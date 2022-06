Kaspars Upaciers: Sēru vēsts

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā un tīrā vidē. Domes deputāti nobalsoja par "Par paredzētās darbības- dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un smilts) atradnē "Granāti"". Tas nozīmē to, ka tuvākos 30 gadus karjerā Granāti notiks rakšanas darbi 20,3 ha platībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atvadīšanās no regulāri iegūstama dzeramā ūdens, tīra gaisa, trokšņu un zemes vibrāciju nepiesārņotas vides notiks šo sestdien Ikšķiles pilsētas svētku tirdziņā.

Karjers GRANĀTI atradīsies blakus vairākām citām, jau esošajām derīgo izrakteņu ieguves vietām - LĀSĪTES, MIEMENERS-3, VĀRPAS, KAPARĀMURI un EZERLĪČI, kuru ietekme uz vidi summēsies - degradēsies ainava, celsies trokšņu līmenis, palielināsies gaisa piesārņojums, paaugstināsies vibrāciju slodze uz dzīvojamām ēkām, inženiertehniskām būvēm un ceļiem, pasliktināsies apkārtnes hidroloģiskie apstākļi, iespējama pazemes ūdeņu depresijas piltuves veidošanās vairāk kā 3 km rādiusā, kā arī tiks nodarīts nopietns kaitējums dabas parkam Ogres zilie kalni, kas ir "Natura 2000" teritorija.

Turpmākos 30 gadus - troksnis, vibrācija, putekļi un ūdens līmeņa pazemināšanās vairākus kilometrus no karjera - teritorijā no dzelzceļa Ikšķilē līdz Tīnūžu centram, no Zilajiem kalniem līdz Luņģu pļavām – lūk kāds ir GRANĀTU "pienesums" vietējiem iedzīvotājiem. Dienu dienā tas tieši skars Kaparāmura un Jaunikšķiles iedzīvotājus, Tīnūžniekus un Lazdu kalna kapu teritoriju.

Darbus veiks uzņēmuns SIA "GRANĀTI PLUSS", kurš pēc "Lursoft" datiem jau vairākus gadus nemaksā algu saviem darbiniekiem un ir ar 30 000,00 eiro lielu nodokļu parādu valstij. Pēc vienošanās ar Ogres novada domi, uzņēmums uz 30 gadiem iemaksās 100 000 eiro depozītu pašvaldības kasē ar mērķi gadījumā, ja dēļ karjera darbības cietīs apkārtējo māju ūdens apgāde, tā tiks atjaunota. Šāds priekšlikums neiztur kritiku, jo nodarījums ir pierādāms tikai ligstošu pētījumu un novērojumu rezultātā, kam ir nepieciešama nozares speciālistu piesaiste, laiks un līdzekļi, pie tam, šāda monitoringa sistēma mums valstī vispār neeksistē. Kas to darīs un nodrošinās šajā gadījumā?

Līdz šim veiktie darbi jau esošajos karjeros regulāri rada ūdens zudumus apkārtējo māju akās, taču atbildīgo iestāžu rīcība nav sekojusi, pamatojoties tieši uz pierādījumu iesniegšanas neiespējamību.

Karjera tuvumā šobrīd ir 66 mājas. Tās ir 66 mājsaimnīcības, kuru dzīves kvalitāte tiks sagrauta- tie būs putekļi gaisā, uz mājām un stādījumiem, iespējamas plaisas māju fasādēs no zemes vibrācijas, ūdens zudums akās, vietējā ceļa noslodze un gaisa piesārņojums no trokšņa un smagā transporta izplūdes gāzēm.

Līdz šim nav neviena IVN ziņojuma vai VPVB atzinuma, kurā būtu minēts faktiskais dziļums, kādā tiks veikti rakšanas darbi. No ieguves dziļuma ir atkarīgs gan gaisa piesārņojuma aprēķins, gan hidraloģiskais un ūdens atsūknēšanas aprēķins, trokšņu līmenis un citi svarīgi rādītāji. Nav eksperta atzinuma par trokšņu un gaisa piesārņojumu tuvumā esošajās mājās. Tā kā uzņēmumam SIA "GRANĀTI PLUSS" līdz šim nav pieredzes karjeru rakšanā vispār, tad visi ietekmes procesi tiks secināti darbu veikšanas laikā. Par problēmu novēršanu garantiju nav vispār.

Pieņemot pozitīvu lēmumu karjera izveidei, Ogres pašvaldība nav vērtējusi ieguvumu samērīgumu- privāto labumu pret sabiedrības dzīves kvalitāti. Šajā gadījumā SIA "GRANĀTI PLUSS" vidējo neto aprgozījumu 30 gados plāno no 40 000000 līdz 50 000000 eiro, peļņu gūs dažas privātpersonas. Pašvaldībai tiek solītas 15 darba vietu IIN daļa un dabas resursu nodoklis ap 25 000 gadā, kas nonāks Valsts Kasē. Tur pretī- vietējie iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas tuvumā, zaudēs 90% no savu īpašumu tirgus vērtības.

Jau saknē ir absurda situācija- cilvēks paaudzēm dzīvo savā tētu tēvu īpašumā, vai ir nopircis īpašumu, uzbūvējis māju netālu no slavenā Zilo kalnu dabas parka, kas ir NATURA 2000 aizsargājamā dabas teritorija, bet rezultātā iegūst ikdienas dzīvei nepiemērotu, trokšņiem, putekļiem un smagā transporta izmešiem piesārņotu vidi. Ikšķile šobrīd ir viena no straujāk augošajām pierīgas mazpilsētām tieši dēļ neaizskartās dabas un aktīvas atpūtas iespējām ģimenēm.

Ar šo lēmumu faktiski tiek apstādināta visa privātmāju apbūve un pilsētas attīstība teritorija no dzelzceļa līdz Tīnūžiem. Tie ir ilgtermiņā pašvaldībai neieņemti nodokļi no iespējamiem iedzīvotājiem, pilnībā apstādināta attīstība teritorijā un risks zaudēt jau esošos iedzīvotājus, padarot vidi uz 30 gadiem par degradētu un dzīvai dabai nedraudzīgu.

Tas ir augstas raudzes pašvaldības nihilisms rīkot Zilo kalnu dabas parkā krāšņas pastaigas pa lāzeru izgaismotām taciņām, rādīt svētulīgu prieka seju visi Latvijai ar milzu eņģeli uz ūdenstorņa, bet parakstīt dokumentu, kas pakļaus postam tur pat blakus dzīvojošos vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus.