Juris Kaža: Pandēmija kā ikdiena un NATO sarkanās līnijas Baltijā

Gandrīz visās pasaules valstīs sakarā ar Covid-19 pandēmiju ir izsludināts kaut kādas pakāpes ārkārtējais stāvoklis. Kā liecina starptautiskā nevalstiskā cilvēktiesību novērošanas organizācija "The International Center for Not-for-Profit Law" (Starptautiskais Bezpeļņas jurisprudences centrs), ārkārtējais stāvoklis ar dažādu pakāpju tiesību (pulcēšanās, pārvietošanās, reizumis arī izteiksmes) ierobežojumiem ir izsludināts 110 pasaules valstīs, pārsvarā sakarā ar pandēmiju. Arī Latvijā ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 28. februārim, un, godīgi sakot, nesteigtos slēgt derības, ka tad arī tas beigsies.

Nepārsteidz, ka šādos apstākļos gandrīz jebkuram uznāk nogurums un parādās bezcerības iedīgļi, īpaši, ja darīts viss "pēc pilnas programmas" – vakcinācija un balstvakcinācija, maska publiskās vietās, sabiedriskajā transportā un lidmašīnās, distancēšanās, nesatikšanās vai reta tikšanās ar draugu un paziņu loku u. c. Vienlaikus nevar nepamanīt, kā mainās stāsts par pandēmiju, – pēc pirmā lokdauna tā apsīks, ar vakcināciju/balstvakcināciju būs labi, tad mutācijas un varianti sāka apiet imunitāti un izrādījās, ka arī vakcinētie var izplatīt vīrusu.

Vakcinācija aizvien ir galvenais aizsarglīdzeklis pret smagu saslimšanu un hospitalizāciju ar Covid-19, taču augošais gadījumu skaits, kur vīruss izlaužas cauri vakcīnas aizsardzībai, sāk kļūt satraucošs. Tam var būt vairāki iemesli, taču pirmā doma nenesas pie kārtējiem konspirācijas teoriju paudēju skaidrojumiem, proti, ka farmācijas industrija gatavo bezgalīgu potēšanu vai ka (padziedāsim?) pandēmijas nav.

Vīrusa mutanti radās nevakcinētajās pasaules malās?

Taču zināmu t.s. pasaules varas elites atbildību šajā lietā var saredzēt. Proti, lielum lielā daļa pasaules iedzīvotāju ilgstoši palika ārpus jebkādām vakcinēšanās iespējām. Ziemeļamerika, Eiropa un citas t.s. attīstītās valstis vispirms sapotēja "savējos" un tikai tad centās vakcīnas izplatīt t.s. trešajā pasaulē. Nevakcinētie palika kā milzu mutāciju laboratorija, un nav pārsteigums, ka jaunākais, omikrona, variants tika atklāts Dienvidāfrikā. Arī dažāda veida autoritārismam bija sava loma – par patieso inficēto skaitu Krievijā, Baltkrievijā, Irānā, Mjanmā un citās noslēgtās valstīs diez vai uzzinām patiesību.

Diemžēl jāsecina, ka straujas un aktīvas visas pasaules vakcinēšanas vilciens ir aizgājis un realitāte var būt sadzīvošana ar Covid-19 un tā raibajiem "bērniem" pārredzamā nākotnē. Tāpat sadzīvojam ar ikgadējo gripu, kurai arī laiku pa laikam tiek pielāgota riska grupām ieteicamā vakcīna, un par to neviens netrako.

Jaunā Krievijas–NATO konfrontācija

Šajās dienās domas par nebeidzamo pandēmiju nav vienīgais, kas nomāc cilvēku prātus. Notiek kārtējā globālā konfrontācija, varbūt ne gluži Aukstā kara līmenī, bet nozīmīga mūsu valstij un reģionam. Runa ir par Krievijas militārajiem draudiem Ukrainai un šķietami nelokāmām prasībām ierobežot NATO palielināšanu un pat atvilkt un ierobežot NATO spēku klātieni un darbību Baltijas valstīs, kas bijušas NATO un Eiropas Savienības dalībvalstis jau teju 18 gadus. Krievijas nostāja, vismaz sarunu sērijas ar NATO un ASV pārstāvjiem sākumā, atgādina PSRS 50. un 60. gados, kad Maskavas noliedzošais "ņet" pat iegāja ASV mediju leksikā.

Bažas par to, kā viss beigsies, palielina šķietami signāli no ASV puses, ka varētu būt zināma abpusēja piekāpšanās karaspēku un ieroču dislokācijas jautājumos. Pirms sākam apgalvot, ka tiek gatavots jauns Minhenes izlīgums vai Molotova–Ribentropa pakts, jāatceras, ka šāds līgums par abpusēju konvencionālo spēku noregulēšanu Eiropā bija spēkā no 1990. gada līdz 2007. gadam, kad Krievija sāka no tā atkāpties un arī NATO puse izteica šaubas, vai tas tiek abpusēji un korekti ievērots. Tomēr ideja, ka abām pusēm vajadzētu atturēties no spēku koncentrēšanas un dislocēšanas veidā, ko var saprast kā apdraudošu, pati par sevi nav slikta. Par to tieši ir runa Ukrainas kontekstā, kur var pamatoti vaicāt: ko Ukrainas robežas tuvumā dara ap 100 000 Krievijas karavīru un kaujas tehnika, kuras tur agrāk šādā daudzumā nebija?

Sarkanā līnija – paturam kaujas grupas Baltijā

No Latvijas puses sarkanajai līnijai šādu sarunu kontekstā jābūt rotējošo NATO t.s. kaujas grupu klātbūtnei visās trīs Baltijas valstīs. Pāris tūkstošu dažādu NATO valstu karavīru klātieni nekādā ziņā nevar uzskatīt par kaut kādu pirmā cietzemes spēku trieciena smaili pret Krieviju, drīzāk par sava veida klupšanas akmeni agresoram, kura aizskaršana automātiski izraisīs visas NATO reakciju. Paralēli Latvijai un pārējām Baltijas valstīm būtu jāturpina savu pašu nelielo bruņoto spēku mobilitātes un "uguns spēka" palielināšana, piemēram, iepērkot kaujas helikopterus, attīstot izlūkošanas un kaujas dronus, kā arī savu kopējo daudzstobru raķešu artilērijas sistēmu.

Tālākā perspektīvā, Krievijas grimšanai autoritārismā un draudu izteikšanai kaimiņiem nemainoties, vajadzētu arī padomāt par kopēju Baltijas gaisa spēku veidošanu. Ja Somija ar mazliet vairāk nekā 5 miljoniem iedzīvotāju var atļauties modernākās ASV F-35 kara lidmašīnas, tad kādēļ ne Baltija ar saviem vairāk nekā 6 miljoniem, ekonomikai uzlabojoties un tuvojoties 2030. gadam? Turklāt, ja Krievija tiešām jebkādā veidā iebruks Ukrainā, tad var notikt Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO aliansē un rasties jaunas iespējas kopēju Ziemeļvalstu–Baltijas aizsardzības spēku veidošanai.