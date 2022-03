Laima Linuža: Latgali neatdosim! Neceriet!

Draudus par nostāju pret Krievijas iebrukšanu Ukrainā saņēmusi laikraksta Ludzas Zemes redakcija. Nupat kāda pierobežas iedzīvotāja zvanīja un gribēja ielikt avīzē par maksu pateicību Putinam. Zvanītāja ir latviete…

Gļēvums liek klusēt

Krievijas TV propagandas un melu jūras apsmērēti ir daudzi Ludzas novada iedzīvotāji (sociālo tīklu apmeklētāji bieži to pierāda). Vieni patiešām ir savervēti Krievijas aģenti, citi – vienkārši neinformēti cilvēki, trešie – lielvalsts imperiālisma saindēti ļautiņi. Izkristalizējies, vismaz Latgalē, ka atbalsts vai nosodījums Krievijai nav saistīts ar tautību un pat valodas prasmi. Pašvaldības līmeņa politiķi vai nu klusē, lai nezaudētu Krieviju atbalstošo elektorātu, vai arī pēc atbalsta izteikšanas Ukrainai sāk bažīties, vai nākamajās vēlēšanās tiks ievēlēti. Vai tiešām esam gatavi upurēt valsts neatkarību par vietām domē?

Naivums bija kļūda

Krievija jau sen īsteno informatīvo hibrīdkaru pret Latviju, kur galvenie informācijas avoti iedzīvotājiem ir zombētājkastes, feisbuks, youtube un tiktoks un kur pat pašu latviešu, latgaliešu sirdīs valda dalītas jūtas pret Putinu. Mēs, latgalieši, esam tik naivi… Ticam, ka lielais lācis ir labsirdīgs. Draudzējamies ar Krievijas pašvaldībām un domājam, ka Krievijas puses cilvēki neaiznesīs pieredzes apmaiņas jautrākajos brīžos dzērumā Latvijas puses izpausto vietējiem spiegiem… Toties lepnais latvietis ar Latvijas drošībniekiem nebiedrosies, jo tās visas esot muļķības… Izrādījās, ka nav gan. Par Krieviju vienmēr jādomā vēstures kontekstā. Ambīcijas un vēlme okupēt ir neatņemama paradigma.

Sods kanālus neslēgs

Un ko gan vainot, ja Latgales laukos vienīgā izklaide daudziem ir pudele un televizors. Antenas un šķīvji pagriezti propagandas leņķī. Un no 700 eiro soda neviens nebaidās. Kurš gan brauks uz Istru vai Briģiem kādu pieķert? Avīzes, nopietnu ziņu aģentūru informāciju un oficiālus avotus lasīt nav modē, jo tas prasa piepūli, nevis tikai, kā feisbukā, virsraksta izlasīšanu. Tā arī dzīvojam. Gadu gadiem.

Piliens pa pilienam un Žirinovskis un Putins Latgalē jau palikuši kā savējie. Tie esot gudri vīri, kuros vērts ieklausīties. Un Navaļņijs, protams, indēja sevi pats. Daudzu latgaliešu izslāpušajās smadzenēs salietas kārtīgas samazgas. Neinformētā vide, nabadzība un perspektīvu trūkums situāciju tikai pasliktina, toties tādi politinformatori kā jeremejevi Ludzas pusē tuvina sērkociņu neapmierinātības saspiestajai gāzei.

Mēs paši varam kļūt bēgļi

– Teljonok. Nahuj idi iz Ludzi. Za propogandu. Pidar končenij, – šādi vārdi pēc lamu pilna telefonzvana atnāca uz Ludzas Zemes žurnālista telefonu, jo dalījies feisbukā ar saturu, kas nosoda Krievijas asins izliešanu Ukrainā. Zvans uzrādīja Igaunijas numuru, taču Putina atbalstītāja profilā ieraksts – Zilupe… Aizvākties no Ludzas sociālajos tīklos žurnālistus aicina arī citi komentētāji, kas aktīvi dalās ar Ukrainai naidīgiem postiem.

Feisbuka lietotāji izsmej Ludzas novada vietējos politiķus, kas sava profila bildei uzliek Ukrainas karodziņu… Varoņi te nav varoņi.

Bet ukraiņi, kā šeit izplata baumas, veikalos zogot un vispār esot nepatīkami cilvēki, kaut kādi nabadzīgi, jo atbraucot ar vecām mašīnām. Lai braucot mājās! To no mutes mutē un no auss ausī lej vietējie ļaudis, kas nesaprot, ka par bēgļiem, pateicoties Putinam, drīzumā varam kļūt mēs visi. Tāda varbūtība Putinam ticīgajiem prātā nav ienākusi. Kam tā Latvija un Latgale vajadzīga? Tā jautā daudzi. Kurš šiem cilvēkiem var paskaidrot, ka ļoti vajadzīga?! Nezinu. To, kas 20 gadu laikā ieperināts veselā paaudzē, nav iespējams iztīrīt no smadzeņu failiem dažu mēnešu laikā.

Valentīns ar sprāgstvielām

Tikmēr pa Ludzu staigāja Valentīns ar jauno laiku svastiku Z burta veidā un kliedza, ka redakcija ir politiskās prostitūtas. Za Putina, za Staļina. Uzreiz pēc Krievijas iebrukšanas Ukrainā viņš svinēja šo notikumu. Redakcijā caur plānajām sienām dzird. Bet Valentīna bizness saistīts ar sprāgstvielām… Vai gaidīt sprādzienu?

Mums teiks, lai rakstām iesniegumus policijai. Bet kurš rakstīs 1000 iesniegumus par dalīšanos feisbukā ar Krieviju atbalstošiem postiem? Un tad jau jāraksta vēl kādi 10 000 iesniegumu par ārprātīgiem un naida runas pilniem komentāriem. Nav jēgas gaisu tricināt. Toties Krievijā par kara kritizēšanu un feikiem draud 15 gadi cietumā…

Pārdevēja gaida Putinu

Ludzāniete Olga Pavlova aizgāja uz Ludzas veikalu Maija ielā, kur tapa skaidrs, ka veikala pārdevēja gaida Krievijas atbrīvotāju armiju Ludzā. Olga uzrakstīja iesniegumu policijai. Vai tas ko dos? Kādu trauksmi celt, lai Rīga apjēdz – Latgale ir ienaidnieku ierakumos… Savējie nav savējie un otrādi. Mēs paši sev ienaidnieki. Un tas ir traģiski.

Netic te daudzi, ka Putins draud ar atomkaru. Netic, ka var nospiest nāvīgo pogu. Bet, kurš tic, piebilst – nebija Putinam cita varianta, iedzīts kaktā, rūpējas par Krievijas drošību. Atgādināšu Putina spilgtākos citātus: "mums nav vajadzīga pasaule, kurā nav Krievijas; mēs atomkara gadījumā nokļūsim kā mocekļi debesīs, bet jūs vienkārši nosprāgsiet; brīdinu, ka pasaule redzēs kaut ko līdz šim nepiedzīvotu un šausmīgu".

Caram ticīgajiem argumentus nevajag

Bet Caram ticīgajiem tie nav argumenti. Nāves, sprādzieni, iznīcinātas pilsētas Ukrainā, izrādās, esot inscenējums. Putins glābj savējos. Tikai savējie nez kādēļ Ukrainā ar asarām lūdz, lai pārstāj glābt.

Žirinovskis, Solovjovs un citi propagandisti simtiem reižu draudēja Baltijai un Latvijai. Nemitīgi tiek stāstīts, cik apspiesti Latvijā ir krievu tautības cilvēki, lai kādreiz būtu iemesls glābt… Glābt Putina izpratnē, protams, nozīmē ielauzties, okupēt, iznīcināt. Diemžēl daudzi vietējie Latgales ļaudis to nesaprot un tam netic.

Nedrīkstam sava gļēvuma, baiļu un tumsonības dēļ atdot Latgali putinistiem un kļūt par Latvijas piekto kolonnu! Nedrīkstam būt savas valsts nodevēji! Latgalieši, pacelsim galvas un sapratīsim, ka mums nav citu māju un ka mums nevajag, lai te bradā Putina asiņainais zābaks! Jā, daudziem ir aizvainojums uz Rīgu, ka te nav tik trekna dzīve. Bet šis aizvainojums nevar būt noteicošais tik nopietnā brīdī, kad Putins, fašisms un atomkarš klauvē pie durvīm.

Impērija kāro Latviju

Aicinu visus, kuri lieto sociālos tīklus, nevis sēdēt gļēvuma bedrē un uztraukties, ko par jums kāds padomās, bet intensīvi izplatīt feisbukā Krievijas armijas noziegumus – faktus un video. Atvērsim acis sev un citiem! Ja Ukraina padosies, Putins nāks uz Baltiju. Krievijas valsts propagandas kanālos tiek demonstrētas kartes, kā iespējams ieņemt ar īpašiem ieročiem Baltijas valstis. Kremļa propagandists Solovjovs nepārprotami brīdina, ka Ukraina ir tikai sākums. Augsta ranga Krievijas amatpersonas un politiķi neslēpj, ka vēlas atjaunot NATO 1997. gada robežās. Bet Latvija kļuva par NATO pilntiesīgu locekli tikai 2004. gada martā. Kādā veidā Putins realizēs savu plānu NATO ietekmes mazināšanai? Krievijai ir tikai viens veids, kā to izdarīt – ar bruņotu iebrukumu, bombardēšanu un iznīcināšanu. Un tad te līs gan latviešu, gan latgaļu, gan krievu asinis. Putins nežēlos nevienu.

Gaidu šeit NATO bāzi!

Atbalstu Latvijas Valsts prezidentu E. Levitu, kurš nāca ar iniciatīvu izveidot Latvijā pastāvīgu un nopietnu NATO militāro bāzi. Man personīgi vairs nav šaubu, ka gribu te redzēt stipru, labi bruņotu NATO struktūru ar modernu bruņojumu un spēju ātri reaģēt. Un vēlams – tuvāk Ludzai un Zilupei. Tā būs mierīgāk gulēt.

Aicinu visus Latgales iedzīvotājus, kam ļauj fiziskie spēki, aktīvi stāties Zemessardzē. Ja iebrukums te tomēr notiks, tad ar NATO spēkiem būs krietni par maz. Mums kā tautai būs jāizrāda aktīva pretošanās.

Nav laiks diskusijām

Ukrainas karā jau nogalināti un ievainoti ap diviem simtiem bērnu! Šis karš viennozīmīgi apdraud Latvijas valstiskumu un suverenitāti. Bet daudzi Latgales iedzīvotāji atklāti atļaujas paust savas domas un viedokļus, kas faktiski attaisno notiekošās slepkavības. Putins jau pielietojis ieročus, kuri pēc starptautiskām normām padara Krievijas valsti par noziedznieku. Krievija lepojas un biedē ar raķetēm, kas iznirst no okeāna, gaisā aplido šķēršļus un rada lielākus upurus nekā atombumbas, toties nepiesārņo vidi… Tā sacīt, ekoloģiskais variants bez radiācijas. Niez nagi izmēģināt vismodernākos ieročus. Kāds šādos apstākļos var būt viedokļu daudzveidīgums un plurālisms? Pasaule ir šausminošu draudu priekšā. Mēs atrodamies situācijā, kur ir tikai melns un balts.

Dievs, svētī Latviju!