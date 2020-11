Kaspars Buls: Kā digitālā revolucionāru paaudze mainījusi mūsu ikdienu?

Pēdējos 15 gados telekomunikāciju un IKT nozarēs piedzīvojam jaunu industriālo revolūciju. Tikai krietni ātrāku un kompleksāku. Ja rūpniecības apvērsuma laikā cilvēkus pārsteidza petrolejas, akmeņogļu un tvaika dzinēja efektivitāte, radio un telegrāfs, tad mūsdienās galvenie sabiedrības un uzņēmējdarbības evolūcijas virzītāji ir modernās tehnoloģijas, internets un mākslīgais intelekts. Tehnoloģijas virza cilvēkus darīt lietas citādāk, nekā tradicionāli ierasts, un tās ir ieviesušas pārmaiņas sabiedrības paradumos, izveidojot 21. gs. digitālo revolucionāru paaudzi.

15 gadu laikā kopš esmu telekomunikācijas nozarē, man ir bijusi iespēja to visu piedzīvot praktiski, jo pārmaiņas, pirmkārt, redzam paši savā saimniecībā. Kad pirms 15 gadiem – 2005. gadā - BITE ienāca Latvijas tirgū, sākām ar maziem soļiem. Mums bija 28 bāzes stacijas, spējot nodrošināt tīkla pārklājumu nelielam klientu lokam, tāpat varējām piedāvāt ierobežotu balss un SMS pakalpojumu grozu. Jāatzīst, ka šajā laikā arī klientu pieprasījums pēc papildu pakalpojumiem vēl nebija tik liels. Tagad šis sākums šķiet neiedomājams, jo mūsdienās mobilo sakaru operatoram, kas piedāvā tikai balss sakaru pakalpojumus un SMS, izdzīvošanas iespējas būtu niecīgas.

Ņemot vērā sabiedrības nepieciešamību pēc dažādiem pakalpojumiem un vēlmi tos saņemt vienuviet, no sākotnējām pamata mobilo sakaru operatora funkcijām, esam izauguši par IT infrastruktūras un tehnoloģisko risinājumu uzņēmumu. Piemēram, aizvadītajos gados esam attīstījuši Baltijā unikālu "BITE One IT" integrētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu konceptu, pārņemot "Latnet" infrastruktūru un kompetences. Esam startējuši TV tirgū, piedāvājot "Go3" video satura platformu, kā arī turpinām nodrošināt mobilo sakaru pakalpojumus 4G+ tīklā un attīstām 5G tīklu. Šie dažādie virzieni ieskicē, cik dažādas ir klientu vajadzības, kuras diktē to, kā attīstās telekomunikāciju tirgus.

Esmu pārliecināts, ka tehnoloģijas mūsu sabiedrībā ir izveidojušas digitālo revolucionāru paaudzi. Tie ir dažāda vecuma cilvēki, ar atšķirīgu nodarbošanos, sociālo fonu un izglītību, arī atšķirīgu nozaru uzņēmumi, kuri, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, burtiski pretojas tradicionālai un jau ierastai pieejai dažādās jomās un situāciju risināšanā. Ko tas nozīmē?

Piemēram, biznesā un vadībā daudz runājam, ka ir jāstrādā agile (spējā izstrāde). Šāda pieeja darbam nozīmē strādāt ātri un veikli, kur neiztikt bez tehnoloģijām un integrētiem IKT risinājumiem. Uzņēmumi, kas izmanto "BITE One IT" koncepta integrētos IKT pakalpojumus, šo principu īsteno vairākos virzienos – procesi ražotnēs tiek novēroti un vadīti attālināti, tātad prasa retāku cilvēkresursu klātbūtni; datu centrs un mākoņpakalpojumi palīdz uzglabāt datus droši, vienlaikus nodrošinot elastīgu pieeju tiem no jebkuras vietas, arī, ja darbs tiek veikts no mājām; vieda ienākošo zvanu pārvaldīšana ļauj apstrādāt lielu zvanu plūsmu, arī tad, ja pakalpojuma sniedzējs uzreiz nevar atbildēt u.tml.

Aizvadītajā desmitgadē esam dzīvojuši gan 3G, gan 4G periodā, kad arī galvenokārt ir veidojušies un nostiprinājušies mūsu digitālie paradumi. Piemēram, pastiprinātā komunikācija sociālajos medijos un saziņas vietnēs, liela apjoma video satura patērēšana mobilajās ierīcēs u.tml. Ja 3G laikos sociālo mediju lietošana pamatā notika, izmantojot stacionāro datoru, tad šodien savās mobilajās ierīcēs esam tiešsaistē visu laiku.

4G ienākšana ir mainījusi pat to, kā viens otru sveicam svētkos. Kā piemēru varu minēt 2014. gada Jaungada vakaru, kad vienā naktī BITES tīklā tika izsūtīti 4,5 miljoni īsziņu, savukārt aizvadītajā gadumijā izsūtīts vairs tikai 1 miljons īsziņu. Atšķirība nav radusies tādēļ, ka mēs viens ar otru komunicējam mazāk, bet gan tādēļ, ka ir mainījušies galvenie komunikācijas kanāli, ko izmantojam, pateicoties tehnoloģijām un internetam. Citiem vārdiem sakot, saziņa "WhatsApp" izkonkurē īsziņu sūtīšanu.

Jāuzsver, ka 4G tehnoloģija mums ir devusi iespēju arī mobilitātei, ko iepriekš nebijām pieredzējuši. Lai pieslēgtos internetam, mums vairs nav jābūt pilsētas centrā – mēs tik pat efektīvi varam strādāt, piekļūt datiem, e-pastam, sociālajiem medijiem utt. no jebkuras atrašanās vietas. Interneta pieejamība un tehnoloģijas, kas ļauj to izmantot, aizvadīto gadu laikā ir ievērojami veicinājušas mobilo datu patēriņu, un pērnā gada pirmajā pusgadā tas BITES tīklā vien palielinājās par 75%, bet līdzīgā periodā šogad – vēl par teju 50%.

Plaši apmeklētos notikumos, festivālos, koncertos, kas lai arī šogad gājuši secen, taču bija ļoti populāri iepriekšējos gados un noteikti būs gaidāmi arī citus gadus, par ikdienu ir kļuvusi mobilo bāzes staciju uzstādīšana. Kādreiz tas šķita pārspīlēti un nevajadzīgi, bet tagad lietojam tik daudz datu, ka tā ir kļuvusi par vēl vienu ierastu praksi.

Tehnoloģijas cilvēkiem ne tikai palīdz organizēt savu ikdienu, strādāt ātrāk un efektīvāk, bet arī veidot savu identitāti un personīgo dzīvi. Piemēram, sociālie mediji tiek plaši izmantoti savas personīgās identitātes nostiprināšanai – ar foto un video palīdzību cilvēki apliecina savus ēšanas paradumus, darba ikdienu, brīvā laika pavadīšanas veidus, apģērbu izvēli, nostāju sensitīvos jautājumos u.tml.

Tehnoloģiju attīstības skrējiena laikā esam spēruši soļus mākslīgā intelekta un lietu interneta pielietošanā. Mūsu dzīvēs, piemēram, klientu apkalpošanā, arvien biežāk parādās čatboti, kas darbojas un mācās ar mākslīgā intelekta palīdzību. Arī paši strādājam pie BITES čatbota Bruno attīstības, kas jau pavisam drīz būs gatavs iepazīties ar plašāku sabiedrību. Lai gan no cilvēkresursiem kompānijas darbībā atteikties negrasāmies, tomēr par viņu ''labo roku" klientiem svarīgu jautājumu risināšanā, piemērotāko piedāvājumu sagatavošanā kļūs tehnoloģijas.

Vai atceraties kā kādreiz katru mēnesi nodevām elektrības un ūdens skaitītāju rādītājus, bet laternas uz ielām dega tik ilgi, kamēr tās manuāli izslēdza? Mājsaimniecību, pilsētvides un uzņēmējdarbības procesos straujiem soļiem ienāk lietu interneta risinājumi, kas darbina automatizētas enerģijas taupīšanas sistēmas, viedo apgaismojumu, viedos elektrības, gāzes un ūdens patēriņa skaitītājus, palīdz noteikt dažādu sensoru rādījumus, pat kontrolēt ganāmpulka atrašanās vietu un mērīt augsnes mitruma līmeni.

Jautājums, kas interesē visus – kurp mēs virzāmies tālāk? Ir skaidrs, ka cilvēkus, kuri sabiedriskajā transportā lasa svaigi nodrukātu presi, nākotnē redzēsim arvien retāk. Nākamais pakāpiens tehnoloģiju vidē ir 5G un vēl daudzdimensionālāka lietu interneta attīstība. Tas pavērs arī jaunas iespējas digitālo revolucionāru paaudzei, kā atrisināt sarežģīto, pielietojot tehnoloģijas, mākslīgo saprātu un internetu. Ir viennozīmīgi jāsaka, ka nākamie 15 gadi mūs pārsteigs, taču es personīgi nevaru sagaidīt, kad klasiskos "Zoom" vai "Skype" video zvanus aizvadīsim ar hologrammas tipa pieredzi un uz darbu dosimies ar autonomi braucošu auto.