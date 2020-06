Kaspars Jansons: Attālinātā strādāšana ir iespēja gudri vadīt resursus un attīstīt reģionus

Strādāšana no mājām, kas ir viena no Covid-19 novērtētākajām iespējām, ir radījusi jaunu paradumu – vairāk dzīvot ārpus pilsētām. Saglabājot iespēju darbiniekiem arī turpmāk strādāt attālināti, ir iespēja attīstīt Latvijas reģionus. Darbs no savām lauku mājām, mazāk komandējumu un darba auto vietā jaudīgi datori, telefoni un interneta pieslēgums – šī būs mūsu jaunā ikdiena darbā.

Nesenā ārkārtējā situācija mūs visus būs iemācījis strādāt efektīvāk – iegūtā pieredze gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem palīdzēs tālākajā darba organizācijā un mainīs ikdienas paradumus. Biroji noteikti nepazudīs, bet darbs attālināti kļūs par daļu no mūsu ikdienas.

Arī bankā laiks pēc 12. marta būtiski mainīja ikdienas darbu, un vērtīgāko pieredzi mēs pārņemsim un ieviesīsim ikdienā. Īsā laikā, praktiski divās nedēļās, spējot pārorientēties un pielāgoties, teju 90% no visiem vairāk nekā 1300 darbiniekiem Citadele nodrošināja ar iespēju strādāt no mājām.

Ikdiena un paradumi ir mainījušies arī banku klientiem. Ja kādreiz visus pakalpojumus vēlējās saņemt "savā filiālē", tad šobrīd aktuālākais jautājums ir cits – vai varu to izdarīt digitāli un, ja vēl nevar, kad varēs? Ārkārtējā situācija veicinājusi digitālo pakalpojumu izmantošanu, un tāpat kā darbinieki var strādāt jebkur, arī klienti bankas pakalpojumus vēlas saņemt jebkur. Liels prieks, ka jau vairāk nekā 95% Citadeles klientu ikdienā izvēlas digitālos risinājumus un nedodas uz filiālēm.

Dienas kārtībā: darbs A, B, C komandās un telpu pielāgošana

Arī tagad, pamazām ierobežojumiem mazinoties, būtiski mainās ikdienas organizēšana birojos. Darbam ofisā izveidojām A, B un C komandas – A un B komandas pamīšus vienu nedēļu strādā birojā, bet otru no mājām un savstarpēji nesatiekas. Savukārt C komandas darbinieki turpina strādāt tikai no mājām, jo tajā iekļauti darbinieki ar paaugstinātu risku veselībai inficēšanās ar vīrusu gadījumā. Arī turpmāk pēc visu ierobežojumu atcelšanas, Citadeles darbiniekiem būs iespēja labāk organizēt savu laiku un izvēlēties dažas dienas nedēļā strādāt attālināti jebkur pēc savas izvēles – mājās, kafejnīcā, vasarnīcā vai pludmalē.

Ne tikai Citadelei, bet visām organizācijām īstermiņā ir jāpārskata pieeja darba vietu un sapulču telpu izmantošanā. Telpā, kurā līdz Covid-19 varēja strādāt 10 cilvēki, tagad varēs uzturēties četri. Ja jūsmojām par atvērtā tipa birojiem, kur kolēģi teju ar roku sasniedzami, tad šobrīd tam pašam darbinieku skaitam nepieciešamas uz pusi lielākas telpas vai speciāli norobežojumi.

Jauni burkāni un iekšējās komunikācijas nozīme

Pārmaiņas un izvērtēšana sagaidāma arī darba veikšanai nepieciešamajos resursos. Piemēram, uzņēmuma autoparku, kura uzturēšanai nepieciešamas ievērojamas finanses, aizstājot ar taksometru pakalpojumiem vai koplietošanas auto. Agrāk, lai pievilinātu darbinieku, viens no burkāniem bija darba auto, tagad tas varētu būt jaunāko modeļu jaudīgie telefoni un datori vai mājas interneta pieslēguma apmaksa. Īstermiņā mēs visi esam gatavi samierināties ar tehniskām problēmām, kuras iepazinām strādājot attālināti: nepietiekami jaudīgs internets, traucējumi skaņai vai video. Savukārt ilgtermiņā šādas neērtības ir apgrūtinošas, tāpēc tiks meklēti risinājumi. Noteikti samazināsies komandējumu skaits, jo daudzus jautājumus būsim iemācījušies atrisināt videokonferencēs un nebūs efektīvi sešas stundas pavadīt ceļā, lai satiktos uz vienu stundu.

Izaicinājums būs komandu vadītājiem atrast efektīvus motivācijas veidus, lai darbs būtu paveikts un sasniegti izvirzītie mērķi. Manuprāt, darba efektivitāte augs, jo katrs varēs izvēlēties sev piemērotākās iespējas pienākumu veikšanai. Esmu pārliecināts, ka mūsu komandās strādā cilvēki, kuri ir motivēti paveikt labāko bez tiešās vadītāja uzraudzības, tādēļ nesatraucamies par pārmaiņām bankas darba kultūrā. . Kolēģi iekšēji komunikāciju uztur Microsoft Teams, WhatsApp grupās, pieredzes apmaiņas vebināros. Saikne nepazūd, tikai mainās mazie dzīves sīkumi - nav kopīgo kafijas paužu, pusdienu un satikšanās kāpņu telpās.

Ieguvēji ir visi– gan darba devēji, gan darbinieki

Strādājot no mājām, mēs ietaupām laiku, kuru pavadām ceļā uz darbu - stunda, citam pat divas vai vairāk. Ko ar šo laiku darām? Kāds skrien, cits vairāk atpūšas, ir kopā ar ģimeni vai no rītiem ilgāk paguļ. Viens no attālinātās strādāšanas izaicinājumiem – spēt saplānot un sabalansēt savu dienu. Tā ir lieliska iespēja koordinēt savu laiku, izmantot to efektīvi, tajā pašā laikā jādomā kā neizdegt, jo darbs jau nekad nebeidzas.

Attīstoties darba elastībai, ieguvēji noteikti būs Latvijas reģioni. Jau tagad liela daļa Citadeles darbinieku šajā ārkārtējā situācijā izvēlējās dzīvi laukos, un tas attīstīsies. Daļa uz laukiem pārcelsies pilnībā, pilsētu atstājot tikai dienām, kad nepieciešams veikt darījumus vai ir neatliekamas tikšanās. Būs ne tikai vairāk sakoptu un atjaunotu lauku īpašumu, jo lielāks un aktīvāks iedzīvotāju skaits, jo vairāk attīstīsies arī vietējā uzņēmējdarbība.