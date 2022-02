Linda Curika: Kā mājās ar bērniem runāt par to, kas notiek Ukrainā?

Šorīt mēs visi pamodāmies pavisam citā pasaulē. Neskatoties uz centieniem to apturēt, ir sākta neizprovocēta plaša mēroga Krievijas militārā agresija pret Ukrainu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Brokastis pirms došanās uz skolu daudzās ģimenēs bija daudz citādākas nekā ierasts. Kāds skatījās rīta ziņas, cits savus sociālos tīklus, lai saprastu, kas notiek un pats galvenais – vai mēs esam drošībā. Tas noteikti būs arī nozīmīgs temats šodien skolā.

Kā runāt ar bērniem, lieliem un maziem par to, kas notiek? Mēs zinām, ka cīņa nav tikai par teritorijām, bet arī par cilvēku prātiem. Kā pasargāt savus bērnus, lai viņi nevilšus nenonāk informācijas telpā, kuru veido agresors?

Pats svarīgākais, ko būtu nepieciešams atgādināt sev un bērniem - Latvija ir drošībā, mums nav tieša militāra apdraudējuma. Mēs esam NATO un ES dalībvalsts. Mēs esam bijuši gatavi tam, ka Krievija varētu šādi rīkoties. Mēs esam gatavi arī daudz sliktākiem scenārijiem. Mūs varētu skart bēgļu plūsma no Ukrainas, kiberuzbrukumi, dezinformācija, energoresursu izaicinājumi. Tam esam gatavi.

Nozīmīgi runāt par to, ka starptautiskā sabiedrība un jo īpaši Eiropa un NATO ir vienoti tajā, ka Krievija ir jāaptur. Krievijas un Baltkrievijas pusē nav nevienas demokrātiskas, attīstītas valsts! Starptautiskās institūcijas, ES un NATO dalībvalstis ir Ukrainas pusē un atbalstīs Ukrainu.

Kremļa kontrolētie mediji un sociālo tīklu konti izplata un turpinās izplatīt nepatiesus ziņojumus, lai grautu mūsu vienotību un veidotu sev labvēlīgu priekšstatu par karu Ukrainā: ES un NATO neesot vienoti, Baltiju neviens neaizsargāšot, Ukraina neesot īsta valsts, Ukraina esot īstais agresors, Ukraina esot nacistu valsts, Baltijas valstis netikšot aizsargātas.

Šis ir brīdis, kad paskatīties, kuros sociālajos tīklos bērni ikdienā iegūst informāciju un kam viņi seko. Krievija militāras agresijas periodos vienmēr pieslēdz viltus kontus, propagandas blogerus un jo īpaši mērķē savas ziņas uz jaunākām auditorijām. Jābūt gataviem, ka šajās dienās TikTokā parādīsies prokremliski konti, kas izplatīs Kremļa ziņojumus. Jāaicina sekot uzticamiem avotiem – Latvijas lielākajiem ziņu medijiem, starptautiskajiem medijiem (BBC, CNN, Reuters) un tad, ja tiek patērēta informācija krievu valodā – NEXTA, Meduza. Tie ir tikai daži no piemēriem. Svarīgi ir pēc iespējas palīdzēt izplatīties patiesībai par to, ko dara Krievija. Šis ir brīdis, kad klikšķināt, "laikot" un "šērot" informāciju, kas palīdz pasaulei saprast, ka Krievija ir agresors.

Cilvēki vairāk tic dezinformācijai, ko jau kaut kur ir redzējuši un kas atkārtojas, nāk no it kā "uzticamiem avotiem" (piemēram, blogeri, kas agrāk runāja par skaistumu pēkšņi sāk stāstīt par politiku) un kurai jau ir daudz skatījumu. Un pats svarīgākais – aizpilda informācijas vakuumu, tādēļ mēs nedrīkstam nerunāt par to, kas notiek. Pie bērniem un pie jauniešiem, kas patērē sociālos tīklus, šī informācija nonāks, lai kā gribētos par to nerunāt vai viņus pasargāt.

Daudzi no mums šodienu un turpmākās dienas pavadīs, lasot katru ziņu krikumu ar cerību, ka tādā veidā var palīdzēt. Tomēr panikas uzturēšana nav labākais, ko izdarīt. Ja vēlamies palīdzēt un "kaut ko darīt", šis ir brīdis, kad sākt sekot mūsu pašu nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas ar palīdzību bēgļiem ("Gribu palīdzēt bēgļiem"). Var atbalstīt Ukrainas nevalstiskās organizācijas un medijus ("United Help Ukraine", "Voices of Children").

Un visbeidzot – šis ir brīdis, kad samīļot savus bērnus, arī spurainos pusaudžus. Lai kā justos mēs, svarīgākais ir likt justies droši viņiem. Pateikt, ka esam kopā, ka parūpēsimies par viņiem. Pateikt, ka mums kā pieaugušajiem ir plāns, kā rīkoties. Mēs zinātu, ko darīt, ja būtu plūdi vai vētra. Un mēs zinām, ka Latvija ir drošībā un pat ja notiek neiedomājamais un kļūstam apdraudēti – būsim gatavi cīnīties par mūsu valsts neatkarību.