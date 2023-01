Līga Plaude: Nelegālu gaisvadu radītās problēmas apsaimniekotājiem ir ikdiena

Neskatoties uz to, ka kopš 2006. gada Rīgas Vēsturiskajā centrā nav atļauta jaunu gaisa vadu ierīkošana, nekustamo īpašumu apsaimniekotāji un attīstītāji regulāri saskaras ar to radītām problēmām. Visbiežāk tās identificē brīdī, kad ēkas tiek pārņemtas apsaimniekošanā. Savukārt īpašumu attīstītājiem nelegālie gaisa vadi rada būtiskus ierobežojumus, sākot darbu pie ēku pilnas restaurācijas, kas būtu piemērots brīdis, lai no tiem arī atbrīvotos un veidotu tīrāku, drošāku un modernāku pilsētvidi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēsturiskās ēkas sliktā tehniskā stāvoklī; situāciju paspilgtina nelegālie gaisa vadi

Diemžēl kopējais vēsturisko ēku stāvoklis Rīgas centrā ir ļoti slikts – katra piektā no ēkām ir sliktā tehniskā stāvoklī. Pēc 1991. gada, kad tika uzsākts īpašumu denacionalizācijas process, daudzi centra namīpašumi kļuva par kopīpašumiem, kas ļoti sarežģīja ēku uzturēšanas, apsaimniekošanas un uzlabošanas procesus. Papildus slogu investoriem, kuri varētu būt ieinteresēti vēsturisko ēku atjaunošanā, uzliek ilgais restaurācijas projekta izstrādes un saskaņošanas process, kā arī salīdzinoši dārgākas būvniecības izmaksas, kas restaurācijas gadījumā ir vismaz par 30-40% augstākas, nekā ceļot jaunbūvi.

Salīdzinoši maz šo ēku ir renovētas ar pilnajiem ēku tehniskajiem projektiem, liela daļa izpārdotas pa atsevišķiem dzīvokļiem. Jā, īpašnieki veic sava dzīvokļa iekštelpu remontu, bet visbiežāk mājas pagrabs, koplietošanas telpas, stāvvadi un, iespējams, arī pārsegumi nav piemēroti apsekoti un atrodas neapmierinošā tehniskajā stāvoklī.

Lielākoties dažādi starp ēkām izvilktie kabeļi jeb gaisa vadi ir "kultūrvēsturiskais matojums" no desmit un vairāk gadu senas pagātnes. Par to izbūvi nav pieejama nekāda dokumentācija, tie ir nelegāli un apsaimniekotāja pienākums būtu tos identificēt. Profesionāls apsaimniekotājos tos fiksēs, veicot pirmreizējo ēkas apsekošanu vai arī vēlāk, piemēram, tīrot sniegu no jumta vai veicot remonta darbus, fasādes renovāciju. Tomēr visu atbildību nodot apsaimniekotājiem nebūtu korekti, jo vadi nereti ir ierīkoti nelegāli un uz tiem pat nav nekādu marķējumu vai citu identifikācijas zīmju. Tieši tāpēc, ka tie ir ierīkoti, pārkāpjot tiesiskās normas, esam šādā situācijā – visas iesaistītās puses zina par šo vadu eksistenci, spēj identificēt problēmas, ko tie sagādā, bet nevar ieviest reālu risinājumu, kā atbrīvoties. Turklāt šī problēma neskar tikai gaisa vadus, Rīgas centrā gana bieži sastopami arī neidentificējami zemzemes kabeļi.

Primāri – izglītot iesaistītās puses un apturēt jaunu nelegālu kabeļu ierīkošanu

Varu teikt, ka nekustamo īpašumu attīstītāji ir ieinteresēti nelegālo gaisa vadu demontāžā. Turklāt ir pazīmes, ka liela daļa no tiem kabeļiem, kas ir uz māju jumtiem, pat neko neraida. Zinu pieredzi, ka atjaunojot māju šie vadi tiek nogriezti un neviens to pat nepiefiksē. Tādēļ ir svarīgi veikt izglītojošo darbu ar namu pārvaldniekiem, ēku apsaimniekotājiem, to asociācijām, pastiprināti pievēršot uzmanību nelikumīgo gaisa vadu situācijai uz ēkām. Jāpievērš arī uzmanība, lai jaunu nelikumīgo gaisvadu izbūve neturpinātos arī šodien, kā tas notiek vēl aizvien. Piemēram, ir mājas, kuru iekšpagalmos starp namīpašuma ēku korpusiem arvien tiek veidotas jaunas gaisa kabeļu līnijas.

Svarīga arī sabiedrības izglītošana par jautājumiem, kas saistīti ar namu tehnisko stāvokli, nelegāliem risinājumiem, kas apdraud drošību, tai skaitā, nelegāliem gaisa vadiem. Apzinoties sekas, ko tie rada, nebūtu jābūt iebildumiem izvēlēties legāli ierīkotu pakalpojumu sniedzēju, kurš attiecīgi arī ir veicis visas nepieciešamās nodokļu nomaksas.

Vadu ierīkošana bez saskaņošanas un projekta jau nozīmē, ka uzņēmums ir izvairījies no vairākiem maksājumiem, pat, ja par pašu pakalpojuma sniegšanu nodokļi tiek maksāti. Protams, kabeļu un nelikumīgo gaisa vadu legalizācija un pārbūve šodien varbūt nav ēkas iedzīvotāju prioritāte, bet, jo vairāk tam pievērsīsim uzmanību, jo lielākas iespējas ir arī kaut ko mainīt.

Gaisa vadu noņemšanu no ēku fasādēm noteikti sekmēs arī pagājušā gada pirmais tiesas spriedums par to, ka gaisvadu kabeļu, uzkarsistēmu īpašniekiem ir pienākums maksāt lietošanas maksu par privātpersonām piederošu īpašumu fasāžu un jumtu izmantošanu, kā arī ir pienākums kompensēt īpašniekiem radītos zaudējumus, ja inženierkomunikācijas vai gaisvadi-atsaites bojā nekustamo īpašumu. Pirmie tiesas spriedumi paredz, ka nomas –lietošanas maksa var tikt noteikta 5% apmērā no gada īpašuma kadastrālās vērtības. Domāju, ka brīdī, kad namīpašnieki un dzīvokļu īpašnieki sapratīs, ka par ēku fasāžu, jumtu izmantošanu ir tiesības prasīt nomas maksu, ļoti ātri tiks padziļināti veikti auditi par visiem kabeļiem, vadiem, kas atrodas ēkās un tālāk tiks veiktas darbības, uzsākot sarunas par samaksas noteikšanu vai arī šo kabeļu daudz ātrāku demontāžu.

Risinājums ir iespējams sadarbojoties kopā

Papildus tomēr gribu minēt, ka ik gadu uzlabojas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniegtā kvalitāte, pieaug apsaimniekotāju atbildība un loma mājas kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošanā, uzraudzībā. Tas ir vērtējams ļoti pozitīvi un rada iespaidu, ka, sadarbojoties ar Rīgas pilsētas būvvaldi, izglītojot sabiedrību un atbalstot apsaimniekotājus, šo jautājumu ir iespējams risināt. Tomēr šobrīd apsaimniekotāju pusei nav skaidra procedūra, kā ar nelegālajiem gaisa vadiem tikt galā.

Redzu vairākus sadarbības variantus, kas palīdzētu atslogot būvvaldes darbu un atvieglot gaisa vadu apsekošanas procesu namsaimniekiem. Viens no tiem – iekļaut gaisa vadu apsekošanu ikgadējās ugunsdrošības pārbaudēs, lai varētu identificēt nelegālos gaisa vadus, vai tādus, kuri reāli vairs netiek lietoti. Tas vismaz daļēji risinātu jautājumu par resursu trūkumu, lai veiktu apsekošanas, tomēr neatbild uz jautājumu par to, kura atbildība būs pati demontāža. Vēl – ar ēkas apsaimniekotāja atzinumu, ka tajā ir demontēti nelikumīgie gaisa vadi, varētu papildināt ēkas tehnisko apsekojumu, kas nepieciešams, lai saņemtu Rīgas Domes līdzfinansējumu ēku fasāžu atrestaurēšanai, jumtu nomaiņai. Iespējams, iestādes sadarboties var arī izmantojot BIS sistēmu, veidojot uzskaiti arī par šo jautājumu un atjaunojot informāciju par gaisa vadiem konkrētos īpašumos. Ir dažādi veidi, kā varētu optimizēt procedūru, lai uzsāktu reālu rīcību nelegālo gaisa vadu demontāžai, tādā veidā arī ievērojot esošos normatīvos aktus un novēršot nelikumīgu praksi.