Beidzot izdevās nokļūt ASV pie brāļa un viņa ģimenes, kur nebiju bijis (ASV teritorijā) kopš 2018. gada. Brālis ar sievu gan bija Latvijā 2019. gada rudenī. Lidojums maskā Rīga-Frankfurte, nīkšana Frankfurtē, pēc tam lidojums Frankfurte – Bostona teju astoņas stundas, elpojot paša izelpoto ogļu dioksīdu maskā. Stjuarte saka – bez maskas var ēst un dzert, bet ar viņu jāsarunājas maskā. Tātad kumoss, kumoss (bez maskas), tad stjuarte vaicā: "What do you want to drink"? Uzvelku masku. "Coke Zero please". Novelku, nākamais kumoss...



Lai gan ASV kāpj vakcinēto skaits un pandēmija būtiski mazinās, tās ietekmi uz parasto amerikāņu dzīvi varēja izjust. Ierados ASV neilgi pirms "valsts svētkiem" 4. jūlijā, bet gandrīz nekur tuvākās apkaimes Bostonas priekšpilsētās nebija paredzēti nekādi pasākumi – parādes, pulcēšanās piknikos un salūti.