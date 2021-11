Līva Pērkone: Izaugsme un ilgtspēja – vienas monētas divas puses

Ilgtspēja šobrīd ir "karstākais" temats uzņēmējdarbībā. Tajā pašā laikā katrs ar šo jēdzienu domā kaut ko savu, un liela daļa uzņēmumu vēl tikai cenšas izprast, kā to īstenot dzīvē un ieviest savos biznesa procesos. Ja vienas ceļa kartes nav, kas varētu būt galvenie orientieri ceļā uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbību?

Ilgtspēja ir uz palikšanu

Pēdējā laikā, kad augstākajā politiskajā līmenī tiek lauzti šķēpi par Eiropas zaļā kursa ieviešanu, rūpes par vidi mēdz tikt pretstatītas biznesa izaugsmei, darbavietām un sabiedrības labklājībai, tomēr lielākajai daļai uzņēmēju ir skaidrs, ka virziens ir neatgriezenisks. Protams, pārmaiņas parasti nav patīkamas – tās sagādā neērtības, tomēr bez pārmaiņām attīstība nav iespējama.

Eiropas Savienības normatīvie akti arvien konkrētāk definē to, kas ir uzskatāms par zaļu, ilgtspējīgu un līdz ar to – atbalstāmu. 37% no Latvijai pieejamajiem Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. Aptuveni 100 centrālo banku un finanšu uzraudzības iestāžu visā pasaulē šobrīd apvienojas Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīklā ar mērķi palīdzēt izstrādāt klimata un vides risku pārvaldību finanšu sektorā. Gan uzņēmumu ilgtspējas aspektus, gan klimata pārmaiņu un iespējamos nozaru politiskos riskus un ieguvumus jau vērtē bankas sadarbībā ar saviem klientiem. Tā kā turpmākajos pāris gados jauni likumi, prasības un arī atbalsts zaļām un ilgtspējīgām idejām strauji pieaugs, izvēle paliek uzņēmēju rokās – uztver to kā draudu vai kā iespēju.

Kam tas ir izdevīgi?

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir, vispirms, domāšanas un pieejas maiņa. Ilgtspējīgs bizness tiecas mazināt radīto kaitējumu un veicināt iespējami pozitīvu ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku. Pamatā tas īstenojams divos veidos – ar ilgtermiņā dzīvotspējīgiem biznesa procesiem vai arī jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Jebkuras ilgtspējas iniciatīvas pamatā ir finansiāls ieguvums vai cits stratēģisks mērķis. Pirmajā brīdī var šķist, ka ilgtspējas iniciatīvas saistās ar papildu izdevumiem, taču ilgtermiņā notiek pretējais: ilgtspējas inovāciju ieguvumi ilgtermiņā ir lielāki par izmaksām. Piemēram, ieguldot taupīgākā dažādu resursu izmantošanā, mazinās izmaksas par izejvielām, enerģiju un atkritumu pārstrādi, ļaujot uzņēmumam gan ietaupīt, gan kļūt videi draudzīgākam. Ilgtspējas inovācijas var palīdzēt konkurētspējas veicināšanā - tā kā arvien biežāk klients ar savu pirkumu balso par konkrētā zīmola nostāju, ilgtspējas iniciatīvas veicina klientu lojalitāti.

Videi draudzīga un sociāli atbildīga uzņēmuma tēls palīdz arī piesaistīt un noturēt darbiniekus, kam uzņēmuma vērtības kļūst par arvien svarīgāku motivatoru. Tāpat drosmīgi uzņēmumi jautā un ieklausās savos darbiniekos – kā mēs varam kļūt videi draudzīgāki, samazināt resursu patēriņu un mazāk piesārņot vidi? Turklāt ilgtspēja ir būtisks apsvērums arī investoriem: kad jāizvēlas, kur ieguldīt, investori noteikti lūkojas uz vides, sociālajiem un labas pārvaldības aspektiem.

Iespējai mācīties robežu nav

Biznesam ilgtspēja ir svarīga. Kā iesākt veidot savu ilgtspējas stratēģiju? Pirmais solis būtu pieņemt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatideju: mēs vēlamies pelnīt, nekaitējot videi un sabiedrībai vai radot tajā pozitīvas pārmaiņas. Vienlaikus jāapzinās, ka nav ideālu uzņēmēju bez jebkādas ekoloģiskās "pēdas", taču ir ļoti daudz vērtīgu ideju, tehnoloģiju, risinājumu, un katrs no tiem mūs virza soļi tuvāk rezultātam. Šobrīd nevienam nav visas atbildes - inovāciju būtība ir mēģināt, kļūdīties un dalīties pieredzē. Ilgtspēja nav patentējama, tāpēc šī ir joma, kurā ir ļoti svarīgi dalīties pieredzē ar citiem un mācīties no citu veiksmēm un kļūdām.

Šī iemesla dēļ īpašs prieks par tiem vairāk kā 300 Baltijas uzņēmumiem, kuri šogad pieteikušies pirmajai Baltijas mēroga ilgtspējas un inovāciju balvai "Rimi Baltic Sustainability Awards". Apsveicami, ka esam pārkāpuši savam mūsu ziemeļnieku introvertumam un apliecinām savu gatavību dalīties savā pieredzē ar citiem - jo vairāk sadarbojamies, jo straujāk augam un jo labāk visai sabiedrībai.

Pieteikto iniciatīvu mērogs un radītā ietekme nenoliedzami ir ļoti atšķirīga – no nišas produkta iesaiņojuma līdz aviokompānijai, taču lielais pieteikumu skaits šībrīža nebūt ne vieglajos apstākļos ir labs apliecinājums tam, ka daudziem uzņēmējiem ilgtspējas inovācijas kļuvušas par ikdienu jau šodien.

