'Latvijas Avīzes' izdevējs: dramatiski krīt reklāmas ieņēmumi

AS "Latvijas Mediji" ir viens no lielākajiem mediju uzņēmumiem Latvijā, nodarbinot vairāk nekā 130 darbiniekus. AS "Latvijas Mediji" izdod ne tikai lielāko dienas laikrakstu Latvijā – "Latvijas Avīzi", bet arī izdevumus "Praktiskais Latvietis", "Mājas Viesis", "Agro Tops", "Medības", "Planētas Noslēpumi", "Padoms Rokā". Atsevišķi izdevumi tiek tulkoti un eksportēti Lietuvā un Igaunijā, parādot Latvijas preses izdevēju varēšanu. 2020. gada februārī tika uzsākta žurnāla "Spīgana" izdošana, tiek turpināta portāla LA.LV un grāmatu izdevējdarbības attīstīšana. AS "Latvijas Mediji" ir uzskatāma par operatīva, objektīva un uzticama satura mājvietu.

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 AS "Latvijas Mediji", līdzīgi kā citi mediju uzņēmumi Latvijā, piedzīvo dramatisku kritumu attiecībā uz reklāmas ieņēmumiem, kas veido būtisku daļu kopējā ieņēmumu struktūrā. Jau šobrīd ir redzamas ļoti negatīvas tendences attiecībā uz mazumtirdzniecības rezultātiem, kurus ietekmē gan tirdzniecības ierobežojumi, gan patērētāju pirktspējas mazināšanās. Latvijas Preses izdevēju asociācijas apkopotā informācija prognozē miljonos mērāmu preses izdevēju ieņēmumu kritumu 2020. gadā.

AS "Latvijas Mediji" pievienojas NEPLP viedoklim par to, ka Latvijas mediju nozare ir kraha priekšā.

Satura radīšana visiem mediju uzņēmumiem rada ļoti lielu fiksēto izmaksu īpatsvaru kopējā izmaksu struktūrā, kas nekavējoties ietekmē uzņēmumu naudas plūsmu. Pavisam drīz mediju uzņēmumi nespēs apmaksāt pasta piegādes, drukas, elektrības un citus rēķinus, kā arī izmaksāt darba algas un honorārus žurnālistiem un autoriem par padarīto darbu. AS "Latvijas Mediji" jau šobrīd ir uzsākusi cīņu par izdzīvošanu, konstruktīvi un izlēmīgi samazinot izmaksas, tajā pašā laikā turpinot objektīvas un ticamas informācijas sagatavošanas un publiskošanas misiju, kura ir jāpilda katram sabiedriski nozīmīgam mediju uzņēmumam pat kara laika apstākļos.

AS "Latvijas Mediji" aicina Latvijas Republikas Ministru kabinetu un īpaši Kultūras ministriju rīkoties izlēmīgi un atbildīgi, pieņemot lēmumus attiecībā uz mediju nozares saglabāšanu, jo sekas var būt neatgriezeniskas.