Lins Pečūra: Pandēmijas seku neredzamā puse – uzņēmumi masveidā pārvietojas no viena mākoņa uz vairākiem

Jau vairāk nekā gadu dzīvojam jaunajā pandēmijas realitātē un izjūtam tās sekas, kas ir aktualizējušas arī ārkārtīgi jutīgos kiberdrošības jautājumus un uzņēmumu digitalizācijas paātrināšanos. Viena no jaunajām tendencēm uzņēmumu vidū ir vairāku mākoņu platformu izvēle.

To apliecina nesenie pētījumi: TechRepublic aptauja rāda, ka 81 procents respondentu jau izmanto vairākus mākoņus vienlaikus vai plāno to īstenot nākamo 12 mēnešu laikā. Kādi ir šīs vairāku mākoņu stratēģijas iemesli un kāpēc tā kļūst aktuālāka?

Saskaņā ar aptaujas datiem 40% respondentu uzskata, ka pandēmija ir ievērojami paātrinājusi biznesa digitalizācijas un mākoņdatošanas attīstības plānus. Lai gan uzņēmumi saskaras ar dažādām problēmām, tendence izvēlēties vairākas mākoņu platformas vienas vietā ir diezgan izteikta. Kā ieguvumus respondenti min iespēju būt nepiesaistītiem vienam pakalpojumu sniedzējam (74%), konkurētspējīgu cenu piedāvājumu (58%) un noturību pret dīkstāvēm (49%).

Vairākas mākoņu platformas – nākamais solis digitalizācijā

Fakts, ka uzņēmumi patlaban mēdz izvēlēties vairāk nekā vienu mākoņa platformu, ir loģisks nākamais solis digitalizācijā. Šo izvēli nosaka daudzi faktori, no kuriem viens no svarīgākajiem ir ekonomiskais. Taču tikpat būtiski ir pievērst uzmanību citiem aspektiem, piemēram, darbības nepārtrauktībai un IT sistēmu efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai. Tādējādi mūsdienās arvien populārākā daudzu mākoņu stratēģija var palīdzēt situācijās, kad, teiksim, viens mākoņa nodrošinātājs ir saskāries ar problēmām, bet otra datu centri darbojas nevainojami. Taču izvērtējums nav jāskata tikai globālo mākoņpakalpojumu sniedzēju kontekstā. Iespējama kombinācija starp vietējo un globālo pakalpojumu sniedzēju. Vēl viens aspekts ir tiesisko regulējumu ievērošana, izmantojot attiecīgi sertificētus mākoņpakalpojumu sniedzēju datu centrus. Tāpēc organizācijām var būt vieglāk ievērot likumdošanas prasības, izmantojot dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.

Latvijas uzņēmumiem pastāv laba iespēja kārtīgi apsvērt savu mākoņu stratēģiju. Atkarībā no uzņēmumu darbības un internacionalizācijas vairāku mākoņu sniegtās priekšrocības var būt loģisks nākamais solis. Ieguvumi ir, piemēram, regulatīvā daudzveidība, mākoņu nodrošinātāju ģeogrāfiskais sadalījums un spēja samazināt ar IT pakalpojumu dīkstāvi saistītos riskus. Tomēr ir jāņem vērā arī šāda risinājuma sarežģītība, jo tas noteikti nebūs vienlīdz pieņemams visiem uzņēmumiem. Tādējādi vienmēr ir jāizvērtē priekšrocības un trūkumi.

Kur beidzas ieguvumi un sākas izaicinājumi?

Kā liecina TechRepublic aptauja, neraugoties uz daudzajām būtiskajām priekšrocībām, respondenti izceļ arī izaicinājumus. Vienu no galvenajiem atzīmēja pat 74 procenti respondentu – tā ir vairāku mākoņu stratēģijas ieviešanas sarežģītība. Tas ir īpaši aktuāli, ja uzņēmumi paši mēģina atlasīt un pārvaldīt vairāk nekā dažus mākoņus.

Ja aplūkojam divu lielāko globālo mākoņpakalpojumu sniedzēju – es domāju Microsoft Azure un AWS – tad abas mākoņu platformas tehniski ir diezgan līdzīgas. Kā izvēlēties vienu vai otru? Tas ir diezgan grūts jautājums, un nav viennozīmīgas atbildes. Lai novērtētu katra mākoņpakalpojumu sniedzēja priekšrocības, iesaku sākt ar esošās pieredzes izvērtēšanu un investīciju nepieciešamības novērtējumu ekspertīzes veikšanai.

Arī automatizācija, integrācija ar izmantotajiem IT risinājumu rīkiem var atvieglot migrācijas un izvietošanas darbu. Visbeidzot, svarīgi ir arī jau minētie ekonomiskie aprēķini, kas ļaus jums izlemt, kurš mākoņpakalpojumu sniedzējs būtu labākais risinājums jūsu konkrētajā gadījumā. Tieši šī iemesla dēļ uzņēmumiem vislabāk var palīdzēt mākoņu eksperti, kuri ne tikai piemeklēs labākās mākoņu platformas konkrētam uzņēmumam, bet arī palīdzēs novērtēt visus pārējos minētos aspektus.