Sācies augusts, un varētu teikt, ka cīņa mūsu valstī ar karojošu tumsonību norit divās frontēs. Vienā frontē, kur tiešam ir runa par cilvēku dzīvībām, tumsonība gan ir vairāk pasīva – nezin, nevēlas zināt vai netic. Tā ir tautas veselības vai vakcinācijas fronte, kur Veselības ministrija ķeras pie mazliet dīvainā valsts mēroga "loterijas" līdzekļa cerībā, ka tādējādi stimulēs vairāk cilvēkus vakcinēties pret Covid-19. Un šis stimuls, kas izkustinās riska grupas, teiksim, 60+ gadu vecu par vakcīnām skeptisko "tanti no Bauskas", ir viens pret nnn tūkstoti iespēja iegūt kādu no balvām. Tad jau daudz jēdzīgāk būtu darīt kā dažviet ASV un citur – izmaksāt naudas summu vai dāvanu karti (piemēram, kino, teātra vai muzeja apmeklējumam) katram, kas vakcinējas (īpaši saņemot otro devu). Likteņa ironija būtu, ja lielo EUR 100 000 laimestu iegūs kāds apzinīgs, zinātnei ticošs jaunietis, kas kā pirmrindnieks no sava augstskolas kursa devās vakcinēties pie pirmās iespējas un paņēma līdz pārējos 20-gadniekus.