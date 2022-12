Kaspars Cikmačs: Atjaunīgās enerģijas tirgus ir karsts, un konkurentu daudz

AS "Latvenergo" prioritāte ir būtiska elektroenerģijas ražošanas portfeļa palielināšana, koncentrējoties uz lielas jaudas saules un vēja parku attīstīšanu. Jo ātrāk sekmīgi izdosies izveidot jaunus atjaunīgo resursu elektrības ražošanas avotus, jo mazāk būsim atkarīgi no ārzemju fosilo produktu cenām un ātrāk sasniegsim situāciju, kad vismaz vējainajās un saulainajās dienās elektrības cena ir būtiski zemāka.

Šķietami visiem ir kopīgs mērķis – ātrāk atgriezties pie zemākām elektrības cenām. Diemžēl nākas secināt, ka Latvijas mēroga perspektīvā augošā elektrības ražošanas nozarē valda lielas kaislības konkurentu savstarpējās attiecībās un paņēmienos. To redzam dažādos publiskos izteikumos un publikācijās, kas tādējādi mēģina bremzēt "Latvenergo" darbības ātrāk izbūvēt jaunus elektroenerģijas avotus.

Lieljaudas elektroenerģijas ražošanas projektu attīstībā ir iesaistījušies gan nozīmīgi ārvalstu energokomersanti, gan citās nozarēs Latvijā strādājoši uzņēmumi, gan finanšu investori, tostarp arī uz augsta riska darījumiem orientēti, gan arī visdažādākie pretrunīgi vērtējami darboņi. Tirgū šobrīd notiek šo dažādo spēlētāju cīņa par pieslēguma jaudām.

Tik liela, ka rodas iespaids, ka dažiem spēlētājiem "karā visi līdzekļi labi" jeb – tiek izmantoti arī paņēmieni, kurus nevar raksturot ar tādiem vārdiem kā "laba korporatīvā kultūra", "godīga konkurence" vai "eiropeiska darījumu kultūra". Atbilstoši likumam un nozares komercregulējumam informācija par izpētes stadijā esošiem investīciju projektiem ir komercnoslēpums, kas netiek izpausts un tiek aizsargāts. Šo apstākli izmanto negodīgi konkurenti, kas ļaunprātīgi veic darbības, ko likums definē kā negodīgu konkurenci, apzināti izplatot nepatiesu, nepilnīgu un izkropļotu informāciju par AS "Latvenergo" projektiem. Konkurences likums aizliedz negodīgu konkurenci un paredz par to atbildību. Dažbrīd pat šķiet, ka mūsu aktivitātes, kas vērstas uz nacionālajām interesēm atbilstošu saimniecisku projektu īstenošanu, ir izraisījušas nervozitāti tajās aprindās, kuru faktiskie saimnieki, iespējams, meklējami uz austrumiem no mūsu valsts robežas. Latvenergo lielas jaudas vēja parki nodrošinās zemāku elektroenerģijas cenu Latvijas patērētājiem. Tad kā interesēs ir censties traucēt šo projektu attīstību?

Atbilstoši stratēģijai esam iezīmējuši sasniedzamos tuvāko periodu rādītājus, pašlaik notiek intensīvs, apjomīgs un sarežģīts darbs, lai pēc iespējas drīzāk nonāktu līdz būvniecības sākumam, un jaunie projekti sāktu ģenerēt elektrību no vietējiem atjaunīgajiem resursiem.

Projektu attīstītājiem, arī mums, ir dažādas pieejas. Ir uzņēmumi, kas pērk gatavus projektus, un ir uzņēmumi, kur projekts tiek veidots no nulles. Trešie – kā AS "Latvenergo", strādā abos virzienos, jo ambīcijas ir lielas un ātrumam ir ļoti svarīga nozīme. Tas, kādu pieeju izvēlēties, ir jautājums par katras kompānijas iekšējo kapacitāti, pārliecību un vēlamo izaugsmes ātrumu. Katram no šiem ceļiem ir savi plusi un savi mīnusi. Mūsu tradicionālie kaimiņvalstīm piederošie konkurenti Ignitis un Enefit ekspansijai Latvijā pamatā orientējas uz projektu uzņēmumu iegādi.

"Latvenergo" rīcība, ja sākam procesu no nulles, ir šāda: atrodam vietu, iegūstam īpašumā zemi vai apbūves tiesības, ejam garu saskaņošanas procesu, veicam apjomīgas dažādu dabas un tehnisko ekspertu izpētes, ietekmes uz vidi novērtēšanas procesu un tamlīdzīgi. Ar šādu pieeju nākamgad Latvijā sāks darboties vairāki AS "Latvenergo" saules parki, arī meža vēja staciju kopprojektā ar AS "Latvijas valsts meži" mēs attīstām projektus no nulles. Tie ir liela mēroga, orientēti uz lielu jaudu parkiem. Šajos projektos visu darbu darām paši. Taču skaidrs, ka tas nevar notikt ātri.

Tādēļ, lai panāktu straujāku dinamiku, vienlaikus ejam arī otru, īsāku, ceļu – projekta uzņēmuma iegādi. Vērtējam, kur ir iesākts projekts ar jau veiktām izpētēm, pietiekami sagatavotu dokumentāciju, kur gatavības pakāpe ir tāda, lai jau pieņemtu lēmumu par investīcijām.

Projekti tiek savā starpā salīdzināti, lai nopirktu labākos. Jāsaprot, ka šis process ir abpusējs – attīstītāji, kas pārdod savus projektus, tieši tāpat vērtē potenciālos investorus. Tas arī rada konkurenci, jo abas puses cenšas izvērtēt sadarbības partnerus. No mūsu puses tas ir ļoti rūpīgs atlases process, pēc kura līdz reālai projekta pirkšanai nonāks tikai neliela daļa. Vienā gadījumā nevarēsim vienoties par cenu vai citiem noteikumiem, citviet varbūt konstatēsim, ka šāds darījums mums nav izdevīgs kādu risku dēļ.

Šobrīd projekti, kurus "Latvenergo" vērtē, ir ļoti daudz, daļa no tiem pat ļoti agrīnā stadijā. To kopējā teorētiskā jauda pat pārsniedz to, kas iezīmēta Latvenergo stratēģijā. Taču, lai atrastu tos dažus, kurus ir vērts iegādāties, ļoti rūpīgi izvērtējam visus aspektus, turklāt kā valsts uzņēmumam mūsu prasības ir daudz striktākas nekā, piemēram, kādam privātam uzņēmumam.

"Latvenergo" komercdarbību veic atbilstoši spēkā esošo likumu regulējumam un prasībām. AS "Latvenergo" pārvaldība atbilst godīgas un caurskatāmas komercdarbības principiem, ko apstiprina gan valsts uzraugošo iestāžu, gan neatkarīgu organizāciju regulāri un augsti novērtējumi. Un mūsu centieni ir vērsti vienīgi valstij piederošas kapitālsabiedrības attīstībai un valsts enerģētisko vajadzību un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai.