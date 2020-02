Kārlis Kravis: Kā atrast adatas siena kaudzē

Esam dzirdējuši, ka skolu direktoriem šobrīd klasē ir nepieciešams "ķermenis", tie nevar atlasīt un izvēlēties labākos skolotājus, jo to vienkārši nav. Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada augustā veiktā pašvaldību aptauja rāda, ka Latvijā pirms jaunā mācību gada trūka aptuveni 380 skolotāji, bet, ņemot vērā, ka skolu vadītāji ir spiesti "aizlāpīt" caurumus ar dažādiem risinājumiem, skolotāju vakanču skaits var būt daudz lielāks.

Pēc TALIS datiem 2018.gadā 51% no Latvijas skolotājiem ir vecāki par 50 gadiem un vidējais skolotāju vecums Latvijā ir 48 gadi. Tas nozīmē, ka neko nedarot, mums pēc desmit gadiem nebūs puse skolotāju.

Pēdējos gados izaicinājums piesaistīt izglītotus, spējīgus un motivētus darbiniekus ir ikviena uzņēmuma un organizācijas izaicinājums. Dzimstība Latvijā mazinās un katru gadu samazinās augstskolu absolventu skaits. Tajā pašā laikā valstī ir ekonomiska izaugsme, visi meklē labākos un par tiem konkurē – arī skolas, piesaistot un pārpērkot skolotājus no citām skolām, arī augstskolas, studiju programmas, piesaistot studentus. Sabiedrības drosme piesaistīt ārvalstu darbaspēku vēl tikai veidojas.

Nodibinājuma Iespējamā misija pieredze rāda, ka skolās, nākot strādāt motivētiem, mācīties un mācīt gribošiem skolotājiem, veidojas skolēnu attīstoša mācību vide. Esošajā situācijā, kad skolu vadītāji ir spiesti ņemt pretī pirmo, kas gatavs ienākt pa durvīm, veicot ļoti minimālu vai nekādu atlasi, skolās ir liels risks nepiesaistīt labākos jomas profesionāļus. Tajā pašā laikā skolotāju nozīme jāskata kā nākamā aiz vecākiem, ko pierāda arī pētījumu centra SKDS un ZZ čempionāta veiktais pētījums 2019.gadā, kurā noskaidrots, ka skolēni par līderiem visvairāk uzskata savus vecākus (mammu – 65%, tēti – 59%), bet interesanti, ka tieši skolotājs ir nākamais cilvēks, kuru skolēni visbiežāk minējuši kā līderi, – to atzīst 44% aptaujāto skolēnu.

Iespējamā misija 12 gadus ir mērķtiecīgi strādājusi, lai par privātiem līdzekļiem piesaistītu un ik gadu atlasītu vidēji 25 jaunus skolotājus, tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums lielajam pedagogu trūkumam valstī un nākotnes prognozei. Ļoti novērtējam, ka Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Latvijas, Daugavpils un Liepājas universitātēm un Iespējamo misiju veido projektu "Mācītspēks", lai šo situāciju mainītu un izglītības iestādēm piesaistītu vairāk labākos dažādu jomu profesionāļus. Tas prasīs lielus finanšu un cilvēku resursus, tomēr šāds princips ir finansiāli izdevīgs ilgtermiņā, jo, veicot ļoti nopietnu atlasi, apmācību un sniedzot atbalstu, skolotāji paliek izglītībā gadiem ilgi, par to Iespējamā misija ir pārliecinājusies visus savus 12 darbības gadus.

"Mācītspēks" ir projekts, kurā piesaistīsim, atlasīsim 100 jaunos skolotājus, kuri gadu studēs Latvijas Universitātē, Daugavpils universitātē un Liepājas universitātē, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju, pēc tam gadu tie saņem Iespējamās misijas atbalstu. Lai atlasītu labus 100 skolotājus, nepieciešami vismaz 600 kandidāti visā Latvijas teritorijā.

Lai šāds projekts izdotos un lai skolās nokļūtu labākie topošie skolotāji, spējīgu dalībnieku piesaiste un atlase ir ļoti būtiska.

Par šo mēs saņemam daudz jautājumus, bet, kā zināms, viss darba tirgus pašreiz balstās uz cīņu par labākajiem jomas profesionāļiem. Situācijā, kad Latvijā skolotāja profesijas prestižs ir nonācis, iespējams, vēsturiski zemākajā punktā, projekta "Mācītspēks" uzdevums ir ne tikai skolotāja darbam piesaistīt jaudīgus jomas profesionāļus, tādejādi konkurējot darba tirgū, bet arī celt skolotāja profesijas vārdu. Mēs runājam par kandidātu meklēšanu specifiskos kanālos, trīs kārtu atlasi, cilvēku uzrunāšanu visos Latvijas reģionos un ārpus Latvijas, tas ir vērienīgs un vairāku gadu garumā veicams darbs, bet pirmajai 100 skolotāju piesaistei un atlasei mums ir doti četri mēneši. Lai to izdarītu, ir jāveido "Mācītspēks" zīmols kā skolotāja vērtību un nozīmi izceļošs rīks, jāveido dažādas, mērķtiecīgas un pārdomātas aktivitātes, šim zīmolam jābūt atpazīstam kā Dagdā, tā Aknīstē vai Rīgā, lai cilvēki par šo iespēju uzzinātu visā Latvijā, varētu pieteikties un tuvākajā nākotnē mēs varētu nodrošināt skolotājus plašākā mērogā.

Ja Iespējamā misija līdz šim vairāk strādāja ar jaunajiem profesionāļiem, kas tik tikko beiguši augstskolu vai tiem, kas ir ar darba pieredzi ne ilgāku par 10 gadiem, tad šobrīd jaunajā projektā mērķauditorija tiek paplašināta un faktiski nav vecuma ierobežojuma. Vēlamies piesaistīt mērķtiecīgus un izglītotus cilvēkus, daudz vairāk orientējamies uz reģioniem un potenciālajiem dalībniekiem tur, lai jauni skolotāji būtu visā Latvijā un mācītos visās iepriekš minētajās universitātēs. Šādai mēroga un auditorijas plašināšanai, tās rīcības un attieksmei maiņai tik īsā periodā ir nepieciešami ievērojami lielāki resursi, nekā līdz šim Iespējamai misijai ir bijuši.

Nepievēršoties iepriekš minētajiem jautājumiem un vienlaicīgi nerisinot arī skolotāju atalgojuma paaugstināšanas jautājumu, mēs drīz nonāksim punktā, kad lietas darīt būs par vēlu, vai arī tās izmaksās daudzkārt vairāk.

Kā liecina sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, kurā respondenti novērtēja profesijas skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē, ka profesijai nemaz nav prestiža, bet 10 – tā ir ļoti prestiža. Tikai 2% no respondentiem pedagoga profesiju bija novērtējuši ar 10 punktiem. 5% tikai ar vienu punktu, 6% 2 punktus, 13 % tikai 3 punktus, 12 % deva 4 punktus. Attiecīgi 36 % to bija novērtējuši zem vidējā līmeņa. Analizējot pedagogu profesijas prestižu kontekstā ar citām profesijām, jāmin, ka SKDS pētījumā tā ierindota 13. vietā no 15 dažādām profesijām, apsteidzot tikai šoferus un pārdevējus. Sabiedrības attieksmes maiņa nenotiks vienas kampaņas laikā, bet mērķtiecīgi un plaši ar to strādājot, rezultāts ir panākams.

Iespējamā misijā mēs ticam, ka ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultātā par skolotāju gribēs kļūt jaunieši jau skolas solā, jo tā būs pieprasīta profesija, kurā strādāt varēs tikai labākie. Mēs ticam, ka skolotāja profesija būs reiz atkal augstu godāta sabiedrībā un uz ikvienu vakanci būs konkurss. Mēs zinām, ka, ieguldot resursus tagad, var atrisināt ne tikai akūto skolotāju trūkumu, bet arī nodrošināt skolotāju skaita stabilitāti tad, kad pensionēšanas vecumu sasniegušie skolotāji darbu vairs skolās neturpinās.

