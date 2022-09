Linda-Zaikovska Daukste, Aleksandrs Krēgers: Metaverss paver jaunas iespējas Latvijas uzņēmumiem nopelnīt

Pirms dažiem gadu desmitiem vairums uzņēmumu apšaubīja, vai tiešsaistes klātbūtne tiešām ir nepieciešama. Šodien ikviens uzņēmums tādā vai citādā veidā izmanto tiešsaistes tehnoloģijas. Pandēmija ir ievērojami paātrinājusi šo digitālo transformāciju, padarot attālināto darbu, distances pakalpojumus, iepirkšanos tiešsaistē un robotizētus sīkrīkus par normu miljardiem cilvēku. Tagad arvien vairāk dzirdam par nākamo, lielo transformāciju, jauno tiešsaistes tehnoloģiju posmu – metaversu. Kas tas ir un kā Latvijas uzņēmumi var tam sagatavoties?

Metaverss izraisījis globālu ažiotāžu

Kad 2021. gada rudenī Facebook tika pārdēvēts par Meta, visa pasaule sāka runāt par metaversa attīstību. Taču 2022. gada pavasarī ažiotāža mazinājās, jo pasaules uzmanību no tā novērsa karš un globālā enerģētikas krīze. Protams, vēl ir pāragri runāt par pilnvērtīgu metaversu, taču šī pieeja jau tiek aktīvi izmantota un nākamajā desmitgadē noteikti radīs jaunu pasauli.

Metaverss ir savstarpēji saistīta, kolektīva virtuālā telpa ar digitāli uzlabotu apkārtējo vidi, kurā izmanto virtuālo realitāti (VR) un paplašināto realitāti (AR), lai nodrošinātu patērētājiem dažādas, aizraujošas lietotāju pieredzes. Metaversam jābūt neatkarīgam no ierīcēm, un tas nedrīkst piederēt vienam piegādātājam, veidojot neatkarīgu virtuālo ekonomiku, ko nodrošina kriptovalūtas un neaizstājamie blokķēžu žetoni (Non-Fungible Tokens-NFT).

Saskaņā ar "Citibank" ekspertu prognozēm, metaverss kļūs par nākamo interneta iterāciju jeb Web 3.0. Šāds "atvērtais metaverss" būtu sabiedrības pārvaldīts un tai piederošs, sadarbošanās spējīgs un brīvs. Lietotājiem būs iespēja piekļūt daudziem izmantošanas veidiem, tostarp tirdzniecībai, mākslai, plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, veselības aprūpei un sociālajai sadarbībai. Metaversā lietotāju pieredze (user experience – UX) būs pieejama, izmantojot personālos datorus, spēļu konsoles, viedtālruņus, VR un AR ierīces. Izmantojot šo plašo definīciju, līdz 2030. gadam metaversa kopējais sasniedzamais tirgus varētu būt no 8 līdz 13 triljoniem ASV dolāru, un kopējais metaversa lietotāju skaits varētu būt aptuveni 5 miljardi cilvēku.

Patērētāji aizvien vairāk izbauda un pieprasa pieredzi metaversā

Miljoniem cilvēku jau šodien izmanto metaversu. Neskatoties uz to, ka tiek pārdotas 30 miljoni VR ierīces, šobrīd vispopulārākie metaversa priekšteči ir tiešsaistes spēļu pasaules, piemēram, Fortnite, Roblox, Minecraft u. c.

Fortnite ir tiešsaistes kaujas spēle digitālajā pasaulē, kurā pieejamas dažādas lietotāju pieredzes. 2020. gadā, Covid-19 "lokdauna" laikā, Trevisa Skota Fortnite koncertu apmeklēja 27,7 miljoni unikālu apmeklētāju – daudz vairāk, nekā spēj uzņemt tipiska koncerta norises vieta. Par 5–10 minūšu ilgiem digitālajiem koncertiem, Skots iekasēja no Fortnite aptuveni 20 miljonus ASV dolāru.

Cits piemērs ir Roblox – viena no veiksmīgākajam platformām metaversa pasaulē. Platforma tika dibināta 2004. gadā, un tagad tai ikdienā ir 47 miljoni aktīvi lietotāji visā pasaulē un 9,5 miljoni izstrādātāju, kuri veido lietotāju radītās pasaules un spēles Roblox platformā.

Sandbox ir lielākā nekustamo īpašumu virtuālā pasaule – 2021. gadā ar virtuālo zemi tika veikti 65 000 darījumu par kopējo summu 350 miljoni ASV dolāru. Tai pašā gadā Decentraland kļuva par otro lielāko lietotājiem piederošo virtuālo pasauli, kas bāzēta uz Ethereum kriptovalūtu, ar 21 000 nekustamā īpašuma darījumiem 110 miljonu ASV dolāru vērtībā, palielinot virtuālā nekustamā īpašuma cenas par 700 % gada laikā. Dārgākais nekustamā īpašuma gabals Decentraland bija Fashion Street Estate, kas tika pārdots par 2,42 miljoniem ASV dolāru. Globāli uzņēmumi, tostarp PwC, JP Morgan, HSBC un Samsung, jau ir iegādājušies virtuālās zemes īpašumus, kurus tie plāno attīstīt dažādiem mērķiem.

No 1004 patērētājiem, kurus 2022. gadā aptaujāja PwC, 40–65 % no metaversa sagaida šādas lietotāju pieredzes: iespēju virtuāli iepazīt jaunas vietas, mijiedarboties ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, sadarboties ar klientu apkalpošanas aģentiem, mijiedarboties ar pazīstamiem zīmoliem, apmeklēt kursus/apmācības, spēlēt videospēles, iesaistīties izklaides pasākumos, atklāt jaunus zīmolus, izpētīt darba iespējas, sadarboties ar darba kolēģiem, pirkt un pārdot fiziskus produktus, radīt saturu, pirkt un pārdot digitālus produktus, izmantot digitālo maku un iepazīties ar jauniem cilvēkiem.

Vēl viena lietotāju pieredze no metaversa ir digitālās mākslas neaizstājamo blokķēžu žetoni (NFT), kuru pārdošanas apjoms 2021. gadā sasniedza 25 miljardus ASV dolāru. Tomēr jāuzdod jautājums, cik tradicionālā ekonomika tam ir gatava?

NFT mākslas darbs ar nosaukumu "Everydays: the First 5000 Days", ko radīja mākslinieks Beeple, 2021. gadā uzstādīja digitālās mākslas pārdošanas rekordu, jo mākslas darbs tika pārdots Christie's izsolē par 69 miljoniem ASV dolāru.

2021. gadā arī Latvijas programmētājs Iļja Borisovs kļuva par vienu no slavenākajiem ģeneratīvajiem māksliniekiem pasaulē un pārdeva 3 557 NFT gleznas par 8,7 miljoniem eiro, taču šobrīd viņš nespēj pat samaksāt savus komunālos maksājumus. Sešus mēnešus Borisova bankas kontu ir arestējusi Latvijas policija, un viņam draud līdz pat 12 gadiem cietumā, jo valsts ierēdņi tik lielus ienākumus nevar izskaidrot citādi, kā vien nosaucot tos par "naudas atmazgāšanu lielā apmērā".

Kriptomākslinieki, kā arī kriptovalūtu investori, var radīt milzīgu bagātību dažu mēnešu laikā, taču izskatās, ka jauno tehnoloģiju iespējas ir pārāk revolucionāras tradicionālās ekonomikas iestādēm. Integrācija ar tradicionālajām finanšu iestādēm ir būtisks jautājums metaversa attīstībā. Bez šīs integrācijas pirmie metaversa pionieri ir ārpus likuma. Diemžēl nodokļu un banku dienestiem trūkst kompetences, pieredzes un regulējuma, lai strādātu ar kriptonaudu.

ASV uzņēmumu vadītāji jau gatavojas metaversam

Gartner paredz, ka līdz 2026. gadam 25 % cilvēku vismaz vienu stundu dienā pavadīs darbā ar metaversu iepirkšanās, izglītības, sociālo mediju un/vai izklaides nolūkos. Saskaņā ar McKinsey prognozi līdz 2030. gadam metaversa vērtība var sasniegt līdz 5 triljoniem ASV dolāru.

"Accenture" ziņojums "Tehnoloģiju vīzija 2022: Satiekamies metaversā" liecina, ka 98 % vadītāju uzskata, ka nepārtraukta tehnoloģiju attīstība kļūst svarīgāka, nekā ekonomiskās, politiskās vai sociālās tendences, lai noteiktu organizācijas ilgtermiņa stratēģijas. 71 % vadītāju apgalvo, ka metaversam būs pozitīva ietekme uz viņu organizācijām, un 42 % uzskata, ka tai būs izrāviena vai pilnas transformācijas efekts.

Metaversa tehnoloģijas jau ir pieejamas un tiek izmantotas. 2018. gadā Ķīnas ziņu aģentūra "Xinhua" ir atklājusi virtuālu ziņu redakciju ar mākslīgā intelekta ziņu vadītāju, kas var 24 stundas diennaktī sniegt auditorijai aktuālākās ziņas.

PwC pētījumā "2022 US Metaverse Survey", kurā piedalījās vairāk nekā 1000 ASV uzņēmumu vadītāju, 50 % no tiem metaversu dēvē par aizraujošu, un 66 % uzņēmumu vadītāju ziņo, ka ir spēruši soli tālāk eksperimentēšanā ar metaversu, veidojot koncepcijas pierādījumus, testējot izmantošanas gadījumus un pat gūstot ieņēmumus no metaversa. 82 % vadītāju sagaida, ka trīs gadu laikā metaverss kļūs par daļu no viņu uzņēmējdarbības aktivitātēm.

Saskaņā ar PwC pētījumu arvien vairāk uzņēmumu nodarbina talantīgus darbiniekus, kas koncentrējas uz metaversa lietotāju pieredzes izveidi un digitālajiem aktīviem, kā arī investē ar metaversu saistītās tehnoloģijās. Gandrīz puse respondentu uzskata, ka pieņemt darbā cilvēkus ar metaversa prasmēm ir galvenā prioritāte, lai izmantotu gaidāmās metaversa priekšrocības. 41 % respondentu par prioritāti uzskata investīcijas attiecīgajās tehnoloģijās, 40 % ir gatavi veikt pētījumus ar klientiem, lai definētu iespējamos izmantošanas gadījumus, un 39 % paaugstina darbinieku kvalifikāciju jauno tehnoloģiju jomā.

Lai izmantotu metaversa iespējas, ir jāmaina domāšana

Gaidāmajā metaversā dizains būs galvenais lietotāju pieredzes radīšanas rīks. Uzņēmējiem jāsāk to attīstīt jau šodien, lai sagatavotu savu uzņēmumu progresīvai nākotnei.

1. Attīstiet tehnoloģiskās kompetences

Uzlabojiet uzņēmuma tehnoloģisko kompetenci, papildinot komandu ar IT un metaversa ekspertiem vai konsultantiem. Izmēģiniet metaversu paši, iepazīstieties ar jaunajām tehnoloģijām, prognozējiet metaversa ietekmi uz Jūsu uzņēmumu un izstrādājiet atbilstošāko digitālo stratēģiju.

2. Izaiciniet sava uzņēmuma iekšējo kultūru

Izaicinoša iekšējā kultūra ļauj uzņēmumam būt elastīgam un pielāgoties jebkurām jaunām tehnoloģiju un klientu tendencēm. Šādas uzņēmuma kultūras mērķis ir pastāvīgi uzlabot klientu pieredzi, pārceļot to jaunā līmenī un piedāvājot jaunus risinājumus, kuri ir daudz patīkamāki, nekā jebkura cita, tirgū esoša alternatīva.

3. Esiet atvērti mainīgajām klientu vēlmēm

Lai būtu gatavi pielāgoties, ir svarīgi pastāvīgi uzraudzīt un konstatēt jebkādas izmaiņas klientu digitālajā uzvedībā un nodrošināt tehnoloģiskos resursus, lai ātri un efektīvi pielāgotos. Uzturot modrību attiecībā uz pieaugošajām klientu vajadzībām un to izmaiņām, uzņēmumiem jāspēj iepriekš sagatavoties un savlaicīgi reaģēt, tādējādi paplašinot digitālo risinājumu uz jaunām platformām klientiem patīkamā veidā.

4. Pārliecinieties, ka esošā pieredze ir lieliska

Tiecoties pēc izcilām konkurences priekšrocībām, dažkārt uzņēmumi ļoti koncentrējas uz gaidāmajām digitālajām tendencēm, nepievēršot uzmanību esošajiem pakalpojumiem. Pārliecinieties, ka Jūsu esošie digitālie risinājumi ir labi pārdomāti un izpildīti, lai pasargātu lietotājus no neapmierinātības. Bieži vien pirms inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas nepieciešams liels ieguldījums, lai uzlabotu pašreizējo klientu pieredzi.

5. Izaiciniet uzņēmuma mantojumu

Bieži vien mūsu ieradumi, mūsu novecojušais domāšanas veids neļauj mums saskatīt jaunas iespējas. Ir lietderīgi praktizēt uz pieredzi balstītu domāšanu visā uzņēmumā un uzdrošināties izaicināt novecojušu uzņēmuma mantojumu. Izvairīšanās no mantotā domu virziena ļaus Jūsu komandai organiskā veidā kļūt vairāk orientētai uz klientiem un pēc iespējas vairāk sagatavos Jūsu komandu pieprasītu digitālo inovāciju ieviešanai.

Secinājumi

Visas nozares šobrīd piedzīvo digitālo transformāciju. Digitālie pakalpojumi veido patērētāju vajadzības un uzvedību, izmantojot digitālos kanālus. Šāda digitalizācija ir radījusi jaunu paradigmu, kurā emocijas un pieredze dominē ekonomiskajās attiecībās. Patērētāji ir pārslogoti ar informāciju un izsalkuši pēc saistošas pieredzes.

Lai arī "UXDA" specifika ir padziļināti izpētīt un nodrošināt patīkamu klienta pieredzi un ērtības digitālo finanšu produktu pasaulē, mēs varam apgalvot, ka arī metaversā šie labas pieredzes gūšanas principi būs vitāli svarīgi, lai uzņēmums spētu attīstīties.

Digitālajā ekonomikā cilvēki ne tikai pērk un pārdod produktus, pakalpojumus vai funkcijas, bet viņi arī novērtē pieredzi un emocijas, kas ir to pamatā. Metaversā šī paradigma kļūs par galveno. Cilvēki jau šobrīd maksā lielas summas par nemateriāliem priekšmetiem, kas piešķir īpašu nozīmi un piedāvā atbilstošu pieredzi.

Saskaņā ar "Dimension Data" pētījumu 84 % uzņēmumu ir palielinājuši savus ieņēmumus, izmantojot uz klientu orientētu pieeju. McKinsey pētījums liecina, ka līderi, kas orientējas uz klientu pieredzi, palielina uzņēmuma ieņēmumus par 10–15 %, nodrošina augstākus klientu apmierinātības rādītājus, samazina pakalpojumu izmaksas par 10–20 % un palielina darbinieku apmierinātību.

Lai sagatavotos metaversam, uzņēmumiem ne tikai jāalgo jauni talanti un jāievieš jaunas tehnoloģijas, bet, galvenokārt, jāveido uz pieredzi orientēts domāšanas veids, lai jaunajā vidē apkalpotu jaunās paaudzes patērētājus.