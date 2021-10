Kaspars Ratkevičs: Mežaparka estrādes būvdarbi. Mīti un patiesība

Mežaparka estrāde šogad pamatoti plūc laurus dažādos konkursos un skatēs, pavisam nesen tā arī tika atzīta par 2020. gada labāko būvi publisko jaunbūvju nominācijā. Profesionāli vērtējot Lielo estrādi, varu apgalvot, ka tā ir unikāla Baltijas un arī Eiropas mērogā gan no arhitektoniskā, gan arī būvdarbu viedokļa.

Daudzi tās tehniskie risinājumi Latvijā tika pielietoti pirmo reizi, turklāt ļoti īsos būvdarbu termiņos. Jebkuram profesionālim ir skaidrs, ka estrāde ir unikāla nestandarta būve, kuru nevar salīdzināt ar vidēja līmeņa būvniecības objektiem, bet gan tikai ar līdzīgām būvēm citviet Eiropā, jo Latvijā un pat Baltijā analogu tai nav.

Vienlaikus atsevišķi Rīgas domes deputāti ir pieteikuši šai būvei sava veida "karu". Tā ietvaros pēdējā laikā īpaši aktīvi publiskajā telpā apzināti tiek tiražēta nepatiesa un maldinoša informācija gan par pašu būvi, gan par tās būvniecības procesu, gan par "LNK Industries". Tāpēc uzskatu par savu pienākumu sniegt profesionālu un atbildīgu informāciju par estrādes būvdarbiem. Arī skaidrot, ar ko profesionāla, neatkarīga ekspertīze atšķiras no tendenciozas, neprofesionālas un maldinošas informācijas iepludināšanas informatīvajā telpā.

Algas

Uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem – proti, pievērsīšos darbaspēka izmaksu jautājumam.

Ikviens, kas kaut ko būvējis savām vai darba vajadzībām, šķūni vai daudzstāvu ēku, zina, cik sarežģīti ir atrast būvdarbu speciālistus. Tādus, kas ir profesionāli, atbildīgi, pēc kuriem darbs nebūtu jāpārtaisa, proti, sava aroda profesionāļus.

Ja esat redzējuši estrādes attēlus, tad zināt, ka tai ir unikāls ievērojama izmēra kupols, kas tapa tieši būvdarbu otrās un trešās kārtas laikā. Kupola metināšana un citi darbi notika lielā augstumā. Piemēram, metinātāji strādāja pat 36 metrus virs zemes, iekārti drošības trosēs un stiprinājumos. Domāju, ikviens saprot, ka šādu darbu nevar veikt kurš katrs metinātājs, šie darbi ir aroda augstākā pilotāža. Tāpat lielā augstumā strādāja montētāji, jumta stikla šķiedras membrānas iestrādātāji, krāsotāji. Latvijā šāda līmeņa speciālistu vienkārši nav, un pat ārvalstīs tādu ir maz, savukārt pieprasījums pēc tiem ir liels. Tas nozīmē, ka šo profesionāļu atalgojums ir ievērojams un nekādā veidā nav pat salīdzināms ar vidējām likmēm mūsu valstī.

Mežaparka estrādes būvlaukumā strādāja profesionāļi no Ungārijas, Vācijas, Polijas. To algas bija un ir ievērojami lielākas nekā Latvijas vidējā stundas tarifa likme, kas vispār ir abstrakta vienība. Turklāt darbaspēka izmaksu pozīcijās tika ierēķinātas arī ārvalstu būvspeciālistu uzturēšanās izmaksas.

Jāatgādina, ka arī būvdarbu termiņi bija ļoti saspringti, kas tiešā veidā ietekmē darbaspēka izmaksas. Līgums par Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas būvdarbu veikšanu tika parakstīts 2020. gada 29. septembrī. Attiecīgi, lai darbus pabeigtu līdz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2021. gadā (Covid-19 attīstība nebija prognozējama), būvdarbu veikšanai atlikušais termiņš bija īsāks nekā deviņi mēneši. Ierasti šāda apjoma un sarežģītības darbi būtu jāveic 12 mēnešu laikā, līdz ar to būvdarbus jau iepirkuma stadijā bija plānots veikt vairākās maiņās, darbus veicot arī nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās. Kā zināms, saskaņā ar Latvijas Darba likumu darbiniekiem, kuri veic darbu nakts stundās, pienākas piemaksa ne mazāk kā 50% apmērā no darbiniekam noteiktās dienas algas likmes. Savukārt par virsstundu darbu un darbu svētku dienās piemaksai ir jābūt vismaz 100% apmērā no dienas algas likmes. Tas viss ietekmē vidējo būvlaukuma darbinieka stundas likmi.

Ja runājam par algām, nevar nepieminēt arī to, ka darbaspēka izmaksas ietekmē arī nodokļu nomaksa. "LNK Industries" ir atbildīgs uzņēmums un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2020. gadā vien esam samaksājuši Latvijas budžetā vairāk nekā trīs miljonus eiro.

Visas minētās pozīcijas veido kopējo vidējo atalgojuma likmi. Kā redzam, Mežaparka estrādes būvlaukumā strādājošo algas nekādā veidā nevar salīdzināt ar abstrakti sarēķinātajām vidējām likmēm valstī. Mežaparks nav vidēja būve, attiecīgi arī būvlaukumā nestrādāja vidēji speciālisti, tur strādāja labākie, izcilākie. Nosaukt šo speciālistu algas par "nepamatoti augstām" var tikai cilvēks, kas neko nesaprot no būvniecības procesa kopumā un nepārzina konkrētās būves specifiku, vai arī apzināti maldina sabiedrību ar savu "ekspertīzi".

Viltus eksperts un interešu konflikts

Kas tad ir šis vienīgais, unikālais "eksperts", ko bez konkursa, aptaujām un citām procedūrām ir nolīguši Rīgas domes (RD) Drošības, kārtības un korupcijas apkarošanas komitejas deputāti? Vicemēres Lindas Ozolas vadībā bez jebkāda jēgpilna pamatojuma un atlases, nepiesaistot profesionāļu asociācijas, kā vienīgo iespējamo ekspertu komiteja izvēlējās "LNK Industries" bijušās darbinieces dēlu. Tātad šķietamu eksperta slēdzienu par "LNK Industries" veiktajiem darbiem sniedz cilvēks, kura māte ir strādājusi šajā pašā uzņēmumā un kurai darbs tika uzteikts. Interesanta sakritība.

Ne mazāk interesants fakts ir arī tas, ka Linda Ozola (JKP), kura līdz ar partijas biedru, Rīgas domes deputātu Valteru Bergu, arī ir nolēmusi kļūt par būvniecības eksperti, atrodas vistiešākajā interešu konfliktā, iesaistoties jebkādu jautājumu risināšanā attiecībā uz "LNK Industries". Interešu konflikts ir ļoti personisks un acīmredzams – Ozolas kundzes vīrs Raimonds Ozols ir bijušais "LNK Industries" darbinieks. Darba tiesiskās attiecības ar viņu tika pārtrauktas, jo viņš nespēja pildīt uzticētos darba pienākumus. Tādējādi, iesaistoties jebkādu jautājumu apspriešanā sakarā ar "LNK Industries", Rīgas vicemēre pārkāpj morālās un tiesiskās normas, par kurām šķietami dedzīgi iestājas. Tiesa, kā izrādās, līdz brīdim, kamēr pašai tās būtu jāievēro.

Profesionāļus ignorē

Visā Mežaparka projekta gaitā procesus uzraudzīja arī Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) pārstāvji. LBS ir profesionāla organizācija, kura cita starpā sertificē arī būvspeciālistus Latvijā. Taču dīvainā kārtā nedz JKP deputāts Bergs, nedz vicemēre Ozola nav lūgusi LBS atzinumu un vērtējumu par Mežaparka estrādi un tās izmaksām.

Iepirkuma laikā katrs būvuzņēmējs sagatavo detalizētu tāmi, balstoties uz tā brīža aktuālajiem piegādātāju finanšu piedāvājumiem. Turklāt, pieņemot lēmumu par to, kādu summu noteikt konkrēto darbu veikšanai, būvnieks ņem vērā ne vien piegādātāju/apakšuzņēmēju piedāvāto cenu, bet arī tādus faktorus kā piedāvājumu aizvietojamība, piegādātāju spēja izpildīt darbus, citi riski (potenciāli piegāžu traucējumi, piegādātāju nomaiņas iespēja un tamlīdzīgi) un citi faktori, kas var negatīvi ietekmēt konkrēto darbu izpildi.

Attiecīgi, ir absolūti neprofesionāli apgalvot, ka viena konkrēta tāmes pozīcija ir "nepamatoti" sadārdzināta, šādu apgalvojumu balstot uz vispārēju informāciju par līdzīgu darbu/materiālu cenām, bet neņemot vērā citus šo pozīciju ietekmējošos faktorus un pārējās tāmes pozīcijas. Savukārt atsevišķu personu apgalvojumi par to, ka iepirkumu komisijai, konstatējot šķietamu sadārdzinājumu atsevišķās pozīcijās, ir iespējams izbeigt iepirkumu vai jebkādā citā veidā vērsties pret šādu pretendentu, ir maldinoši un neatbilst Publisko iepirkumu likumam (PIL).

PIL paredz iespēju izslēgt pretendentu gadījumā, ja tiek konstatēts nepamatoti lēts piedāvājums kopumā vai atsevišķās piedāvājuma pozīcijās. Pasūtītājam ir tiesības atcelt iepirkumu, ja tiek konstatēts, ka visi iepirkumā iesniegtie piedāvājumi pārsniedz 150% no paredzamās līgumcenas.

Par šiem jautājumiem Rīgas domes deputātus noteikti varētu konsultēt gan LBS, gan Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) speciālisti. Taču viņu viedokli neviens nejautā, tā vietā izmantojot tikai un vienīgi viena cilvēka neprofesionālu viedokli.

Visi ir vienlīdzīgi likuma priekša, bet daži vienlīdzīgāki

Jebkuras publiskajos iepirkumos iesniegtās tāmes satur komercnoslēpumu, īpaši, ja iepirkums ir par tik komplicētu būvi kā Mežaparka estrāde, kur tāmes un risinājumi ir būvnieka kompetences un zināšanu produkts, tādēļ šīs tāmes nav publiskojamas un publiski iztirzājamas. Taču, neskatoties uz to, RD deputāts Valters Bergs jau ir publiski nopludinājis informāciju par "LNK Industries" detalizēto tāmi. Un arī pārējiem RD JKP frakcijas deputātiem šāda prakse šķiet pieņemama. Izskatās, ka likumpārkāpums var arī netikt uzlūkots kā tāds, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem.

Tā ir ļoti bīstama prakse, kas ne tikai liecina par nihilistisku attieksmi pret tiesiskumu no atsevišķu deputātu puses, bet arī var atstāt negatīvu ietekmi, piemēram, uz investīciju ienākšanu Latvijā. Ārvalstu investori diez vai gribētu sastapties ar praksi, ka likumpārkāpums tiek leģitimizēts.

Kāpēc būvdarbu tāmes ir komercnoslēpums

Visbeidzot jāpaskaidro, kāpēc būvniecības uzņēmumi savas tāmes uzskata par komercnoslēpumu. Profesionāli tāmētāji no konkurentu detalizētajām tāmēm bez īpašām grūtībām ir spējīgi izsecināt konkrētā uzņēmuma komercnoslēpumu saturošu informāciju, piemēram, par attiecīgā uzņēmuma zinātību, procesu vadību, cenu politiku un citiem būtiskiem uzņēmuma darbības aspektiem. Minētā informācija ir zināšanās balstītas ekonomikas stūrakmens, kuras nepienācīga aizsardzība no valsts puses nenovēršami novedīs pie inovāciju un attīstības būtiskas sabremzēšanās. Tā rezultātā daudzi uzņēmēji turpmāk vienkārši atteiksies no dalības publiskajos iepirkumos, tādējādi mazinot iespēju pasūtītājiem iegūt potenciāli labākos piedāvājumus. Publisko iepirkumu uzvarētāju tāmes citās Eiropas Savienības dalībvalstīs netiek atklātas iepriekš minēto iemeslu dēļ. Kompetence un zināšanas ir katra uzņēmuma intelektuālais īpašums un tieši ietekmē tā veiktspēju. Taču Latvija, kā izskatās, vēlētos iet savu "unikālo" ceļu. Tas var novest pie tā, ka ārvalstu pretendenti izvairīsies no dalības Latvijā organizētajos iepirkumos, lai neriskētu ar uzņēmumu komercnoslēpumu un jutīgas informācijas nokļūšanu konkurentu rīcībā.

Rezumējot vēlos aicināt gan Rīgas domes un valsts institūciju ierēdņus, gan politiķus un medijus vērtēt visu informāciju par konkrēto būvobjektu, jautāt profesionāļiem un neizdarīt secinājumus, balstoties tikai viena cilvēka maldinošos izteikumos.