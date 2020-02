Juris Kaža: Misānes lieta – lielas emocijas, mazliet rasisma un nacionālā aizvainojuma

Rīgas domes garais balagāns beidzies ar tās atlaišanu, ārkārtas pašvaldības vēlēšanu cirka pirmās teltis jau tiek celtas, taču sabiedrības uzmanību saprotamu iemeslu dēļ piesaista emocionālas drāmas piesātinātā Dānijā aizturētās un ar draudiem izdot Dienvidāfrikai konfrontētās Latvijas pilsones Kristīnes Misānes epopeja. Tas nepārsteidz, jo vienmēr, kad iesaistīti bērni vai mazi, pūkaini dzīvnieciņi, tiek piesaistīta uz jūtām balstīta uzmanība. Ja šāds izteiciens skan mazliet ciniski, tas ir nedaudz apzināti.

Nekas nevar būt sirdi plosošāks par maza bērna atraušanu no viena vai abiem vecākiem, īpaši, ja vecāku starpā ir ass un šķietami neizlīdzināms strīds un katrs atrodas savā pasaules malā. Šādās situācijās mūsu, it kā tieši neiesaistītu pušu, skatījuma priekšplānā nonāk emociju, nevis faktu pretstāve.

Vienā pusē Misānes stāsts par vardarbību ģimenē un pret bērniem, viņas asaras un izmisums, jo Dānijas burtu kalpības un, iespējams, Latvijas prokuratūras lietas "noļurbāšanas" ar formālām atrunām dēļ viņu izdos tiesāšanai ne visai pievilcīgajai Dienvidāfrikas tiesu un soda izciešanas sistēmai. Turklāt, cik saprotams, Misāne netika informēta, ka viņu Dienvidāfrikas uzdevumā meklē Interpols. Tādēļ viņa, to nezinot, izbrauca no Latvijas un iekrita juridiskās lamatās, kur patlaban atrodas.

Otrā pusē ir Misānes viena bērna tēva Johana Groblera (Johann Grobler) profesionāli uzņemtais vaimanu video, kur Misāne notēlota līdzīgos toņus, kā viņa raksturoja Grobleru, – kā vardarbīga un iracionāla. Turklāt viņa Groblera versijā esot arī dzērāja.

Pārejošs rasisms

Viens labums no video ir – Groblers ir redzams kā nepārprotami balts, visticamāk, no Dienvidāfrikas t.s. būru jeb galvenokārt holandiešu izcelsmes balto iedzīvotāju aprindām. Šajā kontekstā Misānes lietā, īpaši sākotnējā sociālo tīklu reakcijā, parādījās daļas mūsu sabiedrības postsovjetiskais rasisms. Padzirdot, ka Misānei bijušas attiecības ar "afrikāni", dažs labs metās pirmšķietami apgalvot, ka sapīšanās ar "nēģeri" citādi nevarēja beigties un pati vainīga. Interesants domu eksperiments – ja ar Misāni patiešām būtu iepazinies tumšādains Dienvidāfrikas pilsonis un kopējais bērns būtu jauktas rases, vai automātiskais emocionālais atbalsts no Latvijas cilvēku puses būtu tikpat skaļš un intensīvs?

Vēl viens secinājums no visa ļembasta – refleksīvais nacionālisms latviešos nav izsīcis. Pirmā doma – "savējā" jāaizstāv pret riebīgajiem dāņiem un, Dievs atpestī, pret teju vai kanibāliem dienvidafrikāņiem. Tātad vēl viens it kā saprotams plīvurs, kas aizsedz bezkaislīgu skatienu uz situāciju, kur bezkaislība diez vai iespējama. Nav jau tā, ka Misāne būtu sapakojusi kādu Grobleram piederošu dārgu antīku mēbeli uz aizvedusi uz Latviju un strīds būtu par to, vai viņš to civillaulības ietvaros atvēlējis viņai vai ne.

Vajadzīgi visi fakti un dokumenti – kas tos atradīs?

Patlaban dokumentu un pierādāmu faktu visā Misānes lietā ir maz, tie būtu vēl jāmeklē un jāpublisko. Tas nav vienkāršs darbs ne Latvijas, ne Dānijas žurnālistiem (dažs labs Dānijas medijos ir aprakstījis Misānes lietu visā tās emocionālajā piesātinātībā, tādēļ nav ko gānīt visus dāņus). Ja Misānes un Groblera kopējā (ja arī neformālā) mājsaimniecībā bija no ārpuses manāmi konflikti, tad tiem vajadzētu būtu kādām atsaucēm attiecīgajās iestādēs.

Misāne stāsta, ka pret Grobleru panākusi tiesas vai kādas varas iestādes netuvošanās pavēli. Cik no tās var publiskot? Un kā ar iesniegumu un pamatojumu Dienvidāfrikas iestādēm, kas noveda pie Misānes pasludināšanas Interpola meklēšanā?

Diemžēl izdošanas diena jau teju klāt, un diezin vai kāds Latvijas medijs var atļauties doties uz Dienvidāfriku nodoties pētniecībai. Tomēr Latvijā derētu un vajag pilnībā noskaidrot, vai mūsu prokuratūra izmantoja visas iespējas – arī viltības –, lai atpestītu Misāni no vairāk nekā 420 dienu nosēdēšanas dāņu arestā un gaidīšanas uz tiesu Dienvidāfrikā. Ar to jau it kā pārsniegts gan Dānijā, gan Latvijā iedomājamais sods par bērna aizvešanu, iespējams, arī sods par kaut kādām varbūtējām dokumentu viltošanām un krāpšanām, ko mēģina "piešūt" Misānei Dienvidāfrikā. Tas tikai spilgtāk izgaismo lietas absurdu un nejēdzību.

Turklāt, lai gan tas attiecas uz patvēruma meklētājiem, ir arī t.s. "non-refoulement" princips, kas aizliedz izdot personas uz valstīm, kur tām draud nesamērīgi bargas sekas (bēglis nepierāda, ka valsts X tieši viņu politiski vajāja, bet tagad valstī X viņu varas iestādes vai sabiedrība var sodīt par valsts X nomelnošanu ārzemes u. tml.). 15 gadu sodu Eiropas Savienībā piemēro par smagiem fiziskiem noziegumiem pret personu, nogalināšanu, terorismu vai gangsterismu, nevis par patvaļīgu ģimenes konflikta risināšanu, aizvedot bērnu uz citu valsti.

Lai cik arī grūti tas nebūtu, Misānes lietu vajadzētu vērtēt, balstoties uz pieejamiem faktiem, dokumentiem un liecībām, metot pie malas emocijas un nacionālās jūtas. Taču kaut kas tamlīdzīgs tagad labākajā gadījumā būs iespējams tikai Dienvidāfrikas tiesas priekšā, turpinoties Misānes un viņas bērnu ciešanām.