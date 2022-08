Linda Auziņa: Ventspils Augstskolas studenti Liepājas Universitātei: Paliksim tikai draugi

Ventspils Augstskolas (VeA) Studentu padome ir nobažījusies par Liepājas Universitātes (LiepU) ideju apvienot abas augstākās izglītības iestādes, veidojot vienu – Kurzemes Universitāti. Ventspils Augstskolas Studentu padome saredz vairākus riskus šai idejai, tādēļ šobrīd LiepU varētu piedāvāt tikai vienu "attiecību" variantu – labāk paliksim tikai draugi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jūlijā medijos LiepU aktīvi pauda savu viedokli par Kurzemes Universitātes izveidi – sasteigtu plānu, kā izvairīties no kļūšanas par filiāli kādai no lielajām Latvijas augstākās izglītības iestādēm. LiepU padome piedāvā alternatīvu priekšlikumu, kas paredz apvienot LiepU un VeA, tādējādi izveidojot Kurzemes Universitāti. Šo priekšlikumu esot plānots iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai izskatīšanai septembrī. VeA studējošie apzinās LiepU motivāciju alternatīvā priekšlikuma izveidei, taču tas nav pamatojums tam, kādēļ VeA tam būtu jāpiekrīt.

Sākotnēji piedāvājums var šķist pievilcīgs, tomēr...

Sākotnēji piedāvājums par augstskolu apvienošanu var šķist pievilcīgs – lielāks akadēmiskā personāla un studējošo skaits, plašāka atpazīstamība, tomēr veids, kā šī situācija tiek risināta, nav iedrošinošs un rada bažas par turpmāko potenciālo sadarbību.

Medijos galvenokārt bija dzirdams tikai LiepU padomes priekšsēdētāja Andra Grafa un padomes locekļu naratīvs par augstākās izglītības iestāžu apvienošanos, tomēr teiktajā ne reizi nav ticis atspoguļots LiepU studējošo vai administrācijas viedoklis, ne arī pilnvērtīgi paskaidrota VeA nostāja. VeA Studentu padome ir runājusi gan ar augstskolas rektoru, gan padomes locekļiem, kā arī ar studējošajiem, lai noskaidrotu kopējo viedokli, kā arī ir mēģinājusi noskaidrot LiepU studējošo viedokli par šo situāciju, taču diemžēl attapās pie tā, ka LiepU studējošie nemaz nezina par LiepU padomes plāniem – tikai tik, cik saņēmuši komentārus, ka uztraukumam nav pamata un studējošos tas pārāk neietekmēs.

VeA Studentu padome saskata ēnas pusi un vairākus riskus saistībā ar sasteigto apvienošanas procesu. Izveidojot plānu tik īsā laika periodā, ir grūti ticēt, ka tiek izvērtēti visi plusi un mīnusi. Alternatīvais plāns, iespējams, var atrisināt LiepU situāciju īstermiņā, taču – vai ir apsvērti faktori, kā šī rīcība ietekmētu Kurzemes reģionu ilgtermiņā un kādi ieguvumi no tā būtu arī VeA? Vai šis plāns būtiski atšķiras no līdzšinējās LiepU darbības, kura noveda pie šīs vajadzības apvienoties? Šobrīd ir apstiprināta un pieņemta VeA stratēģija 2021.–2027. gadam, kas paredz augstskolas autonomas darbības turpināšanu ar vīziju par digitāli atvērtu un pieejamu Eiropas līmeņa augstskolu, kas ir starptautiski atpazīstama un sniedz būtisku ieguldījumu tautsaimniecības un zinātnes attīstībā. Pie šāda plāna arī vēlamies palikt.

VeA – vieta, ar ko lepoties

VeA Studentu padomei tiešām ir iemesls lepoties ne vien ar kompetentu un spējīgu akadēmisko personālu, bet arī ar augstskolas administrācijas pārstāvjiem. Studējot VeA, ir iespējams just, ka studējošais augstskolā ir pirmajā vietā. Diemžēl, skatoties uz pēdējā laika notikumiem, to nav iespējams teikt par LiepU. Līdz ar to tas Studentu padomei vēl vairāk samazina motivāciju apvienoties. VeA Studentu padome uzsver, ka augstskolā komunikācija ir galvenā atslēga, ko pavisam noteikti nevēlamies zaudēt.

VeA studenti vēlas studēt savā augstskolā, kura turpina autonomo darbību, taču, ja tālākā nākotnē būtu nepieciešamas izmaiņas arī VeA darbībā, tad VeA Studentu padome saskata dažādus rīcības plānus. Kurzemes Universitātes izveide būtu apsverama tikai un vienīgi ar nosacījumu, ka tas pēc ilgām diskusijām būtu rūpīgi pārdomāts, izvērtēts un izveidots plāns ar acīmredzamiem ieguvumiem abām pusēm, kuram abpusēji piekristu gan VeA, gan LiepU. Pagaidām LiepU varam piedāvāt tikai vienu "attiecību" veidu – labāk paliksim draugi.