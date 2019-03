Kārlis Ķezberis: Tehnoloģijas un transporta nākotne

Tehnoloģijas būtiski ietekmē dažādas sabiedrības dzīves jomas, industrijas un procesus. Tikai pēdējās desmitgades laikā vien tehnoloģiju ietekmē esam piedzīvojuši būtiskas pārmaiņas tajā, kā organizējam savas finanses, patērējam informāciju, komunicējam, socializējamies, izklaidējamies. Izmaiņas sagaida arī citas industrijas, to skaitā transporta jomu, kas veido otru lielāko izdevumu apjomu mājsaimniecību tēriņos uzreiz aiz dzīvesvietas izdevumiem, un tā ir būtiska problēma visā pasaulē.

Mainās gan nozare, gan cilvēku paradumi

Šobrīd satiksme un transporta organizācija lielākajā daļā pilsētu ir slikti organizēta – tā ir dārga, izšķērdīga un neefektīva. Statistikas dati rāda, ka iedzīvotāji Eiropas Savienībā transportā katru dienu pavada vidēji 38 minūtes, bet tādās pilsētās kā Lagosa – līdz pat 6 stundām dienā.

Transportlīdzekļi ir viens no lielākajiem piesārņotājiem, un 30% no pasaules CO2 veido tieši auto izplūdes gāzes. Kopbraukšana un "Bolt" ir solis tuvāk problēmas risinājumam, vienlaikus pārvadājot vairāk cilvēku vienā auto un dodot iespēju izmantot auto tikai tad, kad tas tiešām nepieciešams. Piemēram, Eiropas pilsētās privātais auto 95% no laika netiek izmantots. Pilsētās ir vidēji 8 stāvvietas uz katru auto, jo auto īpašniekiem nepieciešams tos novietot dažādās vietās, kas iznieko pilsētvides platību, kuru varētu izmantot citu mērķu īstenošanai. Kopbraukšana palīdz risināt arī šo problēmu.

Transporta nozare šobrīd piedzīvo straujas pārmaiņas. Gāzes un benzīna motorus nomaina elektroauto, ielās parādās elektriskie skūteri, motorolleri un citi mazāki un efektīvāki transportlīdzekļi. Pavisam tuvā nākotnē mums būs pieejami pašbraucošie auto, kas pārvadās pasažierus bez šofera palīdzības. Šīs straujās pārmaiņas gan tagad, gan tuvākajā nākotnē ir iemesls, kāpēc investori, domājot par nākotni un mobilitāti, nozarē iegulda summas, kas mērāmas desmitos miljardu.

Jau šobrīd varam novērot, ka cilvēki aizvien vairāk atsakās no automašīnām. Ģimenēs, kurās agrāk bija divas vai pat vairāk automašīnu, šobrīd ir tikai viena. Pilsētu iedzīvotāji aizvien biežāk apzināti izvēlas atteikties no personīgā auto vispār. Iemesli ir dažādi: automašīnas uzturēšana ir dārga un laikietilpīga, neviens nevēlas pavadīt laiku sastrēgumos, meklējot autostāvvietu pilsētas centrā, domājot par degvielu un apkopi, lavierējot pa pilsētu šaurajām, neizbraucamajām ielām, kas nav piemērotas tik intensīvai transportlīdzekļu satiksmei.

Jaunas tehnoloģijas un transportlīdzekļi

"Bolt" ir pirmā transporta platforma, kas piedāvā gan auto, gan elektriskos skūterus. Šobrīd tie pilotprojekta ietvaros ir pieejami Parīzē, taču mēs aktīvi strādājam pie tā, lai šādu pakalpojumu ieviestu arī citās Eiropas pilsētās. Dati liecina, ka 1 no 4 braucieniem pilsētā ir īsāks par 3 km, un šādam attālumam, īpaši intensīvas satiksmes apstākļos, elektriskais skūteris bieži var būt piemērotāks nekā auto.

Iespējams, nākamo 10–15 gadu laikā transportlīdzekļu klāstu papildinās arī gluži jaunas tehnoloģijas, piemēram, mazi helikopteri un droni, kas varēs pārvadāt divus pasažierus un izmaksās tikpat, cik šobrīd izmaksā brauciens ar taksometru. Protams, šāds pārvietošanās veids nav piemērots ilgākiem braucieniem vai ģimenes ekskursijām, tāpēc paredzams, ka arvien populārāka būs arī automašīnu noma, ko arī piedāvās aplikācijas.

Viena no daudzsološākajām inovācijām transporta tehnoloģiju nozarē ir pašbraucošie auto, kam nav nepieciešams vadītājs. Tieši precīzas tehnoloģijas ir atslēga šādu automašīnu ražošanai un izmantošanai masveidā, jo mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka inovācijas ir uzticamas un spēs funkcionēt, nodrošinot pasažieriem drošu un ērtu pārvietošanos. Vienlaikus pašbraucošo auto izplatībai būtisks būs atbilstošs juridiskais regulējums un sabiedrības redzējums, jo tie sola milzīgas pārmaiņas mūsu ikdienā. Šādu auto iegāde un uzturēšana privātpersonām individuāli, vismaz sākotnēji, varētu būt ļoti dārga, tāpēc, visticamāk, to plašāku izplatību sabiedrībā veicinās tieši tādi uzņēmumi kā "Bolt", kuri tos iegādāsies vairumā un piedāvās kā pakalpojumu. To veicinās arī fakts, ka sākumā šīs automašīnas pārvietosies pa noteiktiem fiksētiem maršrutiem, un tieši "Bolt" un tai līdzīgās platformas, kas zina, kur un kā pārvietojas pilsētas iedzīvotāji, būs pirmie partneri auto virzīšanai tirgū.

Viena lietotne visām transporta vajadzībām

Pagājušajā gadā "Bolt" platformā vien klientu izsaukumu skaits pieauga desmitreiz. Lai gan šobrīd tikai 4% visu braucienu pilsētā ir pēc pieprasījuma, t.i., izmantojot taksometru vai privāto vadītāju pakalpojumus, tuvākajos 10 gados tie varētu sasniegt līdz 25% no visu braucienu kopskaita. Visticamāk, tuvākās desmitgades laikā parādīsies arī transporta risinājumi, kas balstīti uz abonementu, – cilvēki varēs par konkrētu ikmēneša maksu saņemt iespēju izmantot jebkuru sev vajadzīgo transporta pakalpojumu konkrētajā brīdī.

Šī nākotne ir arī "Bolt" vīzija, kurā ikviens brauciens sāktos, atverot aplikāciju un ļaujot tai piedāvāt ērtāko, ātrāko un efektīvāko transporta veidu, lai nokļūtu vēlamajā galamērķī. Viena lietotne apvienotu dažādas transporta iespējas vienuviet. Tas darbojas tā, ka klients aplikācijā ievada vēlamo galamērķi, bet aplikācija piedāvā dažādus veidus, kā tur nokļūt, ņemot vērā laiku, cenu un citus faktorus. Piemēram, dažiem braucieniem būtu ērtāk izmantot velosipēdu vai elektrisko skūteri, bet citos, protams, labākā izvēle būs automašīna. Pavisam noteikti varam apgalvot, ka "Bolt" nākotnē turpinās piedāvāt un attīstīt dažādus transporta pakalpojumu veidus, pielāgojoties pilsētas iedzīvotāju prasībām.