūs gandrīz divus gadus iesprosto un ierobežo, ir pandēmija vai, pareizāk sakot, Latvijas kā valsts un nācijas nespēja ar to tikt galā.

Sāksim ar valsti vai, precīzāk, valdību. Kā raksturot tās darbu? Varbūt divos vārdos – centība un izmisīgums. Centība manāma, sākoties rudenim, kad izsludināja jau otro ārkārtas stāvokli kopš pandēmijas sākuma 2020. gada martā. Centās kaut ko darīt. Arī pavasarī centās, dibināja veselu vakcinācijas biroju, kas arī centās.

Covid-19 inficēto skaitam, "kovidnieku" skaitam slimnīcās kāpjot debesīs un pārsniedzot slimnīcu sistēmas pārslodzes slieksni, iestājās izmisums. Pasludināja "lokdaunu", vienādi iespundēja vakcinētos un nevakcinētos ar komandantstundu, atstājot abām grupām to pašu "brīvestību", kādu, sakot, ka neslēgs valsts robežas, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš preses konferencē piedāvāja ārzemju tūristiem – aiziet no mitināšanās vietas uz veikalu pēc pārtikas. Un viss...

Baudām "sienāzīšu vasaras" sekas?

Pirmās izmisuma pazīmes parādījās ar ātri izgudroto un tikpat ātri nogremdēto ideju par vakcinācijas loteriju. Ap to pašu laiku tika iesniegts un (aiz cimperlīguma pret ko?) atsaukts likumprojekts, kas ļautu privātā sektora darba devējiem ieviest obligātu vakcināciju lielai daļai savu strādājošo. Ak šausmas, vēl briesmīgāk, nekā prasīt šofera amatā strādājošajam uzrādīt derīgas vadītāja tiesības. Abi šie notikumi iederas tajā, kas man sāk rādīties kā sava veida "sienāžīšu vasara", kad valdības locekļi čīgāja savas politiskās dziesmiņas uz tobrīd ne pārāk skaļās Covid-19 pērkoniņa ducināšanas fona. Tikai rudenim tuvojoties, slimību "sinoptiķi" – pašas valdības salīgtie eksperti – brīdināja, ka tūliņ būs nepieredzēta vētra.

Tāpat kā pēkšņa viesuļvētra var izārdīt vasarnīcas plēves siltumnīcu, apgāzt atkritumu kasti un noraut dakstiņus šķūnītim, prognozētā vīrusa plosīšanās atnāca – pārsita 3000 inficēto dienā, nesa pagaidām jaunu – 64 dienā – mirušo rekordu un pārsniedza 1500 slimnīcu sistēmas salūšanas slieksni.

Viss, protams, nav tik melns, kā to pesimisti varētu mālēt. Sakarā ar obligātu valsts un pašvaldību darbinieku vakcinēšanu dažviet uz vakcinācijas punktiem cilvēki devās, lietojot manas dzīvesbiedres kolorīto izteicienu, "kā traki suņi". Vienlaikus nāk prātā cits izteiciens – "pārāk maz, pārāk vēlu". Pagaidām šķiet, vēl visas "sienāzīšu vasaras" sekas nav izsmeltas, vēl būs jauni melnie skaitļi, pārblīvēti morgi un baisi stāsti par cilvēkiem ar ielaistām, nepatīkamām, bet ne letālām kaitēm, kas palikuši bez aprūpes slimnīcā.

Kāds tam sakars ar valdību? Izskatās, ka koalīcijā valda virspusējs miers, neskatoties uz to, ka medicīnas nozares organizācijas vēl pagājušonedēļ bija gatavas prasīt, lai veselības ministru Danielu Pavļutu, ja varētu pielietot amerikāņu 19. gadsimta publiskās kaunināšanas metodes, novārtītu darvā un spalvās, piesietu pie kārts un iznestu no pilsētas. Premjers tomēr medicīnas profesionāļus atrunāja no mazāk drastiskā soļa – Pavļuta demisijas.

Daļas iedzīvotāju dezinformētība un tumsonība nemainās

Kas īsti būtu bijis panākts, šogad jau otrreiz padzenot veselības ministru krīzes laikā, nav skaidrs, jo jauna seja nemainītu reālo situāciju un pat varētu atspēlēties attiecīgajām partijām, ja viss tracis būtu beidzies ar visu pa vecam cīņā ar pandēmiju. Katrā ziņā pēc 1. novembra koalīcijas pārstāvju apspriedes visi likās ticam premjera apgalvojumam, ka no 15. novembra viss atkal būs "štokos".

Tas kaut kā neticas, jo vēl pastāv daudz smagākā nācijas (nevis valdības) problēma, proti, augstā dezinformācija, tumsonība un neuzticība valstij, kas valda lielā daļā iedzīvotāju. Tā izpaužas līdz šim zemos vakcinēšanās skaitļos zināmās aprindās – latviski nerunājošo, mazizglītoto vidū, arī Latgalē. Šos sociālos slāņus ciniski izmanto populistiski spēki, sākot ar Saeimas deputāta Alda Gobzema vakcinācijas un pandēmijas noliedzēju pūļiem, kurus Gobzems apzināti vai neapzināti dala ar sērijveida partiju dibinātāju Aināru Šleseru. Gobzemu varbūt nevar ņemt pārāk nopietni, bet Šlesera konservatīvisms, "ģimenes vērtības" un veiksmīga biznesmeņa un "šivermaņa" reputācija uzrunā vai iespaido daudzus.

Viena valdības pārkārtošana jau notika šogad, tiesa gan, "Brīvības 36" meža sanitāra garā, aizvācot nobeigušos KPV no valdības galda. Otra rokāde "sienāzīšu" starpā par to, kurš vasarā laikus nepārstāja čīgāt savu vijolīti, vēl vairāk graus sabiedrības uzticību politiķiem un baros populistus un pustrakos. Viltīgs pamiers koalīcijā, arī ar visu notiekošo pagaidām atkāpšanās cīņā ar pandēmiju, varbūt nav tas sliktākais.