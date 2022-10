Lita Marnauza: Valsts pārvalde ceļā uz labākiem rezultātiem, mainot domāšanu

Valsts pārvaldes darba rezultāti ietekmē visu sabiedrību, un nav šaubu, ka apmierināts iedzīvotājs ir augstākā prioritāte, tomēr sabiedrības prasības aug un iedzīvotājiem sniegto risinājumu kvalitātei vajadzētu sekot tām līdzi. Lai valsts pārvalde varētu izpildīt savu misiju un sasniegt nospraustos rezultātus mūsdienu digitālajā, pastāvīgi mainīgajā vidē, ir nepieciešama krasi atšķirīga pieeja un domāšanas veids.

Mūsu dzīves ritms, tāpat kā likumdošana, dažādu globālu un ģeopolitisku apstākļu ietekmē strauji mainās, tāpēc ir jāmaina ierastā pieeja IT risinājumu ieviešanai valsts sektorā. Lai apmierinātu iedzīvotāju un vietējo uzņēmumu gaidas, valsts sektoram jākoncentrējas uz trim principiem – bieži un laicīgi piegādāt vērtību pakalpojumu saņēmējam, darba plūsmas optimizēšanu no risinājuma izstrādes sākuma līdz noslēgumam, kā arī kvalitātes noteikšanu ar ātru atgriezenisko saiti.

"Agile" pieeja fokusējas uz rezultātiem, nevis striktu plānu ievērošanu

Viens no lielākajiem "agile" pieejas ieguvumiem ir spēja ātrāk atrast un īstenot visefektīvāko risinājumu un pielāgoties, mainoties apstākļiem. Valsts iestādēs ierastā pieeja darbam bieži vien ietver mēnešiem ilgu plānošanu, kam seko tikpat ilgs dokumentācijas apstrādes periods, un tikai pēc tam var sākties īstais izstrādes process. Iespējams, agrāk šāda pieeja patiešām nesa rezultātus, tomēr mūsdienu nenoteiktajā un pastāvīgi mainīgajā vidē nereti izrādās, ka plānošanas procesā daudz kas ir mainījies, un tas nozīmē, ka ilgi izstrādātais plāns vairs nav precīzs vai noderīgs, un liela daļa darba ir bijusi veltīga – dažkārt pat viss darbs ir bijis veltīgs! Vienkāršs veids, kā no tā izvairīties, ir sadalīt gan plānošanu, gan izpildi īsākos laikposmos. Tas ļauj sasniegt trīs mērķus. Pirmkārt, vērtību padarītajam darbam var iegūt nekavējoties, neatliekot novērtēšanu uz vēlāku laiku, bet novērtēt padarīto pa posmiem pakāpeniski. Otrkārt, risinājumu pareizību un efektivitāti var novērtēt ātrāk, izmantojot dažādus atgriezeniskās saites mehānismus. Un, treškārt, pie iepriekš neparedzētas apstākļu maiņas, komanda var iesaistīties ātrāk un turpināt efektīvi darīt lietas citādi.

Valsts sektora iestādēm ir sena IT projektu pārvaldības vēsture ar nulles riska pieeju, cenšoties ierobežot jebkādu kļūdu iespējamību, jau pašā sākumā nosakot visus turpmākos soļus un kontrolējot, lai sākotnēji nospraustie plāni tiktu precīzi ievēroti. Taču jaunā "agile" pieeja ir balstīta uz pavisam citu domāšanas veidu, un tās mērķis ir mainīt situāciju uz labo pusi. Tomēr tai ir savi riski un izaicinājumi gan valsts sektora personālam, gan izstrādātājiem. Viens no lielākajiem paredz iesaistītajām pusēm iemācīties sadalīt, noteikt prioritātes un izvērtēt darbus, kā arī nepieciešamības gadījumā uzdrīkstēties pateikt "nē". Šis ir patiesi atšķirīgs domāšanas veids.

Ir vēl kāds, ne tik tiešs apsvērums, kāpēc valsts pārvaldē būtu jāievieš "agile" pieeja, – IT talantu noturēšana. Latvijā mums ir augsti kvalificētu talantu bāze, kas ir gatava iesaistīties iedvesmojošos digitālās transformācijas projektos, sniegt ieguldījumu valsts iestāžu attīstībā un palīdzēt dažādus valsts pakalpojumus padarīt pieejamākus un modernākus. Viens no galvenajiem talantu bāzes dzinuļiem ir strādāt pie iniciatīvām, kas ir patiesi nozīmīgas un rada pārmaiņas. Tāpēc ir svarīgi izveidot tādu sadarbības modeli, kurā IT profesionāļi redz sava darba augļus. Pakāpeniska šāda modeļa īstenošana to ļauj panākt pat lielos valsts pārvaldes projektos. Tradicionālā pieeja IT projektu vadībā var izrādīties pārāk smagnēja un lēna. Ja vien valsts sektors nemainīs savu pieeju digitālo risinājumu izstrādē un ieviešanā, jaunie IT talanti dos priekšroku mūsdienīgākai darba videi un izmantos iespēju strādāt citur, jo viņiem jau šobrīd ir "agile" domāšanas veids. Taču, ja valsts pārvaldes iniciatīvas spēs nodrošināt dinamisku un gandarījumu sniedzošu darba vidi, būs iespējams piesaistīt vairāk talantu, tie izvēlēsies palikt un savu karjeru turpināt šeit. Arī šādai pieejai ir nepieciešama domāšanas veida maiņa – tāda, kas uz šo jautājumu raugās no ilgtermiņa perspektīvas.

Vērtības noteikšana, darba plūsmas nodrošināšana un kvalitātes principi ir valsts pārvaldes panākumu atslēga

Pakalpojumu saņēmēji ir vislabākais avots, pēc kura atgriezeniskās saites var noteikt valsts pārvaldes izstrādāto risinājumu efektivitāti, tomēr šis potenciāls pašlaik vēl nav pietiekami izmantots. Valsts pārvaldē sastādot dažādu risinājumu ieviešanas plānus, mērķis vienmēr ir nodrošināt pakalpojumu saņēmējiem risinājumu, kas atbilst viņu vēlmēm un vajadzībām. Aiz tā visa ir redzams pozitīvs nodoms. Tomēr diezgan bieži rezultāts rada neapmierinātību un sistēmu "brāķus". Kāpēc? Atgriezeniskās saites, eksperimentu vai pilotprojektu trūkums izstrādes procesā neļauj risinājumiem pielāgoties un attīstīties aktuālajā laikā. Sekojot stingrai dokumentācijai, bez iespējas pārbaudīt plānus pirms tos oficiāli ieviešam kā gatavus risinājumus, veidojas augsne sistēmas kļūdām un pakalpojumu saņēmēju neapmierinātībai.

"Agile" pasaule piedāvā virkni metožu un rīku, kas bieži var radīt neskaidrības, kas no tā visa tiešām izmantojams valsts pārvaldes darbībā. Vēl sliktāk, bieži vien cilvēki uzskata, ka kāda konkrēta sistēma vai metode izrādīsies šķietami maģisks problēmas risinājums, tomēr mūsu pieredze liecina, ka šāda pieeja nedos vēlamos rezultātus. Tā vietā mēs iesakām izmantot holistisku, konkrētai metodei nepiesaistītu pieeju darbam. Šīs pieejas pamatā ir trīs pamatprincipi:

Bieži un laicīgi piegādāt vērtību. Piemēram, sadalīt risinājuma izstrādes plānus mazākos posmos, kur sadarbībā ar risinājuma potenciālajiem lietotājiem iespējams noteikt katra posma vērtību un to piegādāt klientam savlaicīgi. Darba plūsmas optimizācija no risinājuma izstrādes sākuma stadijas līdz noslēgumam. Proti, "agile" nav domāts tikai raitākai darbu paveikšanai, bet arī spējai ātri reaģēt neparedzamos apstākļos. Tādā veidā mazinot risku, ka gala risinājums vairs nebūs aktuāls vai būs radīts "brāķis". Noteikt darba kvalitāti ar ātru atgriezenisko saiti. Izmantot eksperimentēšanas un pilotprojektu iespējas, lai noskaidrotu, kas darbojas un kas ne, attiecīgi pielāgojot savus plānus tālākai risinājuma izstrādei.

Kopā šie principi atspoguļo pragmatisku pieeju darbam. Piemērojot šos principus, ir potenciāls pārveidot organizāciju un nodrošināt veselīgu augsni darbinieku profesionālai izaugsmei.

Mūsdienīgi darba veidi valsts pārvaldē ir iespējami, redzami pirmie mēģinājumi

Valsts sektorā jau šobrīd ir vairāki lieliski piemēri, kā iespējams strādāt mūsdienīgi. Patlaban, mēs, "Emergn Latvia", kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) strādājot pie vairāku IT sistēmu ieviešanas, cenšamies nostiprināt prioritāšu noteikšanas kultūru – tas nav viegli, bet ir izdarāms. Piemēram, Covid-19 pandēmija no mums pieprasīja ļoti ātrus IT risinājumus. Prioritāšu noteikšana, kā arī un agrīna un bieža vērtības nodrošināšana palīdzēja mums gūt panākumus. Esam veiksmīgi izveidojuši tādus mehānismus, kas mums ļauj savlaicīgi un bieži sniegt vērtību, risinājums tiek piegādāts ātri un efektīvi, un, pateicoties pastāvīgai atgriezeniskajai saitei, tas ir kvalitatīvs.

Bez praktiskas pieredzes, tikai teorētiski apgūtas zināšanas var radīt pat negatīvu efektu, tāpēc "agile" pieejas ietvaros liela daļa mācīšanās notiek procesa laikā un uzdrīkstoties eksperimentēt. Tas ir arī "Emergn Latvia" uzstādījums darbā ar sadarbības partneriem – izvērtēt un sniegt katram viņu darba videi un specifikai atbilstošāko veidu, kā iekļaut mācības darba vidē, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. Darbā ar VID šī pieeja ir atmaksājusies, jo mēs redzam, kas darbojas, kas nedarbojas un kam nav potenciāls nākotnē. Mēs turpinām uzsvērt, ka cilvēkiem nav iemesla tērēt laiku (un naudu!) plānošanai un īstenošanai, ja rezultāts pēcāk nonāk "miskastē".

Valsts pārvaldes iestādes "agile" pieeju savā ikdienas darbā var sākt ieviest pamazām, vispirms cenšoties adaptēt prioritāšu noteikšanas kultūru, kļūt elastīgākiem un pielāgot darba metodes, pasperot soli nostāk no ierastās nulle risku stratēģijas. Tas būtu lielisks sākums, un mūsu līdzšinējā pieredze liecina, ka šāda pieeja darbojas labi.