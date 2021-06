Ķīnas vēstnieks Latvijā: Uzturēt atvērtību un iekļautību, veicināt abpusēji izdevīgu sadarbību

Šogad aprit 100 gadi kopš Ķīnas Komunistiskās partijas dibināšanas. Ķīnas Komunistiskās partijas vadībā Ķīnā ir uzturējusi ilgtermiņa sociālo stabilitāti, noturīgu un strauju ekonomisko attīstību un pastāvīgi uzlabojusi cilvēku dzīves. Cenšoties paātrināt savu attīstību, Ķīna vienlaicīgi nepārtraukti atveras ārpasaulei, lai veicinātu pozitīvu mijiedarbību starp savu un pasaules attīstību.

Pēc Eiropas parādu krīzes uzliesmojuma Ķīna stingri atbalstīja eiro zonu krīzes pārvarēšanai. Attiecībā uz klimata pārmaiņām Ķīna uzstāj uz Parīzes nolīguma autoritātes un efektivitātes aizsargāšanu. Ņemot vērā pieaugošo protekcionismu, Ķīna trīs gadus pēc kārtas ir rīkojusi importa izstādes, lai ļautu visām valstīm dalīties Ķīnas iespējās. Ķīna ir apņēmusies atvērt savu tirgu pasaulei ar vēl īsāku negatīvo sarakstu, labāku uzņēmējdarbības vidi un augstāku institucionālās atvērtības līmeni. Pēdējo 7 gadu laikā kopš Ķīna uzsāka "Jostas un ceļa" iniciatīvu, tās kopējā tirdzniecība ar partneriem ir pārsniegusi vairāk nekā 7,8 triljonus ASV dolāru un vairāk nekā 110 miljardus ASV dolāru tiešajās investīcijās. Daudz Eiropas uzņēmumu no šīs iniciatīvas ir guvuši labumu. Ķīnas-Eiropas vilciens kursē jau 10 gadu un ir veicis vairāk nekā 1000 braucienu vienā mēnesī. Tas valstīm ir kļuvis par vitāli svarīgu kanālu pandēmijas apkarošanas sadarbībā un atveseļošanās veicināšanā. Pasaules Banka ziņo, ka līdz 2030. gadam "Jostas un ceļa" iniciatīva palīdzēs 7,6 miljoniem cilvēku izkļūt no galējas nabadzības un 32 miljoniem cilvēku no vidējas nabadzības apstākļiem.

Ķīnas attīstība nekad nav notikusi uz citu valstu interešu rēķina, bet ir vērsta uz abpusēji izdevīgu sadarbību. Vairāk nekā 10 gadus pēc kārtas Ķīnas ieguldījums pasaules ekonomikas izaugsmē pārsniedz 30%, bet nabadzības samazināšanai pasaulē – vairāk nekā 70%. Kopš 2008. gada Ķīna ir piesaistījusi 25% no vismazāk attīstīto valstu eksporta un ir lielākā G20 dalībvalsts, kas īsteno Parādu atmaksāšanas iniciatīvu nabadzīgākajām valstīm. Ir veikti konkrēti pasākumi, lai samazinātu Ziemeļu-Dienvidu plaisu. Sākoties Covid-19 pandēmijas uzliesmojumam, Ķīna vairāk nekā 150 valstīm un 13 starptautiskajām organizācijām piegādāja steidzami nepieciešamos pretepidēmijas materiālus. Līdz šim ir nodrošināti vairāk nekā 280 miljardi sejas masku, vairāk nekā 3.4 miljardi aizsargtērpu un vairāk nekā 4 miljardi testa komplektu. Ķīna pirmā apsolīja, ka vakcīnas būs globāls sabiedriskais labums, un pasaulei tā ir nodrošinājusi jau 350 miljonus devu. Nesen notikušajā Globālajā veselības samitā prezidents Sji Dzjiņpins paziņoja par piecām jaunām iniciatīvām saistībā ar finansiālu palīdzību, vakcīnu piegādi, kopīgu vakcīnu ražošanu un atbrīvojumu no intelektuālā īpašuma tiesībām, kas dos spēcīgu stimulu kopienas cilvēces veselībai veidošanā.

Mūsdienu pasaulē ir ievērojami pieauguši nestabilitātes un nenoteiktības faktori, paātrinājusies zinātnes un tehnoloģiju revolūcija un rūpniecības transformācija, un globālā vides pārvaldība saskaras ar vēl nebijušām grūtībām. Covid-19 uzliesmojums joprojām plosās visā pasaulē un nopietni ietekmē pasaules ekonomiku. Saskaroties ar jauno situāciju un jaunajiem izaicinājumiem, starptautiskajai sabiedrībai ir jāveicina pareiza sapratne vienam par otru, jāuztur solidaritāte un koordinācija, jāuztur atvērtība un iekļautība, kā arī jātiecas pēc abpusēji izdevīgas sadarbības. Vēsturisko, kultūras un sociālo sistēmu atšķirības starp valstīm ir objektīva realitāte, kas pastāvēs vēl ilgi. Valstīm vajadzētu cienīt vienai otru, meklēt kopīgo, saglabājot atšķirības, atsacīties no ideoloģiskiem aizspriedumiem un izvairīties no mākslīgas savstarpējās izolācijas. Visām valstīm būtu jāievēro kopīgi pieņemtie noteikumi un vienprātība, jāaizstāv starptautiskā sistēma ar Apvienoto Nāciju Organizāciju kā kodolu un starptautisko kārtību, kuras pamatā ir starptautiskās tiesības, jāpieturas pie konsultācijām un sadarbības, nevis konfrontācijas vai ideoloģiski sašķeltām nelielām aprindām. Tikai strādājot roku rokā, cilvēce var radīt labāku nākotni.

Dažādas civilizācijas iemieso dažādu tautu gudrību un ieguldījumus. Civilizāciju savstarpējās mācīšanās stiprināšana palīdzēs novērst dažādu civilizāciju atsvešināšanos, veicinās cilvēku civilizācijas progresu un mieru un attīstību pasaulē. Civilizāciju savstarpējās izpratnes stiprināšanai, pirmkārt, jāievēro savstarpēja cieņa un vienlīdzīga attieksme, otrkārt, jānovērtē citu kultūra kā sava un jāveicina pasaules kļūšana par harmonisku veselumu, treškārt, jāpieturas pie atvērtības un iekļautības, savstarpējas mācīšanās un izpratnes, ceturtkārt, jāiet līdzi laikam un jātiecas pēc inovatīvas attīstības. Ķīna un Eiropa, kā divas varenas civilizācijas, ir atstājušas daudzus savstarpējas mācīšanās un izpratnes stāstus. Mums jāmudina abas puses stiprināt apmaiņu kultūrā, izglītībā, akadēmiskajā vidē, sportā, plašsaziņas līdzekļos un citās jomās, lai uzlabotu savstarpēju sapratni, veicinātu tautu apmaiņu un nepieļautu, ka nepatiesa informācija aizsedz patiesību un politiskie vīrusi grauj vienotību. Olimpiskais gars ir cēlies no Eiropas. Ķīna aicina Eiropas valstis, tostarp Latviju, piedalīties Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs. Ķīniešu publika ar nepacietību gaida Pekinā ieraudzīt Eiropas sportistu brīnišķīgo sniegumu.

Šis gads ir arī gads, kad Ķīna ievieš 14. piecgades plānu un uzsāk jaunu modernas sociālistiskas valsts veidošanas ceļojumu. Caur ilgu un smagu darbu Ķīnas tauta ir guvusi vēsturiskus sasniegumus nabadzības izskaušanas cīņā un vidēji pārtikušas sabiedrības veidošana visos aspektos drīz kļūs par realitāti. Ķīna neatlaidīgi īstenos jaunu inovāciju, koordinācijas, zaļu, atvērtu un koplietošanas attīstības koncepciju, sekmēs reformas un atvērtību augstākā sākuma punktā, tieksies pēc savstarpēja labuma un abpusēji izdevīgiem rezultātiem, paātrinās jaunas attīstības paradigmas izveidi, kuras pamatā ir iekšzemes cikls un iekšzemes un starptautiskie cikli, kas savstarpēji pastiprina viens otru, kā arī veicinās augstas kvalitātes un ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību Ķīnā. Ķīnā dzīvo 1,4 miljardi iedzīvotāju, iedzīvotāju grupā ar vidējiem ienākumiem ir vairāk nekā 400 miljoni cilvēku, un tas ir daudzsološākais tirgus pasaulē. Paredzams, ka preču kopējais importa apjoms nākamajos 10 gados pārsniegs 22 triljonus ASV dolāru. Ķīnas attīstība sniegs vairāk sadarbības iespēju visām valstīm.