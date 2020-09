Kristiāna Diāna Bebre: Kā izvairīties no neefektīvu likumu un politisku lēmumu pieņemšanas?

Latvijā ļoti bieži novērojama parādība ir politisko lēmumu nepastāvīgums, regulāras normatīvo aktu izmaiņas un likumu grozījumi. Viens no galvenajiem iemesliem šādai nekonsekventai pieejai ir politisko lēmumu un likumu pieņemšana, nenoskaidrojot faktus un problēmas patiesos cēloņus. Pārāk bieži politika tiek veidota un tiesību normas pieņemtas, nevis pamatojoties uz pētījumiem un balstoties uz pierādījumiem, bet gan reaģējot uz nejaušiem notikumiem, izdevīgām vai radītām krīzēm, akūtām budžeta vajadzībām, interešu grupu spiedienu vai simpātijām, utt..

12 gadus mācoties un strādājot Lielbritānijā, tagad varu salīdzināt, kā politikas process un likumu pieņemšana tiek organizēta šajā Eiropas demokrātijas citadelē un Latvijā. Kopš atgriešanās Latvijā bieži vien novēroju, ka mūsdienu Latvijas likumu veidotāju diskusijas ir visai tiešs britu pagājušā gadsimta četrdesmito gadu politisko debašu kultūras atspulgs. Tāpēc uzskatu, ka Latvijas politiķiem būtu vērtīgi iedziļināties šajās paralēles, lai spētu izvairīties no tām pašām kļūdām, ko reiz jau pieļāva briti, un, iedziļināties tajā, kā viņi vēl joprojām paši sadzīvo vai risina šīs kļūdas.

Studējot socioloģiju Daremas Universitātē pie profesores Fionas Mīšamas (Fiona Measham), savos pētījumos bieži analizēju likumu ietekmi uz dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanu un to lietotājiem. Tāpēc arī šoreiz kā salīdzinošo piemēru izvēlējos tabakas nozari, kas nekautrējoties tiek dēvēta par "grēka biznesa nozari", un tāpēc publiska cīņa pret to visai droši var nest vieglas politiskās dividendes. Šī joma ir spilgts piemērs, kur ar skaļiem saukļiem un vienkāršiem ierobežojumiem ir iespējams visai ātri iegūt vēlētāju simpātijas, neskatoties uz to, ka pieņemtie lēmumi ir nepamatoti un to ilgtermiņa sekas ir pilnīgi pretējas izvirzītajiem mērķiem.

Tā, piemēram, šī gada 18. jūnijā deviņi Saeimas deputāti iesniedza likuma grozījumus Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, paredzot beztabakas nikotīna spilventiņu tirdzniecības vispārēju aizliegumu. Kā galveno pamatojumu deputāti minēja vajadzību aizsargāt "īpaši bērnu un jauniešu veselību", proti, aizsargāt tās grupas intereses, kuriem nemaz šādas vielas tirgot nedrīkst (Ķīmisko vielu likuma 17. pants). Šis deputātu iesniegums netieši parāda, ka Latvijas tagadējā tirdzniecības kontroles sistēma nav efektīva, ja reiz bērni, neskatoties uz aizliegumu, var neatļautās vielas iegādāties. Loģiska rīcība būtu iedziļināties un atrisināt šo valsts nespēju nodrošināt 18+ tipa likuma izpildi, nevis pievienot vēl jaunus papildu aizliegumus, zinot, ka jau esošais aizliegums nestrādā un to nav izdevies efektīvi ieviest. Ir jāizpēta, kas traucē pilnvērtīgi darboties esošajai kontroles sistēmai, un jānoskaidro, kā to varam uzlabot, nevis vienkārši jāievieš jauni neefektīvi aizliegumi. Summējot aizliegumus, to izpildes iespēja nesummējas. Gluži pretēji, šobrīd jau varam secināt, ka aizliegums jauniešu izvēli neietekmē.

Pasaules pieredze rāda, ka tikai objektīva situācijas izpēte, analīze un reālo faktu noskaidrošana var būt pamats efektīvai rīcībpolitikai, kas arī atbilstu reālajai jauniešu dzīves situācijai. Šajā gadījumā jau pats deputātu pieņēmums, ka nikotīna spilventiņi ir aktuāli jauniešu vidū, nav faktoloģiski pamatots ar atbilstošiem pētījumiem. Grozījumu pamatojumā minēti tikai vienpusēji dati par elektronisko cigarešu popularitātes pieaugumu, tomēr tas netiek salīdzināts ar tradicionālo cigarešu izmēģināšanas kritumu. Tāpat pēc būtības netiek analizēti dati par nikotīna spilventiņu vai karsējamās tabakas lietošanu jauniešu vidū. Ja pieaug šo jauno izstrādājumu popularitāte, tas varētu liecināt, ka jauniešu smēķēšanas eksperimentēšanas līmenis nav mainījies, bet gan notiek pāreja no tradicionālajam cigaretēm uz dažādām alternatīvām. Bet, lai šo hipotēzi apstiprinātu, jautājumā būtu jāiedziļinās un jāizpēta. Tāpat būtu jānošķir izmēģināšana no regulāras lietošanas. Diemžēl valsts neveicina un nefinansē kvalitatīvus pētījumus, kas objektīvi analizētu, vai tiešām paši nikotīna spilventiņi ir populāri jauniešu vidū Rīgā un Latvijā kopumā. Kamēr nav notikusi nopietna izpēte, tikmēr šādi apgalvojumi ir vienkāršs subjektīvs pieņēmums, kas ir balstīts uz dažiem atgadījumiem. Lielbritānijā politiskie lēmumi tiek debatēti tikai ar atsaucēm uz metodoloģiski pamatotiem augstas kvalitātes pētījumiem, tāpēc, analizējot kā piemēru šo deputātu iesniegumu, rodas pamatotas šaubas par likumu grozījumu pieņemšanas profesionalitāti un zinātniskumu!

Tāpat ir amizanti iesniegumā atkārtoti lasīt šeit neatbilstoši izmantoto saukli par bērnu aizsardzību, jo nikotīna spilventiņu tirdzniecība Latvijā bērniem ir aizliegta. Sabiedrības interese aizsargāt bērnu intereses ir pamatota. Savukārt "bērnu interešu aizsardzības" saukļa nepamatota izmantošana ir zinātniskajā literatūrā bieži minēts instruments, kā politiķi cenšas vairot savu popularitāti un gūt labumu savai politiskajai karjerai. Protams, mēs visi vēlamies, lai bērni nelietotu psihoaktīvas vielas, tomēr to nav iespējams izdarīt, neizprotot, kas konkrētās valsts vai pilsētas bērnus motivē eksperimentēt ar nelegālām vielām. Rīcībpolitikai ir jāmazina un jānovērš šo bērnu motivācija lietot šīs vielas, nevis jākalpo politiķu karjeras izaugsmei.

Šādi nevietā piesaucot bērnu aizsardzības saukli, mēs bērniem kaitējam vismaz divos pierādītos veidos, kas jau plaši ir analizēts zinātniskajos pētījumos. Pirmkārt, mēs stigmatizējam bērnus kā nespējīgus uztvert informāciju par vielu iedarbību uz savu augošo ķermeni. Mēs pieņemam, ka mūsu bērni un jaunieši nespēj veidot informētas izvēles par savu veselību un neļaujam viņiem iepazīties ar pamatotu informāciju par vielu ietekmi. Mēs noraidām komunikāciju, bet izvēlamies automātiski viņiem pateikt "Nē, tas ir aizliegts!" bez pētījumos balstīta paskaidrojuma, kāpēc tas ir aizliegts. Piemēram, ASV kādreiz skolās stingri tika aizliegta jebkāda informācija par to, kā rodas bērni, jo pieaugušie bija pieņēmuši, ka šādi varētu samazināt mazgadīgo māšu skaitu. Rezultāts bija pilnīgi pretējs politikas veidotāju iecerēm – jaunieši nezināja, kā rodas bērni, un jauno māšu skaits nevis kritās, bet pieauga.

Otrkārt, ja viela tiek kriminalizēta un aizliegta tirdzniecībā, tad tam ir divi rezultāti. Vienā gadījumā pircējs iegūst nelegālu vielu no nelegāla avota, un par tā sastāvu neviens nevar būt pārliecināts. Otrajā gadījumā parādās pārvietojuma teorija (displacement theory). Latvijā šis fenomens parādījās saistībā ar tā dēvētā spaisa lietošanu. Cilvēki izvēlējās lietot legālo sintētisko kanabinoidu, nevis dabiskos kanabinoidus. Tā kā marihuāna bija nelegāla, cilvēki lietoja potenciāli bīstamāku sintētisko alternatīvu. Protams, pēc 2016. gada jauno psihoaktīvo vielu aizlieguma cilvēki pārvietojās atpakaļ uz tradicionālajām vielām. Jāpiebilst, ka Nīderlandē, kur pilngadīgas personas marihuānu var nopirkt specializētajos veikaliņos, pieprasījums pēc sintētiskajiem kanabinoidiem tā arī neparādījās. Šo pašu fenomenu mēs, iespējams, redzam šajā jauniešu izvēlē lietot netradicionālos cigarešu produktus – likuma veidotāju rīcībpolitika nav spējusi izmainīt jauniešu vispārējo eksperimentēšanas līmeni. Un šeit būtu jānotiek sarunai par kaitējuma mazināšanu.

Ja likumprojekta grozījumu iesniedzējiem patiešām interesē bērnu tiesību aizstāvība, ieteiktu viņiem vispirms atbalstīt padziļinātu pētījumu veikšanu, lai izprastu, vai tiešām šie nikotīna spilventiņi gūst popularitāti Latvijas jauniešu vidū. Ja tas apstiprinātos, būtu jāizpēta, kas jauniešus motivē izdarīt šādu izvēli un kā to mazināt. Un tikai tad būtu jāizstrādā pierādījumos balstīti likuma grozījumi. Pasaulē jau sen ir secinājuši, ka vienkāršs vielas aizliegums nemazina pieejamību vai pieprasījumu, bet gan veikli izveido jaunu vietu deviances izpausmēm nelegālajā pasaulē. To arī spilgti parāda nikotīna spilventiņu pieejamība Latvijas bērniem un jauniešiem, lai arī to lietošana ir aizliegta personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu.