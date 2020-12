Kaspars Kauliņš: Runas tehnoloģijas – jaunas iespējas, jauni ieradumi

Piederība nelielai nācijai un prasme runāt tās valodā rada ekskluzivitātes sajūtu. Taču globālajā tirgū nereti tieši mazās tautas tiek visvairāk apdalītas, jo tehnoloģiju ražotājiem izdevīgāk koncentrēties uz valodām, kurās runā desmitiem un simtiem miljonu cilvēku, – angļu, spāņu, ķīniešu, vācu vai krievu. Ir arī otrs faktors – globālie balss asistentu ražotāji ar latviešu tekstiem netiek galā – mūsu valodas sarežģītība ir gan liela bagātība, gan arī izaicinājums.

Protams, mācīties svešvalodas un lietot tehnoloģijas tajās ir apsveicami, taču, būsim godīgi, braucot pie stūres, angļu valodā balsī nodiktēta atbilde uz mammas vai vectēva īsziņu diez vai palīdzēs. Runājot par braukšanu, pamēģiniet navigatorā ar balsi ievadīt "Dzelzceļa muzejs" vai "Enerģētiķu iela" – to sapratīs ne kura katra ierīce. Arī šī iemesla dēļ mums jāveido savi risinājumi, lai viedierīces spētu sarunāties un saprast ne tikai lielās valodas, bet arī latviešu valodu.

Novērtē un salīdzini dažādas mākslīgi sintezētās balss versijas

Balss sintēzes tehnoloģija, kas ļauj rakstītu tekstu pārvērst runā, plaši pieejama izplatītākajās pasaules valodās, bet par mazās un sarežģītās latviešu valodas pārstāvēšanu digitālajā vidē jau 15 gadus neatlaidīgi rūpējas valodu tehnoloģiju uzņēmums "Tilde".

Kā saka mūsu pētniecības un izstrādes direktors Raivis Skadiņš, jaunākais "Tildes" balss sintezators darbojas tik labi, ka ne katrs klausītājs spēj to atšķirt no īsta cilvēka balss. Lai šo pieņēmumu pārbaudītu, pavisam nesen esam publicējuši mājaslapu, kurā aicinām ikvienu iepazīties ar dažādu paaudžu "Tildes" balss sintēzes tehnoloģijām un salīdzināt tās ar īsta cilvēka balsi, kas pieder leģendārajai Latvijas radio personībai Sandrai Glāzupai, – https://www.tilde.lv/balss/noverte.

Komandas bez pieskārieniem/latviešu "Siri"

Laikā, kad pēc iespējas mazāk vēlamies pieskarties rokturiem, pogām, ierīcēm, balss tehnoloģijas kļūst aizvien nozīmīgākas. Daudzi to, iespējams, nezina, bet latviešiem ir pašiem savs balss asistents – mobilā lietotne "Tildes Balss". Līdzīgi kā daudziem pazīstamā "Siri" vai "Cortana", tā ļauj ievadīt galamērķi navigācijas sistēmā, nenovēršot acis no ceļa, diktēt ziņojumu tekstu, sameklēt telefona numuru kontaktpersonu sarakstā un piezvanīt tai. Galvenā atšķirība – nu tas viss iespējams arī latviešu valodā.

Tehnoloģijas var palīdzēt arī citās ikdienišķās lietās, piemēram, sameklēt ēdiena recepti internetā. Līdz šim, nesmērējot tālruņa ekrānu un nemazgājot plaukstas, varējāt atrast ēdiena sastāvdaļas un pagatavošanas ieteikumus svešvalodā, bet tagad ir iespēja tāpat tikt pie kāda īsti latviska našķa pagatavošanas pamācības.

Tikpat viegli straumēšanas servisos var atrast dziesmas ar latviešu nosaukumiem. Esat kādreiz paskaitījuši, cik reižu angļu valodā runājošam asistentam jānosauc vārds "Mežrozīte", lai tas "YouTube" atrastu reiz populāro Raimonda Paula dziesmu? Pamēģiniet! Mobilās lietotnes "Tildes Balss" izmēģinājuma jeb BETA versija bez maksas pieejama gan "Android", gan "iOs" lietotājiem.

Tehnoloģijas ļauj izvēlēties, kā lietojam digitālo informāciju

Šobrīd popularitātes saulītē gozējas daudzējādie raidieraksti jeb podkāsti. To ir gana daudz arī latviski, un to saturs lielākoties ir par šodien aktuālām lietām. Runas atpazīšanas tehnoloģija ļauj dažāda rakstura audio saturu padarīt pieejamu arī teksta formātā. Savukārt runas sintezators palīdzēs pārvērst skaņā audiogrāmatas, portālu rakstus, mācību materiālus vai darba dokumentus, lai lietotājs varētu izvēlēties, kā to apgūt – lasot vai klausoties. Un to var darīt visur – pastaigas laikā, minoties ar riteni, braucot automašīnā uz darbu vai uzkopjot māju. Ja agrāk svarīgus darba dokumentus vairījāties lasīt publiskā vietā, tad austiņās tos droši varēsiet vienkārši noklausīties – svešas ausis nesadzirdēs. Tiem, kas gatavi izmēģināt, mūsu runas tehnoloģijas latviešu valodai bez maksas pieejamas "Tildes" mājaslapā (https://www.tilde.lv/tildes-balss), "Tildes Balss" mobilajā lietotnē, kā arī "Tildes Birojā".

Personalizētas audioziņas ikvienam

Tāpat kā tūkstošiem citu cilvēku, arī es rīta cēlienā, pošoties uz darbu un gatavojot brokastis, mēdzu klausīties radio vai TV ziņas. Šis ir viens no ieradumiem, kas saglabājies no tradicionālo audiovizuālo mediju zelta laikiem. Un joprojām, ja neņem vērā jau minētos raidierakstus un paša veidotas mūzikas kolekcijas, ar dzirdi uztveramas informācijas pielāgošanas iespējas latviešu valodā ir ierobežotas.

"Tildes" runas tehnoloģijas ienesīs izmaiņas arī šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka jau netālā nākotnē ziņu portāli integrēs mūsu tehnoloģiju risinājumus savās vietnēs, sniedzot auditorijai iespēju izveidot savus ziņu apkopojumus, ko nolasīs virtuāls ziņu aģents. Piemēram, ja jūs interesējaties par basketbolu, līdz ar modinātāja signālu varēsiet palūgt savu virtuālo diktoru sagatavot un nolasīt iepriekšējā vakarā un naktī notikušo spēļu rezultātus un aprakstus. Savukārt, braucot mašīnā uz darbu, varēsiet noklausīties jums īpaši veidotu pasaules notikumu atstāstu.

Ikdienā strādājot ar dažādām mākslīgā intelekta valodu tehnoloģijām un sekojot to attīstības tendencēm pasaulē, esmu guvis pārliecību, ka tās ne vien pavērs jaunas iespējas citādai komunikācijai un satura izmantošanai, bet arī mainīs mūsu, lietotāju, ieradumus. Arī latviešu valodā.