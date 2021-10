Lubomila Jordanova: Ilgtspējai jābūt vienam no svarīgākajiem uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem

Pašlaik klimata pārmaiņas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem mūsu planētas dienaskārtībā. Mūsu paaudzei un tām, kas vēl sekos, būs jāsadzīvo ar cilvēka radīto pārmaiņu sekām. Mūsu paaudze arī ir tā, kas pieredzējusi straujāko tehnoloģiju attīstību. Tādēļ šis ir īstais brīdis, kad, pievēršoties inovatīviem risinājumiem, uzņēmumiem ieviest nozīmīgas pārmaiņas un samazināt emisijas, lai kopīgi sasniegtu globālos klimata mērķus.

Uzņēmumi ir vieni no lielākajiem un daudzveidīgākajiem oglekļa emisiju radītājiem, tādēļ, ieviešot mērķētas izmaiņas, var radīt nozīmīgu artavu kopējos rezultātos. Izvēles vai piespiedu kārtā ilgtspējas jautājumi ienāks katrā uzņēmumā. Raugoties no ilgtermiņa perspektīvas, tā būtu kļūda uzņēmumu vadītājiem nepievērst uzmanību ilgtspējas jautājumiem kā vienai no uzņēmuma stratēģiskajām perspektīvām. Ilgtspējas aspekti ir saistīti ar visiem uzņēmuma procesiem – piegādes ķēdēm, ražošanu, pārdošanu un mārketingu.

Pieņemot lēmumus, lai mazinātu uzņēmuma ietekmi, nepieciešams kompleksi skatīties uz visiem šiem elementiem. Redzams, ka sabiedrības, patērētāju un investoru radītais spiediens rada papildu stimulu veikt reālus soļus – ne tikai runāt, bet patiesi darīt.

Inovācijas kā atbilde klimata krīzei

Domājot par reāliem soļiem, inovācijas ir neatņemama problēmas risinājuma sastāvdaļa. Mēs redzam, ka videi draudzīgas tehnoloģijas attīstās dažādās nozarēs – sākot no efektīvas datu apstrādes līdz pat oglekļa piesaistes inovācijām, zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju risinājumiem, radikāli jaunu materiālu izstrādei, kā arī jaunām resursu pārstrādes iespējām. Ilgtspējīgam uzņēmējdarbības modelim jānodrošina gan strukturālas izmaiņas procesos, gan jāpievērš uzmanība patērētāju attieksmes izmaiņām, kopīgi veidojot šo nozares transformāciju.

Mūsu uzņēmumā "Plan A" mēs analizējam uzņēmumu iekšējās sistēmas un pieejamos datus, lai vērstu uzmanību uz vides, sociālajiem un pārvaldības rādītājiem. Izmantojot iegūto informāciju, mūsu platforma nosaka galvenās problēmzonas un iesaka pētījumos balstītus mērķus, kas, ietverot visas emisiju jomas, palīdz uzņēmumiem ieviest nozīmīgas pārmaiņas un samazināt ekoloģisko pēdu.

Galvenie principi ilgtspējīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai

Sadarbojoties ar uzņēmumiem, mēs esam identificējuši trīs galvenos ilgtspējas priekšnoteikumus, kas sekmē pārmaiņu ieviešanu uzņēmumā. Pirmkārt, tā ir vadības aktīva iesaiste, lai piesaistītu budžetu aktivitātēm un novērstu šķēršļus plāna attīstībā. Otrs priekšnoteikums ir definēt sasniedzamus un pētījumos balstītus mērķus, kas nosaka uzņēmuma virzību un ļauj sekot līdzi to īstenošanai. Pēdējais nosacījums ir atrast ekonomiski pamatotu iemeslu pārmaiņu ieviešanai, piemēram, investoru spiediens, klientu prasības vai darbinieku iesaiste. Izmantojot visus šos priekšnoteikumus, uzņēmumi var izstrādāt ceļa karti, kas ļauj sekot līdzi mērķiem un progresam. Svarīgi ir gan fokusēties uz stratēģiskiem soļiem uzņēmuma procesos, gan neaizmirst par komandas iesaisti un iekšējo kultūru.

Ilgtspēja nav tikai par rādītāju sasniegšanu

Kā novērojam sadarbībā gan ar lieliem, gan maziem uzņēmumiem, biznesā liels uzsvars tiek likts uz mērķu un rādītāju sasniegšanu, taču ilgtspējas jautājumā ir svarīgi apzināties, ka pārmaiņas ir ne tikai par oglekļa daudzuma samazinājumu. Svarīgi ir vērst uzmanību arī uz sociālajiem, vides un pārvaldības rādītājiem. Tāpēc, lai radītu pozitīvus rezultātus visām iesaistītajām pusēm, jāņem vērā visi šie aspekti. Attiecībā uz oglekļa samazinājumu uzņēmumiem jānosaka pētījumos balstīti mērķi, kas ir saskaņā ar globālajiem standartiem un uzņēmuma specifiku. Stratēģijas pamatā jābūt sapratnei, ka šīs pārmaiņas nevar tikt vilktas garumā, taču jāņem vērā, ka uzņēmuma pilnveidošana un attīstība, lai sasniegtu klimata neitralitātes mērķus, prasa laiku un pūles. Tieši tāpēc ilgtspējai jābūt kā uzņēmuma vērtībai, kas tiek ņemta vērā ilgtermiņa lēmumu pieņemšanas procesā.

Kā uzsākt ceļu pretī uzņēmuma ilgtspējai?

Iepazīstoties ar šiem izaicinājumiem, rodas jautājums – ar ko sākt? Sāciet ar savas ietekmes novērtēšanu un izmērīšanu, lai saprastu, kas rada lielāko pēdu uzņēmumā, un varētu taktiski rīkoties, lai samazinātu oglekļa emisijas un uzņēmuma negatīvo ietekmi. Attiecībā uz citām uzņēmuma darbības jomām: attīstiet iekšējo metodoloģiju – nosakiet izmērāmus mērķus, sekojiet līdzi progresam un pielāgojiet savas darbības, lai atrastu tieši jūsu uzņēmumam piemērotāko ceļu pretī ilgtspējai. Būt ilgtspējīgam nozīmē patiesi un kritiski raudzīties uz sava uzņēmuma darbību, kas prasa laiku.

Mēs vairs nevaram gaidīt, lai rīkotos, bet ilgtspēja ir ilgtermiņa mērķis un neatņemama sastāvdaļa nākotnes uzņēmumiem. Tikai jaunas un progresīvas tehnoloģijas un inovācijas ļaus mums nodrošināt, uzturēt un attīstīt mūsu pieaugošo populāciju, reizē nepārkāpjot mūsu planētas iespēju robežas. Man prieks, ka Baltijā tiek tik aktīvi runāts un strādāts pie ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principu ieviešanas praksē. Pašlaik kopā ar "Helve" komandu esam izstrādājuši metodoloģiju Baltijas Ilgtspējas balvai, kur meklēsim un izcelsim šos reālos sasniegumus un zaļās tehnoloģijas uzņēmumu un jaunuzņēmumu vidū. Mūsu cerība ir, ka šie sasniegumi ļaus arī citiem mācīties un rast iedvesmu pārmaiņām.