Kārlis Zunde: Valsts atbildība – dot iespēju izdzīvot un pielāgoties

Ekonomikas lejupslīde, kuru kā ciklisku parādību ekonomisti paredzēja aptuveni desmit gadus pēc 2008. gada finanšu krīzes, ir atnākusi pavisam citā "izskatā", nekā varētu iztēloties. Jā, par krīzi nekas neliecināja, nebija nedz nekustamo īpašumu kreditēšanas "buma", nedz bankrotu viļņa, tāpēc šo situāciju ir grūti salīdzināt ar 2008. gadu. Un tomēr – lai kādi arī nebūtu notikušā iemesli, sekas jau ir un būs līdzīgas – uzņēmumu cīņa par izdzīvošanu, bezdarba pieaugums, ekonomikas pārorientēšanās, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem.

Valsts loma un iesaiste šādā brīdī ir izšķiroši nozīmīga, jo valsts rīcībā ir resursi, lai ļautu biznesam atgūt elpu un sagatavoties jaunajai realitātei. Viens no šādiem resursiem ir pēckrīzes periodam pielāgots maksātnespējas regulējums, konkrēti – uzņēmumu tiesiskās aizsardzības process (TAP), kas būtu "paceļams" arī nelieliem uzņēmumiem.

Jāatvieglo TAP plāna saskaņošana

TAP ir Latvijā jau gana pazīstams un aprobēts tiesiskais instruments, kas ļauj atjaunot parādnieka maksātspēju, zināmu laiku pasargājot no maksātnespējas procesa uzsākšanas. Izdošanās gadījumā, proti, ja biznesu izdodas stabilizēt, TAP ir izdevīgs risinājums visām pusēm: kreditoriem, kuri atgūst parādu; uzņēmumam un tā darbiniekiem, kuri turpina darbu; valstij, kas turpina saņemt nodokļu maksājumus. Kopš TAP procesa ieviešanas Latvijā kopumā ir tikušas ierosinātas gandrīz 1400 TAP lietas, bet tikai katru ceturto no rosinātajām lietām ir izdevies apstiprināt tiesā. Ņemot vērā, ka krīzes laikā strauji pieaug uzņēmumu saistības un palielinās maksātnespējas riski, būtu nepieciešams atvieglot TAP uzsākšanu, lai tas kļūtu par efektīvu instrumentu finanšu grūtību pārvarēšanai.

TAP procesa uzsākšana ir komplicēts process, turklāt ierobežots laikā. Vispirms (pēc TAP ierosināšanas tiesā) uzņēmumam ir jāizstrādā TAP plāns un šis plāns jāsaskaņo ar kreditoriem divu mēnešu laikā. Šis termiņš ir viens no īsākajiem Eiropā. TAP plāns faktiski ir uzņēmuma vīzija par to, kā tas redz biznesa atjaunošanu un parādu atmaksas kārtību. Jo lielāks uzņēmums un sarežģītāka finansiālā situācija, jo vairāk laika vajag plāna izstrādāšanai, mazāk laika paliek kreditoru piekrišanas saņemšanai.

TAP plāna izstrādes termiņu var lūgt pagarināt par vienu mēnesi, taču arī saskaņošanas termiņa pagarināšanai ir jāsaņem kreditoru vairākuma piekrišana, lai tiesa to apstiprinātu. Ne vienmēr kreditori ir labvēlīgi noskaņoti, jo, viņu ieskatā, TAP var radīt tikai nevajadzīgus sarežģījumus. TAP plānu kreditori nereti atsakās saskaņot tikai sev vien zināmu principu dēļ – pat neatkarīgi no tā, ka parāds kreditoram vēlāk tiktu samaksāts. Tādēļ katra jauna saskaņošana ir laika un darba ietilpīgs process, un panākt to, lai kreditori piekristu termiņa pagarināšanai par vienu mēnesi, reizēm ir teju neiespējami.

Latvija, līdzīgi kā daudzas citas valstis, jau ir nākusi pretī biznesam, piešķirot gan dīkstāves pabalstus darbiniekiem, gan ļaujot atlikt nodokļu nomaksu un ieviešot citas apsveicamas iniciatīvas. Arī attiecībā uz TAP – ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās likumdevējs ir devis iespēju TAP plāna termiņu noteikt uzreiz uz četriem gadiem (līdz šim tie bija divi gadi ar iespēju pagarināt uz vēl diviem, bet saskaņošanas procedūra bija ļoti smagnēja). Ja iepriekš TAP plāns jau ir bijis pagarināts, bet saistībā ar Covid-19 ir radušās nelabvēlīgas sekas, kas liedz parādniekam izpildīt TAP pasākumu plānā noteikto, ārkārtējās situācijas laikā TAP īstenošanas termiņu var pagarināt par vienu gadu (ja tam piekrīt kreditoru vairākums).

Tomēr papildus minētajam TAP termiņa pagarinājumam, manuprāt, būtu jāatvieglo arī TAP ierosināšanas procedūra, lai ļautu uzņēmumiem atgūties no īslaicīgām finanšu grūtībām. TAP plāna izstrādāšanas un saskaņošanas termiņš jau sākotnēji būtu jānosaka garāks, piemēram, trīs vai četri mēneši. Tad uzņēmums normālā darba režīmā var sagatavot plānu un saskaņot to ar kreditoriem.

Otrkārt, uzņēmumiem, kuri ir gatavi atmaksāt visus parādus pilnībā, būtu jādod laiks sešu līdz 18 mēnešu laikā to izdarīt. Būtu nosakāms, ka šādos gadījumos TAP plāns vispār nav jāsaskaņo ar kreditoriem un ka tas stājas spēkā līdz ar apstiprināšanu tiesā. Kā pagaidu regulējums tas varētu darboties arī gadu vai divus pēc ārkārtas situācijas. Protams, uzņēmumiem, kuri šādu iespēju izmantotu negodprātīgi (slēptu kreditoru patieso sastāvu, prasījumu summas), būtu jārēķinās ar attiecīgām negatīvām sekām.

Jādomā par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pēckrīzes laikā

Runājot par TAP plāna saskaņošanas termiņu, jāņem vērā, ka nospiedošā vairākumā gadījumu uzņēmumu lielākais kreditors ir Valsts ieņēmumu dienests (VID). Likumā noteikts, ka iesniegto plānu VID izskata 21 dienas laikā. Iespējams, lielās noslodzes dēļ VID to ātrāk nemaz nevar izvērtēt. Taču bieži vien, ja pēc VID norādēm plāns tiek grozīts (un nereti ne tikai vienu, bet vairākas reizes), plāna saskaņošanas procedūra ar VID ir jāsāk no jauna, nevis no vietas, kurā ir kļūda/vai nepilnība. Tā paiet likumā noteiktie divi mēneši, un ar citiem kreditoriem plānu skaņot neatliek laika. Jāatceras arī, ka TAP apspriešanā parasti saduras uzņēmuma un kreditoru intereses un viedokļi – kreditori vēlas naudu tagad un tūliņ, uzņēmums grib saglābt biznesu, lai norēķinātos vēlāk. Tā rezultātā rodas strīdi un kreditori cenšas nepieļaut TAP plāna apstiprināšanu tiesā, pat ja parasti tas ir viņu pašu interesēs.

Covid-19 krīze, kuras sakne nav ekonomikas pārkaršana vai pārāk liela saistību uzņemšanās, radīs situāciju, kur biznesam kritiski svarīgi būs iegūt laiku naudas plūsmas stabilizēšanai. Tas mazāk ir stāsts par aktīvu restrukturizāciju vai parādu pamatsummu samazināšanu, bet pamatā – par iespēju gadu vai divus strādāt mierīgā, "atgūšanās" režīmā, paralēli pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, digitalizētajam tirgum. Valsts atbildība ir sniegt uzņēmumiem šo iespēju, it īpaši laikā pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas, kad būs beidzies vīrusa ierobežošanas posms un sāksies ekonomisko seku pārvarēšanas laiks. Apzinoties, ka 40% no uzņēmējdarbības vides Latvijā veido mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem nav resursu komplicētu un dārgu tiesisko risinājumu veikšanai, vienkāršota TAP procedūra, manuprāt, ir viens no instrumentiem, kas palīdzēs Latvijas ekonomikai izdzīvot pēckrīzes laikā.

Piemēram, lēmumus par komercķīlas izlietošanu komercķīlu reģistra turētājs pieņem 60 dienu laikā līdzšinējo 30 dienu vietā (parādniekam netiek tik ātri atņemta ieķīlātā manta). Tiesa, izskatot civillietas un lemjot par sprieduma labprātīgas izpildes termiņu, var to noteikt ne garāku par 60 dienām – līdzšinējo 10 dienu vietā, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties. Līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts pret saviem parādniekiem (juridiskām personām) iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu. No 2020. gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos procentus. No 2020. gada 12. marta līdz 1. jūlijam apturēts likumos noteikto saistību tiesību noilguma termiņa tecējums.