Juris Kaža: Ja ievelkam dūmu, tad arī izpūšam. Ja sakām 'a', tad arī 'b'

Eiropas Parlamentā (EP) sākušās diskusijas par medicīniskās marihuānas un kanabinoīdus saturošu medikamentu legalizāciju. Tas ir pozitīvs solis, jo visā Eiropā, arī Latvijā, var izraisīt debates par marihuānas dekriminalizāciju vai legalizāciju kā nākamo soli.

Galvenais iemesls dekriminalizēt un/vai legalizēt marihuānu ir gaužām vienkāršs – par trešajai personai nekaitīgu rīcību un lietotājam maz kaitīgas vielas lietošanu valstij nav tiesību cilvēkiem atņemt brīvību. Lai gan statistiku tulkot nav vienkārši, par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām, visticamāk, marihuānu, Latvijas ieslodzījuma vietās 2017. gadā atradās vismaz 517 personas. Vēl lielāka netaisnība valda ASV, kur atsevišķi "noziedznieki" reizumis pat izcieš mūža ieslodzījumu par parasta, pasaulē daudzviet dabā sastopama stāda izmantošanu savas apziņas mainīšanai "prieka pēc" un dalīšanos ar kaimiņiem. Nelietoju vārdu "apreibināšanās", jo tas saistās ar citu vielu ietekmē redzamām izmaiņām cilvēka darbībā, piemēram, dzērāja streipuļošanu vai heroīna lietotāja "klanīšanos" pusmiegā. Marihuāna cilvēku tā neiespaido, lai gan braukšana marihuānas ietekmē var būt bīstama.

Taču kas notiek mūsu sabiedrībā? Cilvēks var savā nodabā dzert alkoholiskos dzērienus, dziedāt, pat mazliet izālēties un, nesēžoties pie stūres, nekaujoties vai nedemolējot krogu, par to nekad nenonākt cietumā (nav runa par gadījumiem, kad policija kādu savāc par atrašanos publiskā vietā cilvēka cieņu apkaunojošā stāvoklī jeb, tautas valodā, "lopā", "ķēmā" vai "pilnīgā ūpī"). Savukārt, uzpīpējot rāmu eiforiju izraisošu marihuānu, Latvijas iedzīvotājs labākajā gadījumā riskē ar naudas sodu, bet sliktākajā – ar ilgāku laiku aiz restēm. Ķert marihuānas pīpētājus un audzētājus savām vajadzībām nozīmē arī policijas un tiesu varas izmaksas – kam tas vajadzīgs? Varbūt sākt ar de facto dekriminalizāciju un netramdīt pilngadīgus "zālītes" pīpētājus?

Aiz marihuānas aizlieguma saskatāms arī sabiedrības puritānisms – tā uzskata, ka darīt kaut ko tikai baudas vai interesanta piedzīvojuma pēc var tikai grēcīgs, izvirtis indivīds. Puritānisms arī skar seksualitātes izpausmes un alkohola lietošanu, tādēļ diskusijās gan par dzimumizglītību un seksuālām minoritātēm, gan par "apreibinošām vielām" izskan – kādēļ atbalstīt vai popularizēt jaunus "izlaidības" veidus? Nav nekāds pārsteigums, ka marihuānas aizliedzēji argumentē līdzīgi – vai nepietiek ar dzeršanas un tabakas pīpēšanas "netikumiem"?

"Zālīte" ir legalizēta jau vairākās valstīs un ASV štatos

Pārmērīgas alkohola lietošanas kaitīgumu un braukšanas dzērumā bīstamību neviens neapstrīd – ne attiecībā uz sevi, ne citiem, un šī "netikuma" negatīvās sekas iespējams ierobežot ar izglītību un sodiem. Kādēļ tas nebūtu iespējams arī legālas marihuānas tirgū – sodot, ja es braucis "sapīpējies", brīdinot par jebkāda veida smēķēšanas sekām veselībai (plaušām un elpceļiem), kā arī izglītojot par marihuānas un tās izstrādājumu atkārtotas lietošanas diendienā dažos cilvēkos izraisīto psiholoģisko atkarību un ieslīgšanu pasivitātē?

Tam varētu atvēlēt daļu no ietaupītajiem līdzekļiem, nevajājot "zālītes" pīpētājus un tos neliekot cietumā jeb "valsts maizē". Jau vairākās pasaules valstīs un ASV štatos marihuānas lietošana "izklaidei" ir dekriminalizēta un/vai legalizēta. To nesen legalizēja Kanādā, savukārt Nīderlandē jau vairākus gadu desmitus ir "kafejnīcu/coffee shop" sistēma, kur ierobežotā daudzumā var turēt un pilngadīgiem patērētājiem tirgot dažādu šķirņu marihuānu un hašišu (marihuānas stāda sveķu koncentrāts), bieži – jau satītu "kāšos" (cigaretēs ar "tīru mantu" vai maisījumā ar tabaku). ASV ir radusies vesela nodokļus maksājoša industrija, kas piedāvā ne tikai smēķējamus marihuānas produktus, bet ēdamus – konfektes, cepumus. Pagaidām vēl nekur nav sākusies apokalipse.

Salīdzinot ar alkoholu, kas bieži saistīts ar agresīvu un iracionālu uzvedību, marihuānu uzskata par nomierinošu, lai gan pētījumu, īpaši to, kas veikti starp "smagiem" un ilggadējiem marihuānas lietotājiem, rezultāti ir pretrunīgi. Vismaz viens britu pētījums brīdina, ka marihuāna gadu gaitā var ietekmēt smadzeņu darbību un vairot agresīvu uzvedību.

Bet kurš gan nav redzējis, kā "pieļurbāšanās" labākajā latviešu gaumē rāmu cilvēku pāris stundu laikā var padarīt par trakojošu kausli? Šādas lietas retāk notiek tādā sabiedrībā, kur ir stingra "dzeršanas kultūra" – mērenība un spēja apzināties, kad tuvojas "robeža". Tādu var arī attīstīt marihuānas kontekstā. Viela pati vēl nenoārda uzvedības ieradumus, līdzīgi kā alkohola gadījumā. Turklāt pasaulē ir kultūras, kas attīstījušas rituālus un kontekstu, kurā sabiedrības locekļi var lietot daudz spēcīgākas halucinogēnās vielas – peijoti, sēnes, ajavasku, neradot sev un citiem kaitīgas sekas. Kādā 70. gados ASV izdotā grāmatā par marihuānu un citām psihotropajām vielām norādīts, ka vairākas iedzimto jeb indiāņu ciltis regulāri rituālos lietojušas halucinogēnās vielas, kuras ieņemot nesagatavots baltais cilvēks būtu pārliecināts, ka sajucis prātā un redz visādus šausminošus ķēmus un parādības. Indiāņiem tas nebija nekas īpašs, taču, tai pašai ciltij piegādājot alkoholu, tika izraisīta ārprātīga vardarbība – trakojoši vīri ar kara cirvjiem nesaudzēja citus ciltsbrāļus un māsas, pat zirgus.

Marihuānas legalizācija Eiropā tuvojas – sākot ar lietošanu medicīniskiem nolūkiem, taču pēc tam, atmetot puritāniskus aizspriedumus, bet saglabājot veselīgu piesardzību, arī "izklaidei". "Zemnieku valstī" (kas, protams, 21. gadsimtā ir mīts) Latvijā atlikušajiem zemniekiem marihuānas un kaņepju industrija varētu dot jaunus impulsus un uzņēmējdarbības iespējas. No cietumiem atbrīvotu bez jēgas ieslodzītos, policija un tiesas nodarbotos ar īstu noziedznieku ķeršanu un sodīšanu. Valsts (kā tas pierādīts vairākos ASV štatos) gūtu papildu nodokļus no marihuānas industrijas, un šīs vielas aprite lielā mērā izslīdētu no kriminālo aprindu rokām, vai arī šā brīža "marihuānas bandas" legalizētu savu darbību, pārtopot normālā biznesā ar kontrolētu produkta kvalitāti un vecuma ierobežojumiem, līdzīgi kā alkoholam un tabakas izstrādājumiem.