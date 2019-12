Juris Kaža: Sankcijas pret Lembergu: sodība no ASV lēnas Latvijas tiesas vietā

Publiski spekulēt par dzīva un vesela cilvēka nāvi, arī par odiozu personu, liekas kaut kā neētiski. Tomēr tādu lietu varētu delikāti minēt šādā kontekstā - vai Ventspils oligarhs un atstādinātais(?), neatstādinātais(?) Ventspils de fakto mērs Aivars Lembergs izbeigs garu un "interesantu" mūžu 90+ gadu vecumā kādā 204? gādā tā arī nedzirdējis Latvijas tiesas spriedumu par virkni kriminālu un korumpētu rīcību?

Tā varēja izskatīties, vērojot kriminālprocesu un tiesāšanos pret Lembergu kopš 2007. gada. Taču ASV Valsts kases departamenta rīcība, uzliekot sankcijas Lembergam un vairākām ar viņu saistītām organizācijām, lai gan ne gluži tiesas process, tomēr ir sava veida spriedums ar noteiktām sekām.

Lembergs, protams, varēs nopirkt savā taisnošanās preses konferencē minēto desu, droši vien arī virkni "primāro vajadzību", kuras Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ļaus viņam no saviem kontiem segt. Kā izskanējis skarbos sociālo mediju komentāros, arī ar būtiski samazinātu rocību, Lembergs dzīvos labāk par daudziem trūcīgiem, vientuļiem pensionāriem, kam teju pietiek pārtikai un zālēm (vai vienu mēnesi ēšanai, nākamajā artrīta tabletēm vai tml.) Taču arī nepadarot Lembergu un viņa ģimeni par plikadīdām vārda burtiskā nozīmē, ir pamats just, ka pasaulē (konkrēti Vašingtonā) tomēr ir taisnība.

Šmuces un mahinācijas, kurās iejaukts Lembergs, kā arī viņa sabiedrotie un partneri (ar kuru dažu labu sarējies un tas aizgājis pie izmeklētājiem) ir labi aprakstītas presē. T.s. "tranzīta kari" bija cīņas nevis par labāko pārvaldību akcionāru interesēs virknē Ventspils uzņēmumu, bet drīzāk par tiesībām "smelt" no brīžiem milzīgās naudas plūsmas, kas gāja caur šo uzņēmumu kasēm.

Krēslā ilgi - kā kāds Āfrikas varas vīrs

Vēl ir fakts, ka Lembergs ir vadījis Ventspili kopš 1988. gada. Gan kā komunists, gan kā partijas Latvijai un Ventspilij vadītājs. Tas jau tuvojas dažādu Āfrikas valstu valdnieku politiskai ilgmūžībai, lai gan Latvija skaitās demokrātiska valsts ar daudzpartiju sistēmu. Nenoliedzami, kā arī izsakās daļa ventspilnieku, viņš pilsētā ieviesis kārtību, ostai viņa valdīšanas laikā piesaistīti uzņēmumi un ražotāji. Taču tas nedaudz līdzinās to ASV pilsētu rajoniem, kur dzīvo t.s. "mafijas bosi" un vairāku kvartālu aplī ap "bosa" mājokli ielas ir tīras, ap atkritumu tvertnēm nelec un nebarojās žurkas un nav sastopami sīki huligāni un vazaņķi. Protams, "bosa" kaimiņi to novērtē un piemiedz aci uz to, ka bosa "gudri puiši" (wise guys ASV gangsteru žargonā) iekasē neformālas nodevas no krodziniekiem un veikalu īpašniekiem, tā sakot, kā stiklu un inventāra apdrošināšanu.

Lemberga tiesāšana par viņa un viņa "gudro puišu" (tostarp paša dēla) izdarībām turpināsies un nekas, ciniski izsakoties, neliecina, ka šos procesus neapsteigs 90 un diez cik gadu vecā Aivara aiziešana pēc 30 gadiem. Tomēr tagad, kamēr viņš vēl spēka gados un savā veidā aizvien "zirgā", pār viņu nākusi zināma sodība un vienlaikus netiešs kauns pār Latvijas tiesu sistēmu.

Nu cik ilgi var? Interesanti, kādā apmērā FKTK vai citi sankciju izpildes uzraugi ļaus viņam apmaksāt juristus, kuru uzdevums, šķiet, nav bijis aizstāvēt ar labiem argumentiem tik daudz kā bremzēt procesu. Atgādina mūžīgi slimo un vārgo Aleksandru Laventu, kurš izmantoja šķietami nebeidzamu vārguļošanu, lai novilcinātu savu tiesāšanu par gandrīz nepārprotamu milzu krāpšanas shēmu, kuru sauca par Banka Baltija. Tomēr valstij neatrodot veidu, kā paātrināt šķietamā vājinieka lietas iztiesāšanu, Lavents uzvarēja sūdzībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) par tiesāšanas novilcināšanu, tika atbrīvots, no jauna tiesāts un sodīts, tā sakot, ar "nosēdēto laiku". Vienīgais labums - Lembergs savas tiesāšanas laikā ir uz brīvām kājām.

Vai redzēsim visus Ventspils astoņkāja taustekļus?

Bet, pie malas Aivars un gudrošana, kurš kuru apsteigs - tiesa vai Drūmais pļāvējs.

Interesantais tuvākajās nedēļās un mēnešos būs redzēt, cik tālu un plaši ir izstiepušies Lemberga taustekļi Ventspils un Latvijas biznesā. Latvijas. Latvijas Dzelzceļš, Lidosta Rīga un citi redzami uzņēmumi ir steidzami pametuši sankcionēto Latvijas Tranzīta asociāciju lai izvairītos no riska, ka arī viņu finanšu darījumus ierobežo vai bloķē. Izskatās, ka virknei uzņēmumu, gan Ventspilī, gan citur Latvijā. Pat Rīgas osta, blakus Ventspilij, tiek pa kaklu pa galvu nodota valsts pārvaldībā, kas liek aizdomāties, ka arī valsts lielākajā ostā ir kādi "gudrie zēni" kā patiesie labuma guvēji.

Tieši šis jautājums liks FKTK un bankām kārtīgi pluinīt savus klientus, ja ir mazākās aizdomās, ka tur kāds Lemberga tausteklis. Tad varbūt redzēsim Ventspils "bosa" darbības un interešu patieso apjomu, jo ir skaidrs, ka Aivars nekļuva par vienu no valsts bagātākajiem iedzīvotājiem no godīgas taupības, vai radot un vadot kādu Latvijas Apple vai Microsoft.