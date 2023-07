Kristaps Pētersons: Novēlējums prezidentam - veselo saprātu, vērtību un lielās bildes noturēšanu dienaskārtībā!

Arvien vairāk klausoties politiķu runās, top skaidrs, ka viņi nesaprot to, kas un kāpēc valstī notiek nepareizi, jo nodarbojas ar mikro menedžmentu, neredz lielo bildi un nedomā kritiski. Nereti tas raksturīgs arī uzņēmējiem un ierēdņiem. Īpaši mirkļos, kad vienas problēmas risināšanai veltīts pārāk daudz laika, taču pie durvīm klauvē vēl desmitiem citu. Tās visas, žonglējot gaisā, pazūd tas, ko dēvējam par veselā saprāta domāšanu.

Dažādu karjeras konsultantu un kouču literatūrā atradīsiet treniņu metodes tam, kā šādās reizēs paplašināt fokusu un paskatīties uz noteiktu problēmu un tās kopsakarībām no lielāka attāluma. Bet, pat ja skatīsieties uz problēmu un redzēsiet tās cēloņus, secināsiet, ka ne vienmēr spējat pieņemt pareizu lēmumu, lai problēmu atrisinātu. Kāpēc tā? Jo lielā bilde pieprasa nevis operatīvos risinājumus, bet vērtību sistēmas pielāgošanu. Tajā lielu lomu spēlē nevis intelektuālā, bet emocionālā inteliģence, kā arī spēja skaidri komunicēt ar visām iesaistītajām pusēm, ko daudzi no mums dzīves laikā tā arī nav spējuši iemācīties.

Šo piedzīvoju ik dienas savā darbā, palīdzot uzņēmējiem, organizācijām un dažādu valstu vadībām formulēt nākamos taktiskos soļus vai vēstījumus iesaistītajām pusēm. Šajā reizē dalīšos pārdomās par to, kas notiktu, ja Latvijas politiskā elite pēkšņi "ieslēgtu" veselā saprāta domāšanu jeb tas, ko angļu valodā mēs saprotam ar vārda salikumu "common sense" un operatīvo jautājumu risināšanas vietā savu enerģiju un intelektuālo kapacitāti novirzītu vērtību sistēmas sakārtošanai.

Manu uzmanību pievērsa mūsu jaunā prezidenta Edgara Rinkēviča pirmā oficiālā runa no Saeimas tribīnes. Ar visu cieņu pret Rinkēviču kā personību un mūsu Valsts prezidentu, tā bija kārtējā iztērētā iespēja. Runa kuru tauta aizmirsa jau uzreiz pēc tās izskanēšanas un kura, tāpat kā citas politiķu runas, izgaisīs uz vēstures laika līnijas. Iemesls tam ir forma, kādā šī runa tika norunāta – proti, vecas plates mums ir apnikušas un izkošļātām košļenēm ir pazudusi garša. Ar to jāsaprot, ka tauta vairs nedzird to, ko ir klausījusies gadiem vai pat gadu desmitiem. Tā dzird plikus vārdus, kam nekad nav sekojuši darbi un tāpēc vairs nav saprotama arī šo vārdu nozīme. Ko īsti nozīmē korupcija? Kas īsti ir ēnu ekonomika? Kas ir globālā sasilšana un ienākumu plaisa? Kā būtu jāsaprot kritiskā demogrāfijas situācija un sabiedrības novecošanās? Par šo ir runāts daudz un ilgi no dažādām skatuvēm, dažādos pasākumos, bet mēs atgriežamies nulles punktā katru reizi no jauna.

Ja attālinām šīs tēmas un paveramies uz tām no augšas, tad varam ieraudzīt, ka vienai daļai par iemeslu ir kritiski ielaista tautas uzticības krīze valsts pārvaldei (piemēram, ēnu ekonomika, korupcija, demogrāfija) un lēmumu pieņēmēju vēsturiskā nespēja noteikt publiskās naudas investīcijas mērķus (piemēram, aizsardzība, izglītība, infrastruktūra), kas faktiski nozīmē nespējīgus valsts pārvaldes menedžerus, kas, savukārt, iepilina vēl vairākas darvas piles jau pieminētajā uzticības traukā. Tā vietā, lai mūsu politiķi domātu un darītu lietas uzticības atjaunošanas virzienā, viņi runā par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Tā vietā, lai mēs investētu zinātnē un izglītībā, kas, kā zināms, ilgtermiņā ražos gudru sabiedrību, mēs no viduvējības vēlamies izspiest ekonomikas transformāciju un sazin kādu inovāciju lielvalsti. Tas ir tāpat kā savākt 140 miljonus, lai aizlāpītu veselības aprūpes budžeta caurumus, kurus nākamgad un aiznākamgad nāksies lāpīt atkal un atkal. Ja tiek risināti lielie jautājumi un runāts par vērtībām, tad mazie jautājumi, ar kuriem mums ir pilna mediju dienaskārtība atrisināsies paši. Es patiešām atļaujos to apgalvot, jo ko līdzīgu savā dzīvē esmu pieredzējis un ticu, ka tas strādā.

Lai vieglāk saprastu, ko es domāju ar vērtību un veselā saprāta domāšanu, parunāsim par mūsu ekonomikas atpalicību no citām ES dalībvalstīm. Ja paskatāmies uz problēmu no augšas, secināsim, ka visur pasaulē veiksmīgu ekonomiku veido gudri cilvēki. Vai mums uz vienu kvadrātkilometru ir pietiekami daudz šādu gudru cilvēku, kas spētu konkurēt ar citām valstīm? Atbilde, visticamāk, ir nē. Līdz ar to mums ir divas iespējas. Un abas ir labas. Importēt vairāk gudru cilvēku uz mūsu valsts kvadrātkilometriem un nodrošināt viņiem šeit ērtus dzīves apstākļus, vai arī izglītot savus cilvēkus. Lai kāds lēmums arī netiktu pieņemts, publisko investīciju plāniem būtu jāstrādā šajā virzienā. Vai tas notiek? Nē. Izglītība, kā man intervijā savulaik teica Mārīte Seile, nav tā joma, kur var ieraudzīt augļus uzreiz. Ir jāpaiet laikam, lai saprastu, vai stratēģija strādā vai nē. Un tikai tāpēc, ka mēs neesam spējuši attālināt fokusu un paraudzīties uz problēmām no augšas, izglītība un zinātne arī nav uz radara nevienam politiskajam spēkam, jo tā nepalīdz risināt viņu īstermiņa problēmas, ar ko tie ir tik aizņemti.

Kad šī gadsimta sākumā sāku strādāt par Tallinas korespondentu Latvijas televīzijā un laikrakstā "Diena", es piedzīvoju Igaunijas "tīģera lēciena" starta šāvienu. Tā laika Igaunijas prezidents Lennarts Meri bija izcils vizionārs, kurš spēja attālināt fokusu un ar veselā saprāta palīdzību pie viena galda sēdināt vajadzīgos cilvēkus un likt viņiem noformulēt ne tikai nākamās divdesmitgades attīstības kursu, bet arī taktiskos soļus tā sasniegšanai. Tolaik arī daudziem igauņiem, cik atceros, akadēmiķu un inteliģences noformulētais mērķis par Igauniju kā Ziemeļeiropā vadošo valsti informāciju tehnoloģijās likās ļoti abstrakts un nesaprotams. Taču tad talkā nāca premjers Marts Lārs, kurš kopā ar kolēģiem nodefinēja procesu, kā izpildvarai un likumdevēja varai, izstrādājot un pieņemot jebkuru jaunu likumu, tajā paredzēt vietu arī IT un digitālo tehnoloģiju izmantošanā. E-Igaunijas rašanās nebija nejaušība, bet gan likumsakarība, kas tagad, pēc divdesmit gadiem, to ierindo nevis vairs vadošajās pozīcijās starp Ziemeļeiropas valstīm, bet gan novietojusi uz pasaules līmeņa pjedestāla. Tajā mirklī, kad iedzīvotāji redz, ka tās priekšstāvji, par spīti domstarpībām īstermiņa problēmu risināšanā, ir konsekventi lielajos tematos, tie sāk uzticēties. Arī bankas sāk uzticēties. Arī investori un starptautiskie sadarbības partneri. Uzticība ļauj plānot ģimenes pieaugumu, uzlabot demogrāfiju, izglītības sistēmu, attīstīt jaunas industrijas, tā veicina godīgu nodokļu nomaksu un daudz ko citu. Jo uzticība ir vērtība nevis ikdienišķa, operatīva tēma, ko var atrisināt viena budžeta plānošanas ietvaros.

Ne reizi vien publiski esmu kritizējis arī mūsu mediju telpu un tās kvalitāti. Ne tikai politiķi, bet arī žurnālisti, acīmredzot, sekojot auditorijas pieprasījumam, nodarbojas ar politiķu netīrās veļas mazgāšanas čempionāta komentēšanu nevis šīs valsts attīstības veicināšanu, kontekstu un likumsakarību skaidrošanu. Paskatīsimies uz vēl vienu fenomenu – globālām klimata pārmaiņām. Vai mediji mums ir spējuši skaidrot, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās mūs ietekmē? Es teiktu, ka nē. Iedošu tikai divus piemērus. Tiek ziņots par īpašu karstuma vilni šovasar Āfrikā un Indijā, kas pirmo reizi vairākās apdzīvotās vietās sasniegs līmeni, kas ir kritisks cilvēka dzīvībai. Šāda ziņa izskan un viss. Mēs to izlasām, pašausmināmies un aizmirstam. Arī žurnālisti mums nav pacentušies skaidrot šāda karstuma viļņa sekas. Ja iedziļināmies šajā tematā, tad varam secināt, ka šāds karstuma vilnis izraisa migrantu plūsmu no ekvatora uz ziemeļiem (lasi – Eiropu). Mūsu politiskajā dienaskārtībā šāds jautājums vispār neparādās, jo mūsu politiķiem šķiet, ka tam nav nekāda sakara ar Latviju. Taču ir. Globālās klimata pārmaiņas jau pavisam tuvā nākotnē mums liks domāt par imigrantu uzņemšanu, kas bēg no karstuma. Nevis no nabadzības vai kara, bet karstuma.

Otrs piemērs ir saistīts ar ASV parādu griestiem. Vai kāds maz atceras, ka pirms nedaudz vairāk nekā mēneša ASV valdībai draudēja bankrots? Visi brīnījās par to, kāpēc šis datums pienāca ātrāk nekā citus gadus. Un atkal – ja paskatāmies uz šo problēmu no augšas, ieraugām kopsakarības, kuras mediji un politiķi mums nepastāstīja. Proti, pagājušajā gadā ASV skāra spēcīgas viesuļvētras un karstums izraisīja plašus mežu ugunsgrēkus valsts rietumos. Iedzīvotāji zaudēja mājas, zemnieki zaudēja ražas. Apdrošinātāji ne visiem varēja atlīdzināt dabas nodarītos postījumus, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmumi masveidā pieprasīja ASV nodokļu ieņēmumu dienestam atlikt ikgadējo nodokļu nomaksu uz vēlāku laiku. Tā rezultātā valdība iekasēja par 250 miljardiem dolāru mazāk nekā bija prognozēts un tāpēc finanšu ministre bija spiesta izsludināt valsts bankrota datumu 1.jūnijā nevis kaut kad septembrī, kad tas parasti tiek izsludināts. Tātad, ja patinām bildi uz sākumu, tad klimata pārmaiņas faktiski ir vainojamas pie tā, ka ASV kongresam nācās ātrāk nobalsot par publiskā parāda robežas paaugstināšanu. Vai mēs no medijiem dzirdējām šādu problēmas skaidrojumu?

Visas runas par to, ka veselības aprūpes sistēmā pacients ir centrā, vai ka izglītības sistēmā skolēns ir centrā, ir tukši vārdi, kas skan labi, bet nav tikuši piepildīti ar konkrētiem darbiem. Ja sieviete dara visu, lai nepieļautu sava agresīvā vīra uzbrukumus, bet valsts, pašvaldība un sabiedrība viņu nespēj pasargāt, tad cilvēks nav centrā. Cilvēks nav vērtība. Vērtība ir pareizs process, sakārtoti papīri un atskaites, laba PowerPoint prezentācija un tas, cik labi es norunāju pie Dombura. Tik ilgi, kamēr mēs nesapratīsim, ka fokusējamies uz sīkām lietām, tik ilgi mēs turpināsim dzīties pakaļ igauņiem un lietuviešiem. Tik ilgi, kamēr nedomāsim ar veselo saprātu, mēs maldīsimies trīs priedēs ar viendzimuma pāru partnerattiecību jautājumu vai sīkiem novadiem, kas katrs pieprasa savu skolu, slimnīcu un baseinu. Publiski diemžēl Latvijā vēl ir maz tādu cilvēku, kas spēj redzēt lielo bildi, fokusēties uz vērtībām un lēmumus pieņemt, balstoties veselajā saprātā. Tāpēc novēlu jaunajam Valsts prezidentam akumulēt tādu autoritāti un līderību, kas ļautu dzīvē realizēt šīs superspējas!