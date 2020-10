Kīts Šenons: Laiks straujākai pārejai uz atjaunojamajiem enerģijas resursiem

Klimata pārmaiņu pulkstenis ir neapturams. Pieaug gaisa temperatūra, plosās vētras un ugunsgrēki, ietekmējot arī vides kvalitāti Latvijā.

Gatavojoties ANO Klimata Pārmaiņu konferencei - COP26, kas nākamā gada novembrī notiks Glāzgovā, mums jāpalielina globālās ambīcijas klimata jomā, lai pasargātu mūsu planētu un mūsu kopīgo nākotni.

Lielbritānija uzskata, ka, atkopjoties no COVID-19 pandēmijas, par mērķi ir jāuzstāda zaļa un ilgtspējīga ekonomikas atveseļošanās. Viens no kopējiem COP26 mērķiem, nacionālo klimata mērķu noteikšana 2030. gadam, lai virzītos uz nākotni bez emisijām, varētu palīdzēt to sasniegt.

Lielbritānija kā COP26 rīkotāja kopā saved valstis, attīstības bankas, investorus, ražotājus un pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu, ka ikvienai valstij ir pieeja investīcijām un atbalstam, lai vairotu atjaunojamās enerģijas ražošanu un atteiktos no ogļu izmantošanas elektroenerģijas ražošanā. Gan saules, gan vēja enerģijas cena 2018. gadā ir kritusies par 13%. Drīz visā pasaulē būs lētāk izmantot atjaunojamo enerģiju nevis turpināt uzturēt ar oglēm darbināmas elektrostacijas. Taču neskatoties uz to, ap 50 valstu joprojām plāno celt jaunas elektrostacijas, kurās kā kurināmais tiktu izmantotas ogles.

Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) un Starptautiskās Atjaunojamās enerģijas aģentūras datiem, lai mēs sasniegtu Parīzes klimata nolīguma mērķus, pārejai uz tīru enerģiju visā pasaulē būtu jānotiek četras līdz sešas reizes ātrāk nekā šobrīd. Domnīca "Carbon Tracker" aprēķinājusi, ka no ogļu izmantošanas enerģijas ieguvei būtu jāatsakās trīs reizes ātrāk – ik dienu līdz 2040. gadam slēdzot vienu ar oglēm darbināmu elektrostaciju bloku.

Tajā pašā laikā jāatzīst, ka attīstības valstis, mēģinot palielināt savu atjaunojamās enerģijas kapacitāti, bieži vien sastopas ar šķēršļiem. Pāreju uz tīru enerģiju kavē augstas izmaksas, grūtības piekļūt finansējumam un tehniskā atbalsta trūkums. Tādēļ Lielbritānija, sadarbībā ar politiskajiem, finanšu un tehnoloģiju jomas līderiem 21. septembrī nodibināja COP26 Enerģijas pārejas padomi. Padomi vadīs COP26 prezidents un Lielbritānijas Biznesa, enerģētikas un industriālās stratēģijas ministrs Aloks Šarma (Alok Sharma) kopā ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi ilgtspējīgas enerģijas jautājumos Damilola Ogunbiui (Damilola Ogunbiyi). Padome savedīs kopā ekspertus un politiķus, lai rastu ātrākus risinājumus pārejai uz tīru enerģiju attīstības valstīs.

Argumenti ir skaidri - pārstājot izmantot vidi piesārņojošās ogles un paātrinot pāreju uz atjaunojamiem enerģijas resursiem mēs varam gan samazināt izmešus, gan arī atbalstīt darba vietu izveidi un izaugsmi zaļā un ilgtspējīgā ekonomikas atveseļošanās procesā.

Gatavojoties COP26 konferencei Lielbritānijas vēstniecība Latvijā darbojas vairākās jomās – mēs rīkojām diskusiju par zaļajām finansēm festivāla LAMPA ietvaros, kurā diskutējām par zaļo finanšu jēdzienu, praktiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem un nākotnes iespējām. Mēs vēlamies turpināt darbu šai jomā, lai veicinātu sadarbību starp iesaistītajām pusēm – politikas veidotājiem, finanšu sektoru un pilsonisko sabiedrību.

Vēstniecība arī turpinās strādāt kopā ar Latvijas sadarbības partneriem vairāku ar COP26 saistītu iniciatīvu īstenošanā. Starp tām ir atbalsts Latvijas Oglekļa kalkulatora 2050 un virtuālā rīka My2050 izstrādē, investīciju piesaiste energoefektivitātes palielināšanai un vēja enerģijas potenciāla izmantošanai, kā arī atbalsts Jauniešu Klimata forumam, lai iedvesmotu jauniešus praktiskiem soļiem klimata pārmaiņu novēršanai.

Šajā mūs planētai izšķirošajā laikā mēs nedrīkstam vilcināties. Lielbritānija un tās vēstniecība Latvijā būs priecīga sadarboties ar Latviju šo būtisko jautājumu risināšanā.