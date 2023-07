Leontijs Morozs: Apkures sezona. Kuras grupas saņems energoresursu cenu kompensāciju, un kāpēc valdība pagaidām klusē?

Globalizācija, politiskie nemieri un Covid-19 pandēmija radīja izaicinājumus visā pasaulē, no kuriem viens no Eiropu visvairāk skarošajiem bija strauji pieaugošās energoresursu cenas. Kopš 2021. gada šī tendence ir ievērojami ietekmējusi mūsu ikdienas dzīvi, īpaši Latvijā, kur enerģijas cenu pieaugums ir radījis būtisku ietekmi uz mājsaimniecībām.

Līdz ar apkures sezonas tuvošanos Latvijā ir saasinājies pieprasījums pēc energoresursu cenu kompensācijām. Tas bija spēcīgi izteikts arī 2022. gada rudenī un ziemā, kad cenu kāpums bija dramatisks. Tomēr pārsteidzoši, ka, tuvojoties 2023./2024. gada apkures sezonai, valdība šķiet klusa, kas rada papildu bažas un neziņu sabiedrībā.

Lai mēģinātu saprast šo klusēšanu, šis raksts izgaismo potenciālos iemeslus, kāpēc līdz šim nav izskanējuši skaidri paziņojumi par energoresursu cenu kompensāciju politiku nākamajai apkures sezonai.

Pirmkārt, svarīgi saprast, kāpēc energoresursu cenas ir palielinājušās. Dažādi faktori, tostarp politiskie nemieri, karš Ukrainā, ekonomiskā krīze un vides izmaiņas, ir veicinājuši šo tendenci. Arvien lielāka enerģijas patēriņa pieauguma prognoze nākotnē – kopā ar pieaugošu nepastāvību resursu piegādē – ir radījusi spiedienu uz cenu paaugstināšanos. Politiskie nemieri ir viens no galvenajiem iemesliem energoresursu cenu pieaugumam. Konflikti un nemieri visā pasaulē izraisa tirdzniecības traucējumus, samazina piegādes ķēžu efektivitāti un bieži vien kļūst par iemeslu ražošanas pārtraukšanai. Šīs sekas ir īpaši jūtamas enerģētikas sektorā, jo tas ir atkarīgs no stabila un efektīva tirdzniecības tīkla.

Otrs faktors, kas ir veicinājis energoresursu cenu pieaugumu, ir Ukrainas konflikts. Šis konflikts ir izraisījis politisko un ekonomisko nestabilitāti reģionā, kurā ir svarīgi enerģētikas resursi. Tas ir radījis bažas par piegādes drošību un stabilitāti, jo īpaši attiecībā uz gāzi, kas tiek transportēta caur Ukrainu un Baltijas jūru no Krievijas uz Eiropas Savienību. Šī nestabilitāte ir radījusi spiedienu uz cenu paaugstināšanos.

Turpinot: ekonomiskā krīze ir vēl viens svarīgs faktors, kas ir ietekmējis energoresursu cenas. Pandēmijas izraisītā ekonomiskā lejupslīde ir samazinājusi ražošanas apjomus, kas savukārt ir samazinājis pieprasījumu pēc enerģijas. Taču atkopšanās laikā ekonomika atkal ir sākusi strauji augt, radot strauju pieprasījuma pieaugumu, ar ko ražošanas sektors nespēj tikt galā, radot cenu pieaugumu.

Visbeidzot, arī vides izmaiņas ir ietekmējušas energoresursu cenas. Klimata pārmaiņu dēļ pieaug enerģijas patēriņš, jo īpaši apkures un dzesēšanas jomā, bet ekstremālāki laikapstākļi var traucēt energoresursu ieguvi un piegādi.

Turklāt prognozes par arvien lielāku enerģijas patēriņa pieaugumu nākotnē – kopā ar pieaugošu nepastāvību resursu piegādē – ir radījušas vēl lielāku spiedienu uz cenu paaugstināšanos. Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras prognozēm globālais enerģijas patēriņš turpinās pieaugt, jo vērojams ekonomikas, iedzīvotāju skaita un dzīves standartu pieaugums, kas veicina enerģijas patēriņu.

Lai gan šī tendence rada izaugsmes iespējas enerģētikas uzņēmumiem, tā arī rada spiedienu uz resursu piegādi. Šis spiediens savukārt var radīt nepastāvību un cenu pieaugumu, jo uzņēmumiem ir grūtības nodrošināt pietiekami daudz resursu, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu.

Līdz šim valdība ir atbalstījusi dažādus soļus, lai mazinātu šo problēmu, piemēram, veicinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu un efektīvu enerģijas patēriņu. Tomēr šķiet, ka ar to nav bijis pietiekami, lai risinātu situāciju saistībā ar straujajām cenu svārstībām.

Sastopoties ar šo jauno realitāti, daudzi Latvijas iedzīvotāji arī šogad jautā: "Kam būs cenu kompensācijas?" Kā mūsu apkures sezonā, kad mūsu enerģijas patēriņš dramatiski palielinās, mēs varam sagaidīt taisnīgu kompensāciju?

Šķiet, Eiropas Komisija, ignorējot īpašās vajadzības un grūtības, ar kurām saskaras dalībvalstis, ir izstrādājusi priekšlikumu, kas, lai gan ir labi domāts, varētu radīt vēl lielāku ekonomisko nestabilitāti.

Avots – https://www.reuters.com/business/energy/eu-recommends-end-energy-support-2023-help-fiscal-policy-2023-05-24/.

Eiropas Komisijas ieteikums visām ES valstīm līdz šī gada beigām pārtraukt atbalsta pasākumus enerģijas cenām, lai kontrolētu valsts finanses un saglabātu atbilstību plānotajiem jaunajiem fiskālajiem noteikumiem 2024. gadā, varētu būt pārsteidzoši sašaurinošs risinājums problēmai, kas prasa daudz plašāku pieeju.

Šāds ieteikums šķiet pārsteidzoši vienaldzīgs pret sociālo un ekonomisko realitāti, ar kuru saskaras daudzas ES dalībvalstis, tai skaitā Latvija. Ņemot vērā nesenās cenu paaugstināšanās un to ietekmi uz mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, šis ieteikums, kas varētu likt šīm mājsaimniecībām cīnīties ar vēl lielākiem finansiālo grūtību posmiem, šķiet īpaši nepiemērots.

Turklāt ieteikums neatrisina patieso cenu pieauguma problēmu. Kā mēs jau esam izklāstījuši, energoresursu cenu pieaugumu ir ietekmējuši dažādi faktori, tostarp politiskais nemiers, konflikts Ukrainā, ekonomiskā krīze un vides izmaiņas. Pārtraukt atbalstīt energoresursu cenas nozīmē tikai " uzlikt plāksteri" uz plašākas problēmas, kas prasa holistisku un plaši apdomātu risinājumu.

Mēs nedrīkstam ignorēt to, ka daudzām mājsaimniecībām ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai tiktu galā ar šo pieaugošo finansiālo slogu. Līdz ar to mūsu valsts un ES finanšu politikas mērķim jābūt nevis atbalsta pasākumu pārtraukšanai, bet gan šo pasākumu pārskatīšanai un izvērtēšanai, lai nodrošinātu taisnīgu un ilgtspējīgu risinājumu enerģijas cenu krīzei.

Šāds pieprasījums no Eiropas Komisijas puses ir īpaši sāpīgs valstīm, piemēram, Latvijai, kur enerģijas cenas ir strauji pieaugušas un kur valdība nav pietiekami cīnījusies, lai sniegtu atbalstu tiem, kam tas visvairāk bija vajadzīgs. Mums ir nepieciešams, lai Eiropas Komisija saprastu un ņemtu vērā mūsu unikālo situāciju un piedāvātu mums elastību, lai risinātu šo krīzes situāciju visefektīvākajā veidā.

Pašlaik ir skaidrs, ka cenu kompensācijas tiks piešķirtas mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem. Taču arī šajā jomā ir daudz neskaidrību. Kā tiek noteikts, kura mājsaimniecība tiek uzskatīta par "zemu ienākumu"? Kā tiek nodrošināta taisnīga cenu kompensācija visiem, kas to ir pelnījuši?

Valdība it kā izteikusi vēlmi nodrošināt cenu kompensāciju šīm grupām, taču līdz šim nav sniegti konkrēti plāni vai solījumi. Turklāt jāņem vērā, ka cenu kompensācija var nebūt ilgtspējīgs risinājums, jo tā var veicināt atkarību no dārgiem energoresursiem, nevis veicināt ilgtspējīgu un ekonomisku risinājumu.

Valdības atturība izteikt skaidru nostāju par šo jautājumu ir papildus saasinājusi satraukumu sabiedrībā. Iedzīvotāji ir pelnījuši pārskatāmu un atklātu komunikāciju par šo aktuālo problēmu. Viņi gaida, ka valdība ne tikai izklāstīs savu stratēģiju, bet arī pieņems konkrētus, izmērāmus pasākumus, lai risinātu šo situāciju.

Energoresursu cenu paaugstināšanās ir pārāk svarīga problēma, lai to ignorētu vai atliktu vēlākai apspriešanai. Mājsaimniecības cieš no pastāvīgā finansiālā spiediena, un neziņa par to, kā valdība plāno risināt šo situāciju, tikai pastiprina šo spiedienu.

Piemēram, iedzīvotāji, kuri ir atkarīgi no fosilā kurināmā apkurē, ir īpaši neaizsargāti pret cenu svārstībām. Arī tie, kam nav pieejami alternatīvi apkures avoti, ir īpaši jutīgi pret šo cenu pieaugumu.

Valdībai ir jāsaprot, ka šī ir reāla problēma, kas ietekmē tūkstošiem iedzīvotāju visā Latvijā. Bez skaidras un konkrētas rīcības plāna, kas paredz efektīvus risinājumus, mēs riskējam radīt vēl lielāku nabadzības līmeni un sociālo nevienlīdzību mūsu sabiedrībā.

Ir skaidrs, ka valdībai ir jārīkojas nekavējoties, reaģējot uz Eiropas Komisijas ieteikumu pārtraukt energoresursu cenu kompensācijas. Iedzīvotāji gaida konkrētus pasākumus, kas mazinās cenu pieauguma ietekmi un palīdzēs tikt galā ar šīm grūtībām. Ir svarīgi, ka valdība ne tikai komunicē par saviem plāniem, bet arī pieņem lēmumus, kas nodrošinās reālu atbalstu un palīdzību tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs.

Tādējādi valdības klusēšana ir ne vien nesaprotama, bet arī neatbildīga. Iedzīvotāji ir pelnījuši zināt, kā valdība plāno risināt šo situāciju, un viņiem ir tiesības gaidīt, ka tiks veikti konkrēti pasākumi, lai palīdzētu tikt galā ar šīm grūtībām. Valdībai ir jāuzņemas atbildība nodrošināt risinājumu šai krīzei, pat ja tas nozīmē pretestību Eiropas Komisijas lēmumam.