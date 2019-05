Kaspars Cikmačs: 'Latvenergo' attīsta no subsīdijām brīvu vēja enerģētiku

"Latvenergo" stratēģiskā attīstība notiek trīs pamata virzienos - enerģijas ražošana, tirdzniecība un tīklu attīstība. Elektriskajos tīklos paaugstinām efektivitāti un ieviešam digitalizāciju kā izmaksu samazināšanas iespēju. Tirdzniecībā izvēršam esošo produktu ģeogrāfiju un jaunu produktu piedāvājumu mūsu klientiem, lai stiprinātu pozīcijas reģionālā līmenī. Savukārt ražošanā speram nozīmīgus soļus esošo ražošanas jaudu diversificēšanas un jaunu attīstības virzienā, lai pilnveidotu koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli.

Inovatīvu tehnoloģiju izpēte un to praktiskā pielietošana tiek attīstīta gan kā šo trīs mērķu sastāvdaļa, gan arī - kā patstāvīga disciplīna. Neviens no enerģētikas profesionāļu identificētiem jauniem tematiem neiet secen mūsu izpētes un attīstības speciālistu redzeslokam.

Eiropas Savienības izvirzītie mērķi kļūt par ilgtspējīgu un ekoloģisku mazoglekļa ekonomiku un būt par līderi atjaunīgās elektroenerģijas ražošanā nosaka nepieciešamību plašāk izmantot vēja enerģiju. Eiropas ziemeļu daļā, tajā skaitā arī Latvijā, vēja enerģija ir viens no galvenajiem atjaunīgo energoresursu (AER) avotiem, kas ļaus izpildīt ES izvirzītos mērķus enerģētikas un klimata jomā. Vēja enerģētika piedzīvo dinamisku attīstību, un Eiropas elektroenerģētiķu nozīmīgākās apvienības Eurelectric kārtējā kongresā, kas notika pagājušonedēļ no 20. līdz 21. maijam Florencē, pētnieki demonstrēja vēja elektrostaciju (VES) izbūves un darbības izmaksu krituma līkni pēdējos piecos gados. Secinājumi ir pozitīvi un nozares virzītājus ļoti iepriecinoši - kopš 2015. gada notiek būtisks izrāviens tehnoloģiju attīstībā, kas strauji samazina VES iekārtu pašizmaksu. Tas attiecīgi atstāj iespaidu uz gala produkta elektroenerģijas cenu un paaugstina šī enerģijas veida konkurētspēju.

AS "Latvenergo", būdama valsts kapitālsabiedrība, pievērš lielu uzmanību vēja enerģijas izmantošanas paplašināšanai valstī, plānojot vēja elektrostaciju parku projektu attīstību Kurzemē. Pēdējo gadu prakse rāda, ka pastāv ievērojami šķēršļi lielo vēja parku attīstībai Latvijā, un tos rada vairāki ierobežojumi un vides prasības. Latvenergo izpētes procesā ir ieguvusi informāciju par lielākajām vēja parku attīstībai piemērotajām vietām Latvijā, un to nav visai daudz, jo projektus ierobežo dažādi faktori: vietas pieejamība (aizsargjoslas ap katru vēja ģeneratoru, teritorijas izmantošanas ierobežojumi, vides liegumi, dabas ainavu aizsardzība, utt), zemju īpašnieku attieksme intereses trūkums, bailes vai gluži pretēji nesamērīgas nomas maksas prasības utt), dabas aizsardzība (Ietekme uz vidi novērtējums, publiskie riski (Iedzīvotāju protesti, asociācijas, organizācijas, vietējo pašvaldību attieksme), augstas infrastruktūras izmaksas (ceļi, kabeļlīnijas, apakšstacijas).

Efektīvs risinājums lielu vēja parku izvietošanai varētu būt valsts meža zemju izmantošana. Taču skaidrs, ka zemes nomas vai apbūves tiesības var tikt piešķirtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska konkursa vai izsoles kārtībā. Līdz ar to nav iespējams rezervēt meža zemes atsevišķu komersantu vēja elektrostaciju parku projektu iecerēm, tādejādi radot konkurenci ierobežojošas priekšrocības. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc iesprūdis ir kāda privāta attīstītāja vēja parka attīstības projekts uz mežu zemes apmēram 50 kvadrātkilometru platībā Ventspils novadā.

Taču, arī ja atrisinātu minētos uzdevumus, šobrīd vēl nav korekti apgalvot, ka vēja staciju produkcija spētu tirgū ieņemt liela mēroga konvencionālajās (tradicionālajās, pamatā ar fosilajiem resursiem darbināmajās) spēkstacijās saražoto staciju vietu gan vēja kā resursa nepastāvības, gan saražotās kilovatstundas cenas dēļ.

Latvijā 2018. gadā atbalstu (OIK formā) saņemošās vēja stacijas ir saražojušas 114 GWh elektroenerģijas, par to saņemot 11,97 miljonus EUR, t.sk. 6,5 miljonus EUR virs tirgus cenas, ražotņu lietderībai nesasniedzot pat 20%. No vienas puses Latvijā tiek attīstīti lieli vēja parki, piem. EOLUS, no otras puses tiek diskutēts par Latvenergo nākotnes projektu efektivitāti. Latvenergo jau ir paudusi un atkārto, ka investēs atjaunīgo energoresursu projektos tikai tad, ja ģenerētā elektrība bez subsīdijām spēs izturēt sacensību par pieprasījumu tirgū. Zemas lietderības un pastāvīgi no klientiem subsīdiju maksājumus saņemošas vēja stacijas Latvenergo būvēt negrasās.

Lai arī, tiecoties uz efektīvākiem rezultātiem, šobrīd vēja elektrostaciju tehnoloģiju ražotāji piedāvā dažāda veida tehniskos risinājumus un to kombinācijas, cenšas kalkulēt izmaksu atdevi un sola augstus rentabilitātes rādītājus, mūsu soļi vēja elektrostaciju industriālā izmantošanā var sniegt atbildes uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem, proti – kādas ir visā projekta gaitā pārvaramās procedūras, harmoniska un adekvāta vides (tajā skaitā – biznesa procesu) prasību attiecināšana un piemērošana. Liela mēroga projektos ir ļoti būtiski izvēlēties optimālāko variantu.

Pēdējo dienu laikā kopš "Latvenergo" atgādināja par savu ražošanas virzienu attīstību, medijos raisījušās debates par vēja enerģētikas perspektīvu, un līdztekus būtiskām temata šķautnēm manāmas arī emocionāli sakāpinātas frāzes, kas, iespējams, liecina par zināmu nervozitāti starp eventuāliem konkurentiem. Iespējams, tirgus dalībnieki instinktīvi jūt, ka jau visai drīzā nākotnē būs "jācīnās par vēju", un patiesībā cīņa ir jau sākusies. Sauszemē nav visai daudz vietu, kur vēja parki ievērojot esošos normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus varētu būt pietiekami efektīvi. Tomēr dažādu iesaistīto pušu kopīga šķēršļu risināšana varētu sniegt plašākas iespējas visiem potenciālajiem vēja parku attīstītājiem. Diskusija par to, kā valstij efektīvāk piešķirt (iznomāt) vēja parku attīstībai mežu zemes, pat nav sākusies, tā ir vēl tikai priekšā.

Tādēļ "Latvenergo" pastāvīgi pēta un analizē tehnoloģiju attīstību un nozares vadošo vēja enerģijas ražošanas iekārtu firmu produkciju, lai iesaistītos tādos projektos, kuros ieguldītie līdzekļi vairo koncerna peļņu un sniedz finansiālus ieguvumu mūsu akcionāram - Latvijas valstij. Kamēr izmaksu efektivitātes nebūs, finanšu līdzekļu ieguldīšana nebūs iespējama.

Skaidrs arī, ka "Latvenergo" iesaistīšanās vēju parku attīstībā nākamajā desmitgadē zināmā mērā varētu palielināt konkurenci uz piemērotu zemes gabalu izmantošanas tiesībām, tomēr vēja enerģijas nozarē iesaistītajiem kopīgi vēl ir daudz darāmā, lai sekmīgi Latvijā attīstītu jaunus efektīvus vēja parkus bez OIK vai līdzīgām nastām, un tādejādi Latvijai izdotos daudz straujāk virzīties uz Eiropas Savienības izvirzīto mērķi kļūt par ilgtspējīgu un ekoloģisku mazoglekļa ekonomiku.